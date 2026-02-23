Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pukulan telak bagi Manchester United! Bek andalan mengalami cedera beberapa jam sebelum laga melawan Everton
Cedera Lisandro Martinez terungkap
Martinez tidak masuk dalam daftar skuad United untuk pertandingan melawan Everton, dengan The Athletic melaporkan bahwa ia absen karena cedera otot betis. Kabar ini menjadi pukulan berat bagi pemain Argentina tersebut, yang baru saja kembali bermain pada Desember setelah absen selama delapan bulan akibat cedera ACL.
Iklan