Pukulan telak bagi Barcelona karena Marcus Rashford absen dalam laga semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid akibat cedera.
Rashford absen dalam pertandingan piala yang krusial.
Harapan Barcelona untuk meraih gelar Copa del Rey mendapat pukulan telak setelah dikonfirmasi bahwa Rashford tidak akan ikut serta dalam laga semifinal melawan Atletico Madrid pada Kamis mendatang. Penyerang yang telah menjadi sosok kunci dalam serangan Blaugrana sejak kedatangannya sebagai pemain pinjaman dari Manchester United, terpaksa menjalani tes medis setelah mengalami ketidaknyamanan pasca laga liga di Camp Nou pada Sabtu lalu.
Klub mengeluarkan pernyataan medis resmi pada Rabu sore, mengonfirmasi sifat cedera tersebut. "Pemain tim utama Marcus Rashford mengalami nyeri di lutut kirinya setelah terkena benturan dalam pertandingan melawan Mallorca pada Sabtu di Spotify Camp Nou," bunyi pernyataan tersebut. "Pemain tersebut akan absen dalam pertandingan Copa del Rey melawan Atlético Madrid pada Kamis."
Meskipun klub belum menetapkan jangka waktu spesifik untuk kembalinya Rashford, absennya dari skuad untuk pertandingan berisiko tinggi ini menunjukkan bahwa masalah tersebut cukup serius untuk memerlukan tindakan pencegahan segera.
Sakit kepala yang menyerang bagi Blaugrana
Kehilangan Rashford meninggalkan lubang besar di sayap kiri serangan Barcelona. Kecepatan, lari langsung, dan kemampuannya untuk menusuk ke dalam telah menjadi kunci dalam menembus pertahanan yang tangguh musim ini, sifat-sifat yang akan sangat vital melawan tim Atletico yang tangguh.
Kerugian ini diperparah oleh fakta bahwa Barcelona sedang memasuki periode krusial musim ini. Dengan persaingan gelar liga yang semakin panas dan trofi dipertaruhkan di ajang piala, kehilangan pemain sekelas Rashford mengganggu ritme dan chemistry lini serang. Kemampuan pemain Inggris ini untuk berkolaborasi dengan Robert Lewandowski menjadi ciri khas permainan serangan Barca, dan ketidakhadirannya memaksa perubahan taktik hanya 24 jam sebelum kick-off.
Manajer kini harus memutuskan apakah akan tetap menggunakan formasi tradisional 4-3-3 dengan pengganti alami atau menyesuaikan sistem untuk memasukkan gelandang tambahan.
Keraguan tentang Raphinha menambah masalah cedera.
Untuk memperburuk keadaan, Rashford bukanlah satu-satunya pemain bintang yang absen di lini serang. Winger Brasil Raphinha tetap menjadi pertanyaan besar dan kemungkinan besar tidak akan tampil setelah gagal kembali berlatih penuh bersama tim utama pekan ini. Mantan pemain Leeds United itu tengah berjuang dengan kelelahan otot dan telah berlatih terpisah dari kelompok utama dalam upaya untuk memulihkan kebugarannya.
Berbicara singkat kepada wartawan awal pekan ini, Raphinha memberikan update jujur tentang kondisinya, mengakui bahwa meskipun kondisinya membaik, ia belum siap untuk intensitas pertandingan kompetitif. “Saya merasa lebih baik, kami mengambilnya hari demi hari,” katanya. “Saya tidak bisa berbohong, saya ingin mengatakan bisa bermain pada Kamis, tapi waktunya agak mepet.”
Dengan kedua winger utama berpotensi absen, kedalaman skuad Barcelona akan diuji hingga batasnya. Kehilangan kreativitas Raphinha di sisi kanan ditambah dengan hilangnya ancaman gol Rashford di sisi kiri berarti beban kreativitas akan jatuh berat pada pemain lain.
Bisakah Atleti menghentikan rekor kemenangan Barca?
Waktu terjadinya cedera ganda ini sangat menguntungkan bagi Atletico Madrid. Tim asuhan Diego Simeone dikenal karena kemampuannya untuk mengganggu lawan dan menyerang balik, dan mereka akan semakin termotivasi dengan kabar bahwa Barcelona akan tiba di ibu kota tanpa dua pemain andalan mereka.
Pertandingan Kamis di Metropolitano diprediksi akan berlangsung dalam suasana yang tegang, dan Barcelona harus menunjukkan karakter yang kuat untuk meraih hasil positif yang dapat dibawa kembali ke Catalonia untuk leg kedua. Tim Hansi Flick sedang dalam tren enam kemenangan beruntun dan telah memenangkan 17 dari 18 pertandingan terakhir mereka.
