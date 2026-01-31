Pukulan Telak Buat Manchester United! Pemain Yang Sedang Naik Daun Patrick Dorgu Alami Cedera

Berbicara pada konferensi persnya pada hari Jumat, Carrick mengkonfirmasi bahwa cedera tersebut akan membuat Dorgu absen tetapi menekankan bahwa klub masih mengevaluasi sepenuhnya tingkat keparahan cedera tersebut.

"Pat, sayangnya, dia akan absen untuk beberapa waktu. Kami masih mengupayakan berapa lama dia akan absen," kata Carrick. "Kita harus lihat nanti, ini mengecewakan, dia telah menjalani beberapa minggu yang luar biasa. Kami tidak yakin apakah itu hanya kram ringan atau sesuatu yang sedikit lebih serius dan saat ini tampaknya sedikit lebih serius."

"Jadi, akan butuh beberapa minggu untuk itu. Berapa minggu? Kita harus menunggu dan melihat. Jadi, itu mengecewakan bagi kita semua, dan bagi Pat, dia dalam kondisi yang sangat baik, tetapi sayangnya itu adalah bagian dari sepakbola dan itu adalah sesuatu yang harus kita atasi dan mengembalikannya secepat mungkin."

Bek sayap itu akan absen dalam kunjungan Fulham ke Old Trafford akhir pekan ini. Matthijs de Ligt juga tidak akan tersedia untuk pertandingan itu, semakin membatasi pilihan pertahanan Carrick. Namun, ada kabar yang lebih positif di bidang kebugaran, dengan Joshua Zirkzee kembali berlatih dan berpotensi untuk tampil untuk pertama kalinya di bawah asuhan Carrick.

"Josh kembali berlatih minggu ini, yang merupakan kabar baik," tambah Carrick. "Dia absen dalam waktu singkat, tetapi ini adalah latihan pertama bersama kami sejak kami berada di sini, jadi sangat bagus memiliki Josh kembali."

United akan terus memantau pemulihan Dorgu dalam beberapa pekan mendatang, dengan klub berharap untuk mengintegrasikannya kembali. Ia akan segera kembali bermain begitu tim medis mengizinkan.