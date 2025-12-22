Terobosan PSSI! Resmi Kontrak Wasit Jepang Yudai Yamamoto Di Laga Indonesia Super League

Sementara itu, Yoshimi Ogawa menyebut Yudai sebagai wasit yang berkualitas dengan segudang pengalaman memimpin ratusan laga di seluruh kompetisi di Jepang. Lebih lanjut, kepemimpinan Yudai bahkan diakui oleh klub peserta I League, di mana sejauh musim ini, Yudai tercatat sudah memimpin enam pertandingan Super League.

"Secara total, dia sudah memimpin 485 pertandingan di Jepang, meliputi J1, J2, Piala Liga, dan Piala Kaisar. Sebenarnya dia sudah datang ke Indonesia pada bulan Agustus," ucap Ogawa.

"Dia sudah memimpin lima laga, dan kemarin (laga keenam) dia memimpin pertandingan Persita Tangerang melawan Persik Kediri. Dia memimpin dengan sangat baik."

"Meskipun, sayangnya Persik Kediri mereka kalah. Namun, CEO Persik Kediri mengirim pesan kepada saya 'Wasit bekerja dengan sangat baik. Meskipun tim kami kalah', Saya rasa Anda bisa memahami betapa baiknya performa dia. Ya. Itulah mengapa saya percaya bahwa seperti yang dijelaskan Pak Erick kepada Anda saat ini Super League sedang mengalami peningkatan," bebernya.