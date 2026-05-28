Pukulan telak: pemain Real Madrid berikutnya tidak dipanggil untuk Piala Dunia

Menurut laporan dari AS, Mastantuono sempat terancam kehilangan tempatnya dalam skuad final Argentina untuk Piala Dunia. Penyerang berusia 18 tahun itu bergabung dengan pemusatan latihan di kompleks latihan milik Lionel Messi di Buenos Aires, setelah menjalani musim debut yang sulit di Madrid, di mana ia tampil dalam 23 pertandingan. Meskipun kondisinya secara fisik sudah prima, tempatnya di pesawat menuju turnamen masih jauh dari pasti. Saat ini ia ditempatkan di daftar cadangan.