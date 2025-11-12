Kokoh Di Puncak Klasemen, Pelatih Garudayaksa FC Minta Pemain Tetap Membumi

Pelatih Khamid Mulyono menyambut baik kemenangan ini, yang menjadi penanda bagus di awal putaran kedua. Ia pun merasa senang karena keputusannya merotasi pemain berjalan baik.

"Pertama tentu kita mengucap syukur alhamdulillah atas hasil maksimal tiga poin di laga ini. Saya apresiasi kepada rekan-rekan pemain yang luar biasa pada malam ini," ujarnya.

"Memang jelas rotasi karena satu faktor kelelahan pemain dan jarak match kemarin ke match sekarang sangat mepet. Kalau formasi semua pemain siap semua," beber Khamid Mulyono.