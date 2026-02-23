Goal.com
Pukulan telak bagi Manchester United! Bek andalan mengalami cedera beberapa jam sebelum laga melawan Everton

Manchester United mendapat pukulan telak menjelang laga melawan Everton, setelah seorang bek kunci dinyatakan tidak bisa bermain akibat cedera betis beberapa jam sebelum kick-off. Tim asuhan Michael Carrick berpotensi memperkuat posisi mereka di peringkat keempat Liga Premier, dengan kemenangan dalam kunjungan pertama mereka ke Stadion Hill Dickinson yang akan membuat mereka unggul tiga poin dari Chelsea dan Liverpool.

  • Cedera Lisandro Martinez terungkap

    Martinez tidak masuk dalam daftar skuad United untuk pertandingan melawan Everton, dengan The Athletic melaporkan bahwa ia absen karena cedera otot betis. Kabar ini menjadi pukulan berat bagi pemain Argentina tersebut, yang baru saja kembali bermain pada Desember setelah absen selama delapan bulan akibat cedera ACL.

