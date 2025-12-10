Pukulan Buat Arsenal! Declan Rice Absen Lawan Club Brugge Di Liga Champions

Berbicara kepada wartawan, Arteta mengatakan: "Declan sakit. Dia cukup sakit setelah pertandingan, dan dia tidak ikut bepergian bersama kami. William masih belum tersedia, dan Leo kembali mengalami cedera di area yang sama, dan saya tidak mengharapkan pemulihannya akan lama, tetapi sayangnya, dia tidak bisa berada di sini."

Dengan jadwal padat dan meningkatnya beban fisik para pemain, Arsenal telah mengubah skuad Liga Champions mereka untuk mengakomodasi kembalinya Gabriel Jesus. Penyerang Brasil itu telah absen sejak Januari setelah menjalani operasi ligamen krusiatum, tetapi telah kembali lebih cepat dari jadwal. Kembalinya dia ke lapangan terjadi dengan mengorbankan gelandang berusia 15 tahun, Max Dowman, yang mengalami cedera saat bermain untuk tim Arsenal U-21 melawan Manchester United akhir pekan lalu.

Arteta menambahkan: "Ya, jadi pertama-tama, sayangnya, Max [Dowman] mengalami cedera akhir pekan lalu dan harus keluar lapangan. Jadi dia menjalani beberapa pemindaian dan dia akan absen selama beberapa pekan dan kemudian kita memiliki situasi Gabi [Jesus], yang kami harapkan akan berlatih bersama kami pada akhir Desember. Gabi telah berusaha setiap hari dan dia terus mengatakan kepada semua orang 'Saya akan kembali lebih awal, lebih awal, lebih awal' dan dia telah melakukannya."

"Jadi berkat kerja kerasnya dan semua kerja keras yang telah dilakukan staf medis selama berbulan-bulan ini, dan kami memiliki kemungkinan untuk melakukan pergantian pemain dan kami telah melakukannya. Ya, di satu sisi, Anda melihat Max dan situasinya, dan di sisi lain, Anda melihat kegembiraan dan betapa bahagianya Gabi bisa kembali ke Liga Champions."