Pukulan telak bagi Bayern Munich karena Harry Kane dipastikan absen dalam pertandingan berikutnya, yang dapat menghalangi harapan kapten Inggris untuk memecahkan rekor gol Robert Lewandowski

Kane saat ini masih tertinggal 11 gol dari rekor yang dicetak oleh Lewandowski selama musim 2020-21. Kapten Timnas Inggris ini telah secara terbuka mengungkapkan rasa hormatnya terhadap pemain internasional Polandia tersebut, terutama mengingat Lewandowski mencetak rekor tersebut dalam hanya 29 pertandingan.

Ketika ditanya apakah ia berencana untuk memecahkan rekor gol Lewandowski, Kane mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan melawan Dortmund: "Tentu saja. Saya harus terus melakukan apa yang saya lakukan. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Saya perlu berusaha konsisten selama periode itu. Kita akan lihat mulai akhir April atau awal Mei apakah itu mungkin. Tapi tentu saja, saat ini itu hanya ada di sana, dan saya hanya perlu melakukan apa yang saya lakukan."