PSG tak pernah berhenti. Bahkan setelah menjuarai dua Liga Champions secara beruntun dan membangun skuad bertabur bintang di setiap lini. Klub Paris itu terus menatap masa depan dan kembali merampungkan perekrutan top lainnya: resmi mendatangkan Mika Godts, talenta Belgia kelahiran 2005 yang dianggap sebagai salah satu profil paling menarik dari generasi baru.





Pemain tersebut datang dari Ajax dengan nilai 55 juta euro, setelah tampil sebagai protagonis bersama Ajax. Pada musim terakhir, Godts mencatatkan 44 penampilan, 17 gol, dan 15 assist, dengan total 3.570 menit bermain. Angka-angka itu menunjukkan konsistensi yang mengesankan: dari gol dan umpan penentu, pemain Belgia itu membukukan satu gol atau satu assist setiap 111 menit.



