PSSI Resmi Perkenalkan John Herdman Sebagai Pelatih Timnas Indonsia
Herdman diperkenalkan ke publik
Setelah mengumumkan penunjukan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 3 Januari lalu, PSSI kini telah resmi memperkenalkan pelatih berusia 50 tahun itu ke publik. Herdman menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun lagi, yang membuatnya akan menangani Skuad Garuda hingga 2027 dengan potensi penambahan hingga 2029.
"Saya senang dengan pekerjaan ini"
Dalam perkenalannya, Herdman mengaku senang bisa datang ke Indonesia dan dipercaya menjadi pelatih Tim Merah Putih. Ia mengatakan: "Saya senang datang ke Indonesia bersama keluarga saya. Ini adalah negara baru dengan kultur baru, gaya sepakbola baru."
"Saya berasal dari Newcastle, kota yang bangga dengan kerja kerasnya, juga gairah. Gairah untuk sepakbola. Dan itulah yang saya rasakan setiap kali saya melihat Timnas Indonesia bermain, dan orang-orang yang mendukungnya."
"Jadi, saya akan membawa gairah, kualifikasi pengalaman saya untuk membantu negara ini ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Sudah waktunya."
Juga tangani Timnas Indonesia U-23
Tak hanya menukangi Timnas Indonesia di level senior, mantan manajer Toronto FC tersebut juga akan memimpin Timnas U-23.
"Ketika saya melihat Indonesia, saya melihat mereka punya banyak bakat. Maka, saya menanti proyek ke depan untuk menempatkan Indonesia di posisi yang seharusnya," ujar Herdman.
"Kami akan mendengarkan para penggemar, kami akan menggunakan energi mereka dan saya akan mengatakan bahwa bagi para penggemar, lolos ke Piala Dunia tidak bisa terjadi hanya dalam waktu semalam."
Jadwal Timnas Indonesia di tahun 2026
Setelah resmi diperkenalkan, Herdman akan langsung dihadapkan pada serangkaian jadwal yang menanti Timnas Indonesia senior dan U-23. Ia akan melakoni debutnya di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23-31 Maret mendatang.
