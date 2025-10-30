AFP
Pukulan Telak Bagi Paris Saint-Germain! Desire Doue Ditandu Sambil Menangis Setelah Alami Cedera Parah Lawan Lorient
Malam PSG berubah menjadi pahit saat Doue kesakitan
Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa bagi juara Prancis tersebut setelah kemenangan meyakinkan 3-0 mereka atas Brest akhir pekan lalu. Doue sedang dalam performa gemilang, mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut dan tampil gemilang seperti yang dinantikan para penggemar PSG. Babak pertama hampir tidak menampilkan drama, dengan peluang sangat minim di kedua sisi. Joel Mvuka menguji Lucas Chevalier di gawang PSG, sementara Yvon Mvogo menggagalkan upaya Nuno Mendes dan Ibrahim Mbaye di sisi lain.
Empat menit setelah babak kedua dimulai, PSG unggul lebih dulu. Doue melepaskan umpan silang akurat dari sisi kanan, yang disambut sundulan Mendes. Meskipun Mvogo awalnya berhasil menepisnya, bek sayap asal Portugal itu menyambar bola muntah. Namun, kegembiraan mereka tak bertahan lama. Hanya berselang dua menit, umpan silang Arsene Kouassi menciptakan kekacauan di kotak penalti PSG, dengan Chevalier tak mampu menghalau bola muntah dengan sempurna. Bola muntah jatuh dengan mulus ke Igor Silva, yang tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Kemudian, momen buruk pun tiba. Sekitar menit ke-60, Doue terjatuh sambil memegangi hamstring dan kesakitaan. Pemain muda Prancis itu menggebrak lapangan dengan frustrasi sementara air mata mengalir di wajahnya. Tim medis PSG segera memberikan pertolongan, tetapi cederanya serius dan ia harus meninggalkan lapangan dengan tandu.
- (C)Getty Images
Kekhawatiran akan absen lama
Menurut laporan AFP, Doue terlihat meninggalkan Stade du Moustoir dengan kruk. Ini merupakan pukulan berat bagi pemain yang baru saja kembali dari cedera betis yang dideritanya saat bertugas internasional bersama Prancis pada bulan September. Manajer Luis Enrique pun tampak murung setelah pertandingan.
"Selalu menjadi berita buruk ketika ada cedera," kata bos PSG tersebut. "Ini cedera yang aneh; saya tidak tahu persis kondisinya. Saya harap ini bukan cedera serius."
Peningkatan Doue selama setahun terakhir sungguh spektakuler. Musim lalu, pemain sayap berbakat itu mencetak 16 gol dan mencatatkan 16 assist dalam 61 pertandingan, memainkan peran penting dalam treble bersejarah PSG ketika mereka meraih gelar Ligue 1, Coupe de France, dan yang terpenting, trofi Liga Champions pertama klub. Ia tak terhentikan di final Liga Champions melawan Inter, mencetak dua gol dan satu assist dalam penampilannya yang menjadikannya man of the match. Setelah awal musim yang menjanjikan, Doue tampaknya kembali menunjukkan performa terbaiknya. Pekan lalu, ia mencetak dua gol memukau dalam kemenangan telak PSG 7-2 atas Bayer Leverkusen di Liga Champions, diikuti dengan satu gol lagi dalam kemenangan 3-0 atas Brest akhir pekan lalu. Semuanya berjalan lancar hingga kejutan pahit melawan Lorient.
Krisis cedera lainnya untuk PSG
Kemunduran terbaru ini memperparah kekhawatiran PSG akan cedera. Kompatriot Doue, Ousmane Dembele, yang baru saja meraih Ballon d’Or, baru saja pulih dari cedera hamstring, setelah absen selama beberapa pekan. Dengan Doue yang kini menghadapi ketidakpastian waktu pemulihan, kedalaman skuad Luis Enrique akan kembali diuji. Doue diyakini akan absen cukup lama, yang berpotensi membuatnya absen dari pertandingan Ligue 1 berikutnya melawan OGC Nice dan pertandingan Liga Champions mereka yang sangat penting melawan Bayern Munich. Untungnya, Paris memiliki banyak pilihan penyerang untuk diandalkan, dengan Khvicha Kvaratskhelia yang lincah kemungkinan akan mengisi posisi sayap kiri.
- AFP
Perebutan gelar PSG masih terbuka
Meskipun mengecewakan karena kehilangan poin melawan Lorient, posisi PSG di puncak klasemen Ligue 1 tetap aman, berkat hasil-hasil klub lain. Marseille menyia-nyiakan peluang untuk memuncaki klasemen, kebobolan di masa injury time dalam hasil imbang 2-2 yang menegangkan dengan Angers. Sensasi muda Robinio Vaz telah mencetak dua gol untuk membawa Marseille unggul, tetapi gol Ousmane Camara di menit ke-96 mengejutkan Velodrome dan membuat PSG tetap memimpin di klasemen. Sementara itu, Monaco merebut peringkat kedua setelah menang telak 5-3 di Nantes. Untuk saat ini, PSG bernapas lega, tetapi ujian sesungguhnya akan datang di Eropa, di mana Bayern Munich telah menunggu pada tanggal 5 November.
