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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pukulan terakhir... Kekalahan telak dari Spanyol mengakhiri impian terbesar Mbappé

France vs TBD
France
World Cup
France vs Spain
Spain
K. Mbappe
FEATURES
Prancis
AS
Spanyol

Medali perunggu adalah penghiburan kecil

Spanyol tidak hanya mengakhiri impian Prancis untuk menjuarai Piala Dunia 2026, tetapi juga memberikan pukulan telak bagi ambisi Mbappé untuk meraih Ballon d'Or dan upayanya menyelamatkan musimnya yang berantakan di Real Madrid.

Kekalahan 2-0 di semifinal Dallas ini dianggap sebagai kemunduran yang menghancurkan bagi penyerang Real Madrid tersebut, yang tiba di Piala Dunia dengan harapan meraih gelar bersejarah untuk menebus musim di mana statistik individu luar biasanya tidak berhasil diubah menjadi gelar tim besar.

Mbappé memandang Piala Dunia sebagai peluang emasnya untuk membalikkan keadaan. Namun, tim asuhan Luis de la Fuente berhasil menetralisir bintang Prancis itu sepenuhnya dalam pertandingan terpenting di turnamen tersebut.

Prancis gagal mencapai final, dan Mbappé kehilangan semua momentum yang telah ia bangun selama beberapa bulan terakhir dalam upayanya untuk memenangkan penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.

  • Kesempatan besar terakhir

    Rekor gol Mbappé tetap mengagumkan. Catatan prestasinya bersama Real Madrid membuatnya tetap berada di jajaran penyerang terbaik dunia, namun sepak bola profesional juga diukur dari gelar juara. Dan di sinilah peluangnya sangat terpukul. Meskipun Barcelona mendominasi La Liga dan Paris Saint-Germain memenangkan dua gelar Liga Champions terakhir, pemain Prancis ini harus memenangkan Piala Dunia untuk menebus musim tanpa gelar besar bersama Los Blancos. Gelar ini merupakan kesempatan sempurna untuk memulihkan peluangnya dalam perebutan Ballon d’Or. Namun, tersingkirnya dia oleh Spanyol membuatnya kehilangan keunggulan krusial ini, menurut laporan okdiario.

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  • Tidak hadir di hari yang paling penting!

    Pertandingan semifinal tersebut juga memberikan gambaran yang tidak biasa tentang kapten tim nasional Prancis. Tim nasional Spanyol menutup semua ruang gerak, mematahkan kerja sama serangan tim asuhan Didier Deschamps, dan meminimalkan pengaruh Mbappé.

    Mbappé sama sekali tidak menimbulkan ancaman berarti bagi kiper Spanyol, Simón, dan pada akhirnya terlihat jelas kecewanya, serta menerima kartu kuning.

    Setelah peluit akhir dibunyikan, Mbappé tidak memberikan alasan apa pun, dan ia adalah orang pertama yang mengakui penampilan buruk timnya: “Kami tidak menampilkan permainan yang layak untuk semifinal Piala Dunia, kami telah merusak segalanya.”

    Penampilannya ini terjadi pada saat ia sangat membutuhkan untuk menunjukkan kekuatannya. Dalam perburuan Ballon d’Or, di mana setiap tahap penting memiliki bobot seperti pertandingan final, pemain Real Madrid ini justru menampilkan penampilan terburuknya di turnamen ini.

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  • Hadiah kecil?

    Mbappé juga berupaya mencapai target yang hanya bisa diraih oleh segelintir pemain sepak bola: membawa Prancis ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah menjuarai turnamen tersebut pada 2018 dan menjadi runner-up pada 2022. Namun, impian itu sirna saat menghadapi Spanyol.

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    Prancis kini hanya akan bersaing untuk memperebutkan posisi ketiga, sebuah pencapaian yang tidak pantas bagi generasi yang dibangun atas dominasi di dunia sepak bola, dan bagi seorang pemain yang ditakdirkan untuk mengukir namanya dalam sejarah. Kecuali terjadi perkembangan tak terduga dalam perebutan Ballon d’Or, kekalahan dari Spanyol berarti jauh lebih dari sekadar tersingkir dari Piala Dunia. Ini adalah pukulan yang mungkin membuat Mbappé kehilangan penghargaan individu terbesar yang diincarnya musim ini.

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