Pukulan telak bagi Barcelona karena Marcus Rashford absen dalam laga semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid akibat cedera.

Harapan Barcelona untuk meraih gelar Copa del Rey mendapat pukulan telak setelah dikonfirmasi bahwa Rashford tidak akan ikut serta dalam laga semifinal melawan Atletico Madrid pada Kamis mendatang. Penyerang yang telah menjadi sosok kunci dalam serangan Blaugrana sejak kedatangannya sebagai pemain pinjaman dari Manchester United, terpaksa menjalani tes medis setelah mengalami ketidaknyamanan pasca laga liga di Camp Nou pada Sabtu lalu.

Klub mengeluarkan pernyataan medis resmi pada Rabu sore, mengonfirmasi sifat cedera tersebut. "Pemain tim utama Marcus Rashford mengalami nyeri di lutut kirinya setelah terkena benturan dalam pertandingan melawan Mallorca pada Sabtu di Spotify Camp Nou," bunyi pernyataan tersebut. "Pemain tersebut akan absen dalam pertandingan Copa del Rey melawan Atlético Madrid pada Kamis."

Meskipun klub belum menetapkan jangka waktu spesifik untuk kembalinya Rashford, absennya dari skuad untuk pertandingan berisiko tinggi ini menunjukkan bahwa masalah tersebut cukup serius untuk memerlukan tindakan pencegahan segera.