Bayern München ingin mempertahankan Arijon Ibrahimovic untuk musim depan, demikian dilaporkan Sky Sports. Menurut laporan tersebut, pelatih Vincent Kompany sangat antusias dengan perkembangan pemain muda timnas Jerman ini dan berencana untuk mengandalkannya pada musim depan. Pelatih asal Belgia itu ingin menempatkannya dalam peran yang baru-baru ini diemban oleh Raphael Guerreiro di München. Namun, ada cukup banyak pesaing yang mengincar pemain ini.
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PSV menghadapi persaingan ketat dalam perebutan 'anak kesayangan Kompany'
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Pemain asal Portugal itu, di musim ketiganya bersama Bayern, kembali hanya berperan sebagai pemain cadangan, namun tetap tampil dalam 29 pertandingan liga dan, meski mengalami beberapa masalah cedera, berhasil mencetak enam gol serta memberikan tiga assist pada akhir musim. Kontraknya tidak diperpanjang, sehingga Guerreiro meninggalkan Bayern setelah tiga tahun. Baru-baru ini bahkan beredar rumor bahwa ia akan mengakhiri kariernya.
Ibrahimovic, yang bisa bermain di kedua posisi sayap di lini serang, juga pasti berharap mendapat waktu bermain karena jadwal pertandingan yang padat. Terutama karena Ismael Saibari dari PSV didatangkan terutama untuk posisi tengah, dan transfer Anthony Gordon untuk sayap kiri dibatalkan.
Menurut Sky, kini giliran Ibrahimovic untuk mengambil keputusan. Kontrak pemain berusia 20 tahun di Munich akan berakhir pada 2027. Menurut Sky, ia dilaporkan telah menerima tawaran perpanjangan kontrak; jika ia memutuskan untuk menolaknya, klub akan menjualnya.
Ibrahimovic dilaporkan telah menerima tawaran dari Liga Premier, Bundesliga, dan Eredivisie. Kemungkinan tawaran tersebut datang dari klub-klub yang dapat memberinya lebih banyak waktu bermain. Dari Bundesliga, Hoffenheim dan Stuttgart dikabarkan tertarik. Menurut tz, jika terjadi penjualan, Bayern ingin memastikan adanya opsi pembelian kembali. Di luar negeri, Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham, dan Crystal Palace, serta PSV dikaitkan dengan pemain berusia 20 tahun tersebut.
Setelah masa peminjaman yang cukup naik-turun di Frosinone (23/24) dan masa tinggal yang bencana di Lazio (19 menit bermain pada 2025), Ibrahimovic menetap di 1. FC Heidenheim sebagai pemain inti dan menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam perjuangan FCH menghindari degradasi. Ia menutup musim dengan dua gol dan lima assist dalam 34 pertandingan liga. Namun, yang paling penting adalah waktu bermain yang ia dapatkan dari pelatih Frank Schmidt (2.346 menit).
"Bagi saya, sejak awal penting bagi saya untuk mendapatkan banyak waktu bermain agar bisa menunjukkan kemampuan saya. Itu berhasil dan karena itu saya percaya bahwa ini adalah tahun yang sangat baik bagi saya," katanya sendiri setelah perpisahannya dari Heidenheim.