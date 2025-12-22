Getty Images
Pukulan Telak Buat Manchester United! Ruben Amorim Konfirmasi Cedera Bruno Fernandes
Fernandes alami cedera di Villa Park
Fernandes memulai pertandingan dengan baik di Villa Park, tetapi menjelang akhir babak pertama menendang bola keluar lapangan tanpa tekanan setelah tampaknya mengalami cedera hamstring. Ia berhasil terus bermain hingga jeda babak pertama tetapi kemudian diganti di awal babak kedua. Pemain internasional Portugal itu kembali ke bangku cadangan dengan rasa tidak nyaman tak lama setelah kick-off.
Amorim beri kabar terbaru tentang cedera Fernandes
Berbicara kepada media setelah pertandingan, Amorim membahas cedera Fernandes dan berapa lama ia akan absen.
"Saya pikir itu cedera jaringan lunak jadi akan memakan waktu cukup lama. Kita lihat saja nanti," katanya kepada Sky Sports. "Kita perlu mempersiapkan semua pemain yang kita miliki untuk pertandingan berikutnya. Kita tidak bisa menjadikan apa pun sebagai alasan. Tidak ada yang akan mengingat masalah ini, jadi mari kita hadapi itu. Itu akan membuat kita lebih kuat."
"Saya melihat sejak awal musim sebuah tim yang terus maju, tetapi terkadang sedikit lengah dan terkadang tidak berada di saat yang tepat untuk berjuang. Hari ini benar-benar sebaliknya, kami adalah tim yang lebih baik melawan tim yang kuat di kandang dan sedang dalam performa yang sangat bagus. Kami benar-benar tidak beruntung hari ini."
Mengenai pertandingan secara umum, Amorim mengatakan: "Saya pikir kami adalah tim yang lebih baik hari ini. Kami tidak beruntung, bahkan dengan cedera Bruno, tetapi selama pertandingan bahkan tanpa dia pun kami adalah tim yang lebih baik. Kami memblokir transisi dengan cukup baik dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Kami melakukan pekerjaan yang sangat baik sehingga tidak ada yang akan mengingatnya besok karena yang terpenting adalah hasilnya."
"Kami sudah tahu bahwa Aston Villa bermain dengan semua pemain mereka akan menekan kami. Kami telah berlatih seperti itu. Kami melakukan berbagai opsi, kami dapat menggunakan 11 pemain awal yang berbeda tergantung pada pertandingan, jadi kami terus berkembang. Sekali lagi saya pikir kami pantas mendapatkan lebih banyak hari ini, tetapi pada kenyataannya kami [meski bermain baik] tidak menang."
Dalot khawatir dengan cedera Fernandes
Kompatriot Fernandes, Diogo Dalot, mengakui bahwa sang kapten pasti merasakan sakit yang serius hingga meminta untuk keluar lapangan mengingat rekor kebugarannya yang sempurna sejak bergabung dengan United pada tahun 2020, hanya absen dalam 17 dari 325 pertandingan untuk mereka di semua kompetisi.
"Ini sangat parah," kata Dalot tentang cedera tersebut. "Kita tidak tahu seberapa parah cederanya, tetapi untuk dia bisa keluar lapangan, kita tahu betapa tangguhnya dia. Semoga tidak terlalu parah dan kita bisa mempertahankannya untuk pertandingan selanjutnya."
"Ini adalah saatnya kesempatan datang untuk pemain lain dan saatnya Anda menunjukkan bahwa Anda layak berada di tim dan mendpat lebih banyak menit bermain. Saya pikir begitulah seharusnya para pemain yang mendapatkan kesempatan melihatnya. Kita adalah Manchester United dan kita harus menemukan cara untuk menang."
"Kami memiliki momen-momen bagus dalam pertandingan. Kami terus menekan mereka di lini depan dan tahu mereka ingin bermain umpan panjang dan jika kami memenangkan bola kedua, kami bisa mengontrol permainan. Saya pikir kami melakukannya dengan cukup baik di babak pertama dengan satu atau dua peluang."
"Mereka mencetak gol pertama yang hebat dan pujian untuk Morgan Rogers, itu gol yang hebat. Di babak kedua kami mencoba melakukan hal yang sama. Dalam penguasaan bola, kami nyaman dan bisa mencoba menemukan ruang di belakang karena mereka memiliki garis pertahanan yang cukup tinggi. Kami sudah berusaha cukup untuk mencetak lebih banyak gol. Kami tidak bisa memanfaatkan peluang yang kami miliki dan itulah [cerita] keseluruhan untuk hari ini."
Apa selanjutnya?
Fernandes kemungkinan besar tidak akan tersedia untuk pertandingan Boxing Day ketika United mengghadapi Newcastle, Sabtu (27/12) dini hari WIB. Setelah itu, Setan Merah akan menjamu Wolves pada 31 Desember sebelum melakukan perjalanan ke Leeds dan Burnley untuk memulai tahun 2026 mereka.
