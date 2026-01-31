Getty Images Sport
Pukulan Telak Buat Manchester United! Pemain Yang Sedang Naik Daun Patrick Dorgu Alami Cedera
Cedera Dorgu merupakan pukulan besar bagi Man Utd
Dorgu telah menjadi salah satu pemain United yang menonjol dalam beberapa pekan terakhir, tetapi performa menjanjikannya terhenti selama kemenangan 3-2 di Emirates Stadium. Pemain berusia 21 tahun itu pincang keluar lapangan di akhir pertandingan, dengan harapan awal bahwa masalahnya adalah kram. Penilaian selanjutnya menunjukkan bahwa masalahnya lebih serius, dengan laporan yang mengklaim bahwa pemain internasional Denmark itu bisa absen hingga sepuluh pekan. Dalam sistem Carrick, pemain internasional Denmark itu diberi kebebasan untuk maju ke depan lapangan dalam peran yang lebih menyerang, dan sangat penting dalam kemenangan atas Meriam London, dengan tendangan sensasionalnya dari jarak jauh yang memicu kebangkitan Setan Merah.
Carrick mengonfirmasi cedera Dorgu
Berbicara pada konferensi persnya pada hari Jumat, Carrick mengkonfirmasi bahwa cedera tersebut akan membuat Dorgu absen tetapi menekankan bahwa klub masih mengevaluasi sepenuhnya tingkat keparahan cedera tersebut.
"Pat, sayangnya, dia akan absen untuk beberapa waktu. Kami masih mengupayakan berapa lama dia akan absen," kata Carrick. "Kita harus lihat nanti, ini mengecewakan, dia telah menjalani beberapa minggu yang luar biasa. Kami tidak yakin apakah itu hanya kram ringan atau sesuatu yang sedikit lebih serius dan saat ini tampaknya sedikit lebih serius."
"Jadi, akan butuh beberapa minggu untuk itu. Berapa minggu? Kita harus menunggu dan melihat. Jadi, itu mengecewakan bagi kita semua, dan bagi Pat, dia dalam kondisi yang sangat baik, tetapi sayangnya itu adalah bagian dari sepakbola dan itu adalah sesuatu yang harus kita atasi dan mengembalikannya secepat mungkin."
Bek sayap itu akan absen dalam kunjungan Fulham ke Old Trafford akhir pekan ini. Matthijs de Ligt juga tidak akan tersedia untuk pertandingan itu, semakin membatasi pilihan pertahanan Carrick. Namun, ada kabar yang lebih positif di bidang kebugaran, dengan Joshua Zirkzee kembali berlatih dan berpotensi untuk tampil untuk pertama kalinya di bawah asuhan Carrick.
"Josh kembali berlatih minggu ini, yang merupakan kabar baik," tambah Carrick. "Dia absen dalam waktu singkat, tetapi ini adalah latihan pertama bersama kami sejak kami berada di sini, jadi sangat bagus memiliki Josh kembali."
United akan terus memantau pemulihan Dorgu dalam beberapa pekan mendatang, dengan klub berharap untuk mengintegrasikannya kembali. Ia akan segera kembali bermain begitu tim medis mengizinkan.
Man Utd siap menghadapi Fulham
Setelah mencapai performa gemilang, United menghadapi ujian berat melawan Fulham asuhan Marco Silva akhir pekan ini, yang saat ini berada di peringkat ketujuh, dan telah mengumpulkan poin melawan banyak tim 'enam besar' Liga Primer musim ini. Carrick telah memperingatkan para pemain dan penggemarnya untuk tidak meremehkan The Cottagers. Ia menambahkan: "Saya pikir para pemain berada dalam kondisi yang baik menjelang pertandingan. Ini pertandingan yang sulit, tantangan yang berat, saya pikir Marco telah menjadikan Fulham tim yang sangat bagus."
"Tiba-tiba ini menjadi pertandingan yang berbeda, ini Fulham, hanya karena kita bermain di kandang, menganggap enteng apa pun adalah hal yang salah."
Target Man United finis di zona Liga Champions
Setelah kepergian Amorim, suasana di Old Trafford telah berubah secara signifikan. Kini ada keyakinan nyata bahwa United dapat mengamankan tiket Liga Champions musim depan, dengan persaingan yang saat ini masih terbuka lebar. Klub tidak memiliki gangguan lain untuk sisa musim ini, dan Carrick telah langsung bekerja keras. Namun, mantan gelandang itu akan mengambil langkah demi langkah dalam upaya untuk mengembalikan posisi mereka di jajaran teratas, tempat yang menurut banyak penggemar pantas mereka tempati.
