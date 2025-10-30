Pukulan Telak Bagi Paris Saint-Germain! Desire Doue Ditandu Sambil Menangis Setelah Alami Cedera Parah Lawan Lorient

Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa bagi juara Prancis tersebut setelah kemenangan meyakinkan 3-0 mereka atas Brest akhir pekan lalu. Doue sedang dalam performa gemilang, mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut dan tampil gemilang seperti yang dinantikan para penggemar PSG. Babak pertama hampir tidak menampilkan drama, dengan peluang sangat minim di kedua sisi. Joel Mvuka menguji Lucas Chevalier di gawang PSG, sementara Yvon Mvogo menggagalkan upaya Nuno Mendes dan Ibrahim Mbaye di sisi lain.

Empat menit setelah babak kedua dimulai, PSG unggul lebih dulu. Doue melepaskan umpan silang akurat dari sisi kanan, yang disambut sundulan Mendes. Meskipun Mvogo awalnya berhasil menepisnya, bek sayap asal Portugal itu menyambar bola muntah. Namun, kegembiraan mereka tak bertahan lama. Hanya berselang dua menit, umpan silang Arsene Kouassi menciptakan kekacauan di kotak penalti PSG, dengan Chevalier tak mampu menghalau bola muntah dengan sempurna. Bola muntah jatuh dengan mulus ke Igor Silva, yang tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Kemudian, momen buruk pun tiba. Sekitar menit ke-60, Doue terjatuh sambil memegangi hamstring dan kesakitaan. Pemain muda Prancis itu menggebrak lapangan dengan frustrasi sementara air mata mengalir di wajahnya. Tim medis PSG segera memberikan pertolongan, tetapi cederanya serius dan ia harus meninggalkan lapangan dengan tandu.