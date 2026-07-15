Pukulan terakhir... Kekalahan telak dari Spanyol mengakhiri impian terbesar Mbappé

Spanyol tidak hanya mengakhiri impian Prancis untuk menjuarai Piala Dunia 2026, tetapi juga memberikan pukulan telak bagi ambisi Mbappé untuk meraih Ballon d'Or dan upayanya menyelamatkan musimnya yang berantakan di Real Madrid.

Kekalahan 2-0 di semifinal Dallas ini dianggap sebagai kemunduran yang menghancurkan bagi penyerang Real Madrid tersebut, yang tiba di Piala Dunia dengan harapan meraih gelar bersejarah untuk menebus musim di mana statistik individu luar biasanya tidak berhasil diubah menjadi gelar tim besar.

Mbappé memandang Piala Dunia sebagai peluang emasnya untuk membalikkan keadaan. Namun, tim asuhan Luis de la Fuente berhasil menetralisir bintang Prancis itu sepenuhnya dalam pertandingan terpenting di turnamen tersebut.

Prancis gagal mencapai final, dan Mbappé kehilangan semua momentum yang telah ia bangun selama beberapa bulan terakhir dalam upayanya untuk memenangkan penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.