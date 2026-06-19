Apakah Christian Pulisic akan berkarier di MLS? Hal itu menjadi salah satu opsi, setidaknya menurut La Gazzetta dello Sport, yang melaporkan adanya tawaran menggiurkan yang akan diajukan oleh New York Football Club untuk bintang asal Amerika Serikat tersebut, yang juga merupakan kapten tim nasional yang dilatih oleh Pochettino. Tawaran tersebut, ketika diajukan, akan ditolak oleh Rossoneri: bagi Cardinale dan Amorim, mantan pemain Chelsea dan Borussia Dortmund itu tidak bisa dijual, dan ini bukan soal harga.
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Pulisic, tawaran dari New York FC akan segera datang. Sikap Milan
PERMINTAAN PULISIC
Pulisic dan rombongannya telah menyatakan kesediaannya untuk tetap tinggal di Milan, namun mereka mengajukan tuntutan gaji yang sangat tinggi, jauh melampaui batas yang ditetapkan dalam perpanjangan kontrak terakhir Rafael Leao, yang kini menerima 7 juta euro per tahun hanya dari bonus saja. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, tuntutan gaji yang diajukan mencapai 8 juta euro per tahun.
OPTIMISME TERHADAP MASA DEPAN
Penyerang Rossonero, yang saat ini membela tim nasional Amerika Serikat, tidak merasa akan meninggalkan Milan dalam waktu dekat, seperti yang ia akui dalam sebuah wawancara: "Kita masih belum punya pelatih dan direktur olahraga? Milan adalah klub besar dan saya yakin mereka akan menyelesaikan semuanya. Pada akhirnya, saya yakin semuanya akan baik-baik saja dan tim akan kembali ke posisi yang pantas mereka dapatkan. Saya tetap berhubungan dengan beberapa rekan setim; kami saling menghubungi, dan mereka bahkan sekadar mengucapkan selamat kepada saya untuk Piala Dunia. Saya memiliki banyak teman dekat di Italia yang saya ajak bicara setiap hari."