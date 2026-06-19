Pulisic, tawaran dari New York FC akan segera datang. Sikap Milan

Penyerang Rossonero, yang saat ini membela tim nasional Amerika Serikat, tidak merasa akan meninggalkan Milan dalam waktu dekat, seperti yang ia akui dalam sebuah wawancara: "Kita masih belum punya pelatih dan direktur olahraga? Milan adalah klub besar dan saya yakin mereka akan menyelesaikan semuanya. Pada akhirnya, saya yakin semuanya akan baik-baik saja dan tim akan kembali ke posisi yang pantas mereka dapatkan. Saya tetap berhubungan dengan beberapa rekan setim; kami saling menghubungi, dan mereka bahkan sekadar mengucapkan selamat kepada saya untuk Piala Dunia. Saya memiliki banyak teman dekat di Italia yang saya ajak bicara setiap hari."