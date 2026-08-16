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Mika Godts(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

PSG tak terbendung: Mika Godts juga resmi bergabung

Paris Saint-Germain
Transfers
M. Godts

Klub juara Eropa itu memasukkan talenta muda lain ke dalam skuadnya

PSG tak pernah berhenti. Bahkan setelah menjuarai dua Liga Champions secara beruntun dan membangun skuad bertabur bintang di setiap lini. Klub Paris itu terus menatap masa depan dan kembali merampungkan perekrutan top lainnya: resmi mendatangkan Mika Godts, talenta Belgia kelahiran 2005 yang dianggap sebagai salah satu profil paling menarik dari generasi baru.


Pemain tersebut datang dari Ajax dengan nilai 55 juta euro, setelah tampil sebagai protagonis bersama Ajax. Pada musim terakhir, Godts mencatatkan 44 penampilan, 17 gol, dan 15 assist, dengan total 3.570 menit bermain. Angka-angka itu menunjukkan konsistensi yang mengesankan: dari gol dan umpan penentu, pemain Belgia itu membukukan satu gol atau satu assist setiap 111 menit.


  • Winger kiri yang ofensif, Godts lebih menyukai sisi kiri dan dalam proyek Luis Enrique ia tak terelakkan akan memulai dari belakang Khvicha Kvaratskhelia. Namun dalam skuad yang dalam dan sarat bintang, pengelolaan menit bermain bisa menjadi pembeda. Dan jika ada pelatih yang terbiasa memaksimalkan setiap sumber daya yang tersedia, sosok itu adalah pelatih asal Spanyol tersebut.


    Kedatangan Godts juga menegaskan strategi PSG yang kini sudah sangat jelas: mendominasi masa kini tanpa kehilangan pandangan ke masa depan. Pemain Belgia itu memang diumumkan hanya beberapa hari setelah Maghnes Akliouche, talenta besar lain yang diboyong dari Monaco dengan guyuran jutaan euro. Paris terus membangun tim masa depan, dan nama-nama yang dipilih sudah merupakan calon protagonis untuk dekade berikutnya.


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