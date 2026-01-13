PSSI Resmi Perkenalkan John Herdman Sebagai Pelatih Timnas Indonsia

Dalam perkenalannya, Herdman mengaku senang bisa datang ke Indonesia dan dipercaya menjadi pelatih Tim Merah Putih. Ia mengatakan: "Saya senang datang ke Indonesia bersama keluarga saya. Ini adalah negara baru dengan kultur baru, gaya sepakbola baru."

"Saya berasal dari Newcastle, kota yang bangga dengan kerja kerasnya, juga gairah. Gairah untuk sepakbola. Dan itulah yang saya rasakan setiap kali saya melihat Timnas Indonesia bermain, dan orang-orang yang mendukungnya."

"Jadi, saya akan membawa gairah, kualifikasi pengalaman saya untuk membantu negara ini ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Sudah waktunya."