Pukulan Buat Arsenal! Declan Rice Absen Lawan Club Brugge Di Liga Champions
Cedera menjadi perhatian utama bagi Arteta
Rice jatuh sakit tak lama setelah kekalahan akhir pekan lalu di Aston Villa, dan meskipun upaya dilakukan untuk membantu pemulihannya, pemain berusia 26 tahun itu tidak dapat bergabung dengan rombongan yang berangkat ke Belgia. Dia bukan satu-satunya pemain yang absen. William Saliba, yang telah menangani masalah yang berkelanjutan selama beberapa pekan, masih belum tersedia dan akan melewatkan pertandingan besar Eropa lainnya.
Leandro Trossard, yang baru saja kembali dari cedera dan mencetak gol melawan Villa, mengalami cedera baru dan harus ditarik keluar sebelum peluit akhir di Villa Park. Arteta mengakui bahwa ia tidak mengharapkan pemulihan pemain Belgia itu akan memakan waktu lama, tetapi mengatakan tidak ada kemungkinan ia akan bermain di Bruges. Meriam London juga tanpa Kai Havertz, Gabriel Magalhaes dan Cristhian Mosquera. Tetapi, mereka akan menyambut kembalinya Viktor Gyokeres setelah absen beberapa waktu.
Kabar terbaru para pemain Arsenal yang cedera
Berbicara kepada wartawan, Arteta mengatakan: "Declan sakit. Dia cukup sakit setelah pertandingan, dan dia tidak ikut bepergian bersama kami. William masih belum tersedia, dan Leo kembali mengalami cedera di area yang sama, dan saya tidak mengharapkan pemulihannya akan lama, tetapi sayangnya, dia tidak bisa berada di sini."
Dengan jadwal padat dan meningkatnya beban fisik para pemain, Arsenal telah mengubah skuad Liga Champions mereka untuk mengakomodasi kembalinya Gabriel Jesus. Penyerang Brasil itu telah absen sejak Januari setelah menjalani operasi ligamen krusiatum, tetapi telah kembali lebih cepat dari jadwal. Kembalinya dia ke lapangan terjadi dengan mengorbankan gelandang berusia 15 tahun, Max Dowman, yang mengalami cedera saat bermain untuk tim Arsenal U-21 melawan Manchester United akhir pekan lalu.
Arteta menambahkan: "Ya, jadi pertama-tama, sayangnya, Max [Dowman] mengalami cedera akhir pekan lalu dan harus keluar lapangan. Jadi dia menjalani beberapa pemindaian dan dia akan absen selama beberapa pekan dan kemudian kita memiliki situasi Gabi [Jesus], yang kami harapkan akan berlatih bersama kami pada akhir Desember. Gabi telah berusaha setiap hari dan dia terus mengatakan kepada semua orang 'Saya akan kembali lebih awal, lebih awal, lebih awal' dan dia telah melakukannya."
"Jadi berkat kerja kerasnya dan semua kerja keras yang telah dilakukan staf medis selama berbulan-bulan ini, dan kami memiliki kemungkinan untuk melakukan pergantian pemain dan kami telah melakukannya. Ya, di satu sisi, Anda melihat Max dan situasinya, dan di sisi lain, Anda melihat kegembiraan dan betapa bahagianya Gabi bisa kembali ke Liga Champions."
Sesi latihan yang terlalu berat?
Dengan begitu banyak pemain kunci yang absen, Arteta ditanya apakah daftar cedera klub yang terus meningkat merupakan gejala dari tuntutan latihan yang berlebihan. Pelatih asal Spanyol tersebut langsung menolak anggapan itu, dengan alasan bahwa jadwal pertandingan yang padat menyisakan sedikit ruang untuk berlatih secara rutin.
"Tidak ada latihan, tidak, karena kami tidak punya waktu untuk berlatih," katanya. "Jadi, latihan tidak ada. Tetapi jelas, fakta bahwa Anda kehilangan pemain, Anda akan memberi beban lebih banyak ke pemain lain. Itu adalah konsekuensi dari itu dan itu sangat berbahaya. Fakta bahwa kami memiliki beberapa pemain lain yang memiliki kontrak jangka panjang yang belum bersama kami sejak awal musim menunjukkan itu. Tapi, ya, ini ujian bagi tim, dan sejauh ini, kami telah bereaksi dengan sangat, sangat baik terhadap hal itu."
Jadwal padat Arsenal
Arsenal, bersama dengan Crystal Palace, telah melihat pertandingan liga mereka akhir bulan ini dimajukan 24 jam untuk mengurangi beban selama periode liburan yang padat. Perjalanan Arsenal ke Everton dan kunjungan Palace ke Leeds, yang awalnya dijadwalkan pada 22 Desember, sekarang akan berlangsung pada 21 Desember. Pergeseran ini terjadi karena kedua tim saling berhadapan di perempat-final Piala Liga pada 24 Desember, membuat persiapan tim menjadi sangat minim.
Arsenal telah memainkan 22 pertandingan di Liga Primer, Liga Champions, dan Piala Liga, sementara mereka bakal bermain melawan Portsmouth di Piala FA pada awal Januari. Saat Meriam London melakukan perjalanan ke Belgia tanpa beberapa pemain kunci mereka, Arsenal tidak hanya menghadapi Club Brugge tetapi juga tantangan yang semakin besar untuk menjaga agar grup yang kekurangan pemain tetap utuh melalui salah satu fase paling melelahkan pada musim ini.
