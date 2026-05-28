Pukulan telak: pemain Real Madrid berikutnya tidak dipanggil untuk Piala Dunia

Bakat muda Real Madrid, Franco Mastantuono, tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia, demikian dilaporkan Diario AS dan TyC Sports. Meskipun penyerang muda tersebut telah bergabung dengan tim nasional Argentina, pelatih kepala Lionel Scaloni telah memberinya kabar buruk. Saat ini, ia masuk dalam daftar cadangan. Sebelumnya, Eduardo Camavinga dan Dean Huijsen dari Real Madrid juga tidak dipanggil untuk Piala Dunia.
Menurut laporan dari AS, Mastantuono sempat terancam kehilangan tempatnya dalam skuad final Argentina untuk Piala Dunia. Penyerang berusia 18 tahun itu bergabung dengan pemusatan latihan di kompleks latihan milik Lionel Messi di Buenos Aires, setelah menjalani musim debut yang sulit di Madrid, di mana ia tampil dalam 23 pertandingan. Meskipun kondisinya secara fisik sudah prima, tempatnya di pesawat menuju turnamen masih jauh dari pasti. Saat ini ia ditempatkan di daftar cadangan.
Di dalam Asosiasi Sepak Bola Argentina, terdapat perbedaan pendapat mengenai penambahan langsung sang penyerang ke dalam skuad nasional. Mastantuono masih terdaftar sebagai pemain cadangan, bersama dengan Emiliano Buendia, Matias Soule, dan Agustin Giay, sambil menunggu kemungkinan adanya pemain yang mundur dari daftar pemain yang cedera.