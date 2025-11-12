GarudayaksaMedia Garudayaksa
GOAL

Kokoh Di Puncak Klasemen, Pelatih Garudayaksa FC Minta Pemain Tetap Membumi

Garudayaksa saat ini menggenggam puncak tabel Grup 1 dengan keunggulan lima poin atas Adhyaksa di peringkat kedua.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Oleh Rizkaart Cendradiputra

Garudayaksa FC tampil trengginas kala mengasak Sriwijaya FC dengan skor telak 7-2 dalam lanjutan pekan ke-10 Pegadaian Championship di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa (12/11) malam WIB.

Tujuh gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Everton Nascmento (6'), Dedi Tri Maulana (33'), Vicente Antonio Concha (47'), Seungwoo Ryu (75'), Daniel Rocken (90+1') Taufik Hidayat (90+3'), Asep Berlian (90+13'). Sedangkan dua gol dari Sriwijaya FC diciptakan Vieri Donny Ariyanto (61') dan Sutan Diego zico (63').

  • GarudayaksaMedia Garudayaksa

    Apa Yang Dikatakan?

    Pelatih Khamid Mulyono menyambut baik kemenangan ini, yang menjadi penanda bagus di awal putaran kedua. Ia pun merasa senang karena keputusannya merotasi pemain berjalan baik.

    "Pertama tentu kita mengucap syukur alhamdulillah atas hasil maksimal tiga poin di laga ini. Saya apresiasi kepada rekan-rekan pemain yang luar biasa pada malam ini," ujarnya.

    "Memang jelas rotasi karena satu faktor kelelahan pemain dan jarak match kemarin ke match sekarang sangat mepet. Kalau formasi semua pemain siap semua," beber Khamid Mulyono.

    • Iklan
  • GarudayaksaMedia Garudayaksa

    Jaga Fokus Pemain

    Kendati demikian, Khamid menegaskan para pemain harus kembali menjaga fokus di setiap pertandingan, karena menurutnya perjalanan kompetisi masih sangat panjang. Terlebih, target Garudayaksa mutlak lolos ke kompetisi Super League musim depan.

    "Tetapi saya sampaikan pemain kembali fokus dan target ini adalah langkah pertama di dalam putaran kedua ini. Karena ini akan menentukan langkah selanjutnya dalam setiap match," tutur sang pelatih.

    "Memang tidak lepas dari target awal kita, Garudaykasa untuk lolos ke Liga 1, dan syukur Alhamdulillah awal putaran kedua ini kembali meraih kemenangan. Tapi kepada pemain jangan sampai besar hati dan selalu fokus dalam setiap pertandingan," tukasnya.

  • Nyaman Di Puncak

    Saat ini, Garudayaksa FC masih bertahan di puncak klasemen sementara grup 1 Pegadaian Championship dengan koleksi 23 poin, unggul lima angka dari Adhyaksa di posisi runner up.

    Selanjutnya, Taufik Hidayat dan kolega harus melakoni dua laga tandang beruntun, yakni ke markas Persekat Tegal, Rabu, (19/11), dan PSPS Riau, Senin (24/11).