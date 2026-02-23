PSG setuju untuk membayar Kylian Mbappe €61 juta setelah bintang Real Madrid memenangkan persidangan hukum yang telah 'berlarut-larut terlalu lama'

Hubungan antara Mbappe dan Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi terkenal memburuk selama musim 2023-24 ketika striker tersebut memberitahu klub bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya. Hal ini menyebabkan Mbappe sementara waktu dilarang bermain bersama tim utama selama tur pra-musim klub di Asia. Meskipun ia akhirnya kembali ke lapangan dan membantu tim meraih gelar domestik lainnya, ketegangan tetap terasa. Perselisihan hukum ini menjadi bab akhir yang pahit dalam hubungan yang melihat Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub.

Bagi kubu Mbappe, penyelesaian ini merupakan pembenaran penuh atas pendirian mereka bahwa klub tidak berhak menahan gaji yang secara hukum menjadi haknya, terlepas dari cara ia memilih untuk pergi. Pengacaranya mencatat bahwa keputusan PSG mengakhiri konflik yang berlarut-larut dan menghabiskan energi besar bagi semua pihak yang terlibat. Dengan bayang-bayang hukum akhirnya sirna, pemenang Piala Dunia ini kini dapat fokus sepenuhnya pada kehidupan barunya di Madrid tanpa gangguan dari proses pengadilan yang masih berlangsung di Paris.