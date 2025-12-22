Pukulan Telak Buat Manchester United! Ruben Amorim Konfirmasi Cedera Bruno Fernandes

Berbicara kepada media setelah pertandingan, Amorim membahas cedera Fernandes dan berapa lama ia akan absen.

"Saya pikir itu cedera jaringan lunak jadi akan memakan waktu cukup lama. Kita lihat saja nanti," katanya kepada Sky Sports. "Kita perlu mempersiapkan semua pemain yang kita miliki untuk pertandingan berikutnya. Kita tidak bisa menjadikan apa pun sebagai alasan. Tidak ada yang akan mengingat masalah ini, jadi mari kita hadapi itu. Itu akan membuat kita lebih kuat."

"Saya melihat sejak awal musim sebuah tim yang terus maju, tetapi terkadang sedikit lengah dan terkadang tidak berada di saat yang tepat untuk berjuang. Hari ini benar-benar sebaliknya, kami adalah tim yang lebih baik melawan tim yang kuat di kandang dan sedang dalam performa yang sangat bagus. Kami benar-benar tidak beruntung hari ini."

Mengenai pertandingan secara umum, Amorim mengatakan: "Saya pikir kami adalah tim yang lebih baik hari ini. Kami tidak beruntung, bahkan dengan cedera Bruno, tetapi selama pertandingan bahkan tanpa dia pun kami adalah tim yang lebih baik. Kami memblokir transisi dengan cukup baik dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Kami melakukan pekerjaan yang sangat baik sehingga tidak ada yang akan mengingatnya besok karena yang terpenting adalah hasilnya."

"Kami sudah tahu bahwa Aston Villa bermain dengan semua pemain mereka akan menekan kami. Kami telah berlatih seperti itu. Kami melakukan berbagai opsi, kami dapat menggunakan 11 pemain awal yang berbeda tergantung pada pertandingan, jadi kami terus berkembang. Sekali lagi saya pikir kami pantas mendapatkan lebih banyak hari ini, tetapi pada kenyataannya kami [meski bermain baik] tidak menang."