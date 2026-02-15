Getty Images Sport
'Pukulan telak' - Wayne Rooney mengkritik keras wasit yang tidak menggunakan VAR setelah serangkaian kesalahan dalam kemenangan Newcastle di Piala FA melawan Aston Villa
Hari yang memalukan bagi para pejabat di Villa Park
Newcastle lolos ke babak kelima meskipun ada keputusan kontroversial untuk tidak memberikan penalti setelah menit ke-60, yang menurut Rooney adalah "salah satu keputusan terburuk yang pernah dia lihat dalam sepak bola".
Tanpa adanya VAR pada tahap ini di Piala FA, wasit Chris Kavanagh dan timnya mengalami hari yang sulit dengan beberapa keputusan kontroversial, beberapa di antaranya tampaknya merugikan tim tamu. Tammy Abraham berada dalam posisi offside sebelum mencetak gol pembuka Aston Villa, sebelum Digne beruntung tetap berada di lapangan setelah melakukan tekel setinggi betis terhadap Jacob Murphy, dan kemudian lolos dari klaim penalti yang berujung pada tendangan bebas yang akhirnya berujung pada gol penyama kedudukan Sandro Tonali yang terdefleksi. Pemain yang sama kemudian membawa Newcastle unggul melawan Villa yang bermain dengan 10 orang, setelah Marco Bizot diusir pada masa injury time babak pertama, dan Nick Woltemade menambah keunggulan.
Fakta bahwa hasil pertandingan tidak terpengaruh oleh keputusan-keputusan tersebut hanya mencegah kritik yang lebih keras terhadap wasit, tetapi penggunaan dan kebutuhan VAR menjadi jelas pada Sabtu malam setelah serangkaian keputusan yang secara objektif dianggap salah oleh banyak pihak.
Rooney marah setelah keputusan tidak memberikan penalti kepada Newcastle.
Berbicara di studio BBC One pada akhir pertandingan, Rooney marah: “Keputusan itu [handball Digne] adalah salah satu keputusan terburuk yang pernah saya lihat dalam sepak bola karena pada saat itu Digne tidak pernah keluar dari kotak penalti.
“Dia berada tiga atau empat yard di dalam. Asisten wasit berada tepat di depannya, dan Anda bisa melihat dengan jelas seberapa jauh dia berada di dalam kotak penalti.
“Wasit terlihat meniup peluit dan sepertinya mendengarkan seseorang di telinganya, jadi saya menduga asisten wasit yang memberikan keputusan, dan itu benar-benar mengejutkan.”
Shearer dan Howe memberikan penilaian terkait kontroversi wasit.
Alan Shearer setuju dengan standar wasit yang tidak memadai yang ditampilkan di Villa Park, dengan menyatakan bahwa hal ini merupakan bukti "kerusakan yang telah dilakukan VAR terhadap wasit".
“Saya hanya ingin para wasit melakukan tugas mereka dengan benar. Itu saja,” lanjut Shearer. “Bukankah itu permintaan yang wajar? Selama lima atau enam bulan mereka bergantung pada VAR. Sekarang mereka masuk ke situasi ini dan semuanya berubah.”
Sementara manajer pemenang Eddie Howe enggan memberikan dukungan penuh untuk VAR, namun ia menyoroti pentingnya sistem tersebut dalam menghindari kesalahan seperti yang terjadi pada Sabtu lalu.
“Saya pikir ada argumen untuk mengatakan ya [mereka bergantung], karena ketika VAR ada, selalu ada, ‘Baiklah, saya tidak akan memberi itu, tapi mari kita periksa’,” katanya.
“Dan saya pikir keputusan Anda mungkin tidak secepat biasanya, jadi mungkin ada perbedaan di sana. Saya mungkin setuju dengan Anda dalam hal itu.
“Saya selalu dilema soal VAR. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali karena saya masih mencintai emosi itu, bahkan malam ini, ketika gol diberikan, atau ketika gol masuk dan Anda tidak melihat bendera atau wasit, itu gol, dan tidak ada yang akan mengambilnya dari Anda, rasa dan emosi itu, kebahagiaan yang Anda rasakan saat itu, saya masih sangat mencintai itu, dan VAR menghilangkannya.
“Tapi di sisi lain, saya berharap ada VAR pada gol pertama melawan kami, dan mungkin sepanjang pertandingan itu!”
VAR akan digunakan pada babak kelima Piala FA.
VAR akan diperkenalkan pada babak kelima Piala FA musim ini, sebagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan dalam penegakan aturan di seluruh stadion dari semua level piramida sepak bola pada babak-babak awal kompetisi.
Apakah keputusan ini efektif atau tidak dapat diperdebatkan setelah keputusan yang merugikan Newcastle di Villa Park – namun dengan kemenangan tim Howe pada akhirnya, harapan adalah tidak ada kerusakan permanen yang terjadi.
