'Pukulan telak' - Wayne Rooney mengkritik keras wasit yang tidak menggunakan VAR setelah serangkaian kesalahan dalam kemenangan Newcastle di Piala FA melawan Aston Villa

Alan Shearer setuju dengan standar wasit yang tidak memadai yang ditampilkan di Villa Park, dengan menyatakan bahwa hal ini merupakan bukti "kerusakan yang telah dilakukan VAR terhadap wasit".

“Saya hanya ingin para wasit melakukan tugas mereka dengan benar. Itu saja,” lanjut Shearer. “Bukankah itu permintaan yang wajar? Selama lima atau enam bulan mereka bergantung pada VAR. Sekarang mereka masuk ke situasi ini dan semuanya berubah.”

Sementara manajer pemenang Eddie Howe enggan memberikan dukungan penuh untuk VAR, namun ia menyoroti pentingnya sistem tersebut dalam menghindari kesalahan seperti yang terjadi pada Sabtu lalu.

“Saya pikir ada argumen untuk mengatakan ya [mereka bergantung], karena ketika VAR ada, selalu ada, ‘Baiklah, saya tidak akan memberi itu, tapi mari kita periksa’,” katanya.

“Dan saya pikir keputusan Anda mungkin tidak secepat biasanya, jadi mungkin ada perbedaan di sana. Saya mungkin setuju dengan Anda dalam hal itu.

“Saya selalu dilema soal VAR. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali karena saya masih mencintai emosi itu, bahkan malam ini, ketika gol diberikan, atau ketika gol masuk dan Anda tidak melihat bendera atau wasit, itu gol, dan tidak ada yang akan mengambilnya dari Anda, rasa dan emosi itu, kebahagiaan yang Anda rasakan saat itu, saya masih sangat mencintai itu, dan VAR menghilangkannya.

“Tapi di sisi lain, saya berharap ada VAR pada gol pertama melawan kami, dan mungkin sepanjang pertandingan itu!”