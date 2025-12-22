Terobosan PSSI! Resmi Kontrak Wasit Jepang Yudai Yamamoto Di Laga Indonesia Super League
APA YANG TERJADI?
PSSI secara resmi mengumumkan wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto, sebagai pengadil asing pertama yang mendapat kontrak full-time di Indonesia. Diketahui, ia diikat selama 1,5 musim dan akan aktif sejak Januari tahun depan untuk memimpin laga BRI Super League 2025/26.
Hal itu diumumkan pada sesi konferensi pers bertajuk "PSSI Full-time Referee for I.League" di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (22/12) siang WIB, yang dihadiri oleh Direktur Operasional I.League Asep Saputra, Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa, General Manager PT LIB Takeyuki Oya, serta Yudai Yamamoto.
APA YANG DIKATAKAN?
Asep Saputra mengungkapkan, salah satu alasan menggaet Yudai, yakni diharapkan akan terciptanya transfer ilmu kepada wasit-wasit lokal di Indonesia.
"Dalam konteks ini kami dan pak Erick menyambut baik sebagai upaya langkah terobosan yang dilakukan PSSI," buka Asep.
"Karena yang kami dengar pun tidak hanya Yudai memimpin pertandingan, tapi juga ada kontribusi lain, terutama dalam perkembangan wasit di Indonesia. Yudai sangat berpengalaman juga di level FIFA dan AFC. Saya pikir dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki, sebagai akan ada transfer ilmu yang baik, menjadi kompetitor yang baik bagi wasit-wasit kita," sambungnya.
WASIT KUALITAS TINGGI
Sementara itu, Yoshimi Ogawa menyebut Yudai sebagai wasit yang berkualitas dengan segudang pengalaman memimpin ratusan laga di seluruh kompetisi di Jepang. Lebih lanjut, kepemimpinan Yudai bahkan diakui oleh klub peserta I League, di mana sejauh musim ini, Yudai tercatat sudah memimpin enam pertandingan Super League.
"Secara total, dia sudah memimpin 485 pertandingan di Jepang, meliputi J1, J2, Piala Liga, dan Piala Kaisar. Sebenarnya dia sudah datang ke Indonesia pada bulan Agustus," ucap Ogawa.
"Dia sudah memimpin lima laga, dan kemarin (laga keenam) dia memimpin pertandingan Persita Tangerang melawan Persik Kediri. Dia memimpin dengan sangat baik."
"Meskipun, sayangnya Persik Kediri mereka kalah. Namun, CEO Persik Kediri mengirim pesan kepada saya 'Wasit bekerja dengan sangat baik. Meskipun tim kami kalah', Saya rasa Anda bisa memahami betapa baiknya performa dia. Ya. Itulah mengapa saya percaya bahwa seperti yang dijelaskan Pak Erick kepada Anda saat ini Super League sedang mengalami peningkatan," bebernya.
TARGET TINGKATKAN LIGA INDONESIA
Di kesempatan yang sama, Yudai mengungkapkan alasannya menerima tawaran PSSI untuk menjadi wasit tetap. Yudai berharap bisa membantu meningkatkan liga Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan pengalaman yang ia miliki.
"Sepanjang sejarah kerja saya, saya sudah ke beberapa negara dan saya selalu punya keinginan untuk mencoba pengalaman di berbagai negara. Khusus untuk Indonesia, karena ini tawaran saya untuk memfokuskan tentang I League, itu sangat spesial dan saya belum ada tawaran itu sebelumnya," kata Yudai.
"Ditambah saya belum ada kesempatan untuk memperbaiki liga sebuah negara, jadi dia ingin mempunyai pengalaman dan bekerja sama dengan Indonesia untuk menjadi Liga lebih baik."
"Saya akan bekerja keras untuk membawa pengalaman di J League untuk membawa kompetisi di Indonesia menjadi lebih baik, dan mengeluarkan potensi semaksimal mungkin disini," pungkasnya.
