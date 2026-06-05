PSV menghadapi persaingan ketat dalam perebutan 'anak kesayangan Kompany'

Pemain asal Portugal itu, di musim ketiganya bersama Bayern, kembali hanya berperan sebagai pemain cadangan, namun tetap tampil dalam 29 pertandingan liga dan, meski mengalami beberapa masalah cedera, berhasil mencetak enam gol serta memberikan tiga assist pada akhir musim. Kontraknya tidak diperpanjang, sehingga Guerreiro meninggalkan Bayern setelah tiga tahun. Baru-baru ini bahkan beredar rumor bahwa ia akan mengakhiri kariernya.

Ibrahimovic, yang bisa bermain di kedua posisi sayap di lini serang, juga pasti berharap mendapat waktu bermain karena jadwal pertandingan yang padat. Terutama karena Ismael Saibari dari PSV didatangkan terutama untuk posisi tengah, dan transfer Anthony Gordon untuk sayap kiri dibatalkan.

Menurut Sky, kini giliran Ibrahimovic untuk mengambil keputusan. Kontrak pemain berusia 20 tahun di Munich akan berakhir pada 2027. Menurut Sky, ia dilaporkan telah menerima tawaran perpanjangan kontrak; jika ia memutuskan untuk menolaknya, klub akan menjualnya.