Pukulan telak bagi Bayern Munich karena Harry Kane dipastikan absen dalam pertandingan berikutnya, yang dapat menghalangi harapan kapten Inggris untuk memecahkan rekor gol Robert Lewandowski
Cedera menghentikan laju Bayern di Bundesliga.
Mantan bintang Tottenham Hotspur, Harry Kane, tampil luar biasa di Bavaria sejak kedatangannya pada 2023, mengubah serangan Bayern Munich secara drastis. Saat ini, ia telah mencetak 30 gol liga dalam 24 penampilan, dengan tingkat gol yang membuat rekor-rekor terancam.
Setelah baru saja mencetak brace keempatnya secara berturut-turut dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Borussia Dortmund, Kane tampak tak terbendung. Namun, pelatih kepala Bayern, Kompany, mengakui bahwa striker tersebut tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Monchengladbach karena cedera betis.
Kompany tetap tenang.
Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Kompany menjelaskan kondisi para pemainnya. Seperti yang dikutip di situsweb resmi klub, ia mengatakan: "Hiroki Ito absen, Alphonso Davies absen, dan Harry Kane juga absen. Ia mengalami benturan di betisnya dan belum pulih sepenuhnya. Ini hanya benturan biasa, tidak ada yang serius untuk saat ini, tapi mungkin kita butuh satu hari lagi agar ia bisa ikut bermain. Kami cukup tenang. Tentu saja kami ingin Harry bisa ikut bermain, tapi hal-hal seperti ini bisa terjadi."
Perburuan 41 gol
Kane saat ini masih tertinggal 11 gol dari rekor yang dicetak oleh Lewandowski selama musim 2020-21. Kapten Timnas Inggris ini telah secara terbuka mengungkapkan rasa hormatnya terhadap pemain internasional Polandia tersebut, terutama mengingat Lewandowski mencetak rekor tersebut dalam hanya 29 pertandingan.
Ketika ditanya apakah ia berencana untuk memecahkan rekor gol Lewandowski, Kane mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan melawan Dortmund: "Tentu saja. Saya harus terus melakukan apa yang saya lakukan. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Saya perlu berusaha konsisten selama periode itu. Kita akan lihat mulai akhir April atau awal Mei apakah itu mungkin. Tapi tentu saja, saat ini itu hanya ada di sana, dan saya hanya perlu melakukan apa yang saya lakukan."
Menavigasi perebutan gelar juara & kesuksesan di Liga Champions
Kehadiran Kane yang absen jelas merugikan serangan Bayern, yang saat ini memimpin klasemen Bundesliga dengan selisih 11 poin. Namun, Kompany akan berusaha menjaga motivasi timnya untuk mempertahankan posisi teratas sambil mempertahankan harapan mereka di Eropa. Setelah menghadapi Monchengladbach pada Jumat, Bayern akan mempersiapkan diri untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta pekan depan.
