Kokoh Di Puncak Klasemen, Pelatih Garudayaksa FC Minta Pemain Tetap Membumi

Oleh Rizkaart Cendradiputra
Garudayaksa FC tampil trengginas kala mengasak Sriwijaya FC dengan skor telak 7-2 dalam lanjutan pekan ke-10 Pegadaian Championship di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa (12/11) malam WIB.
Tujuh gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Everton Nascmento (6'), Dedi Tri Maulana (33'), Vicente Antonio Concha (47'), Seungwoo Ryu (75'), Daniel Rocken (90+1') Taufik Hidayat (90+3'), Asep Berlian (90+13'). Sedangkan dua gol dari Sriwijaya FC diciptakan Vieri Donny Ariyanto (61') dan Sutan Diego zico (63').