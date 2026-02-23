Getty
PSG setuju untuk membayar Kylian Mbappe €61 juta setelah bintang Real Madrid memenangkan persidangan hukum yang telah 'berlarut-larut terlalu lama'
Sistem hukum di Prancis tidak setuju dengan argumen PSG.
Perselisihan tersebut berpusat pada penolakan klub untuk memenuhi komitmen keuangan tertentu setelah pemain berusia 25 tahun itu memutuskan untuk hengkang sebagai pemain bebas transfer. Meskipun PSG awalnya berargumen bahwa mereka dilindungi oleh perjanjian lisan dengan pemain tersebut, sistem hukum Prancis tidak setuju. Klub kini mengakui bahwa saatnya untuk melanjutkan, dengan menyatakan: "Dalam semangat tanggung jawab dan untuk mengakhiri secara definitif prosedur yang telah berlangsung terlalu lama, klub telah memutuskan untuk tidak memperpanjang litigasi ini. Paris Saint-Germain kini secara tegas menatap ke depan, fokus pada proyek olahraga dan kesuksesan kolektifnya."
Akhir yang kacau dari era bersejarah
Hubungan antara Mbappe dan Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi terkenal memburuk selama musim 2023-24 ketika striker tersebut memberitahu klub bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya. Hal ini menyebabkan Mbappe sementara waktu dilarang bermain bersama tim utama selama tur pra-musim klub di Asia. Meskipun ia akhirnya kembali ke lapangan dan membantu tim meraih gelar domestik lainnya, ketegangan tetap terasa. Perselisihan hukum ini menjadi bab akhir yang pahit dalam hubungan yang melihat Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub.
Bagi kubu Mbappe, penyelesaian ini merupakan pembenaran penuh atas pendirian mereka bahwa klub tidak berhak menahan gaji yang secara hukum menjadi haknya, terlepas dari cara ia memilih untuk pergi. Pengacaranya mencatat bahwa keputusan PSG mengakhiri konflik yang berlarut-larut dan menghabiskan energi besar bagi semua pihak yang terlibat. Dengan bayang-bayang hukum akhirnya sirna, pemenang Piala Dunia ini kini dapat fokus sepenuhnya pada kehidupan barunya di Madrid tanpa gangguan dari proses pengadilan yang masih berlangsung di Paris.
Rincian pembayaran rekor tertinggi
Angka yang mengejutkan sebesar €60,9 juta tercantum dalam putusan yang dikeluarkan oleh Conseil de Prud’hommes, yang dipublikasikan secara lengkap oleh PSG di situs web resmi mereka. Jumlah tersebut mencakup berbagai pembayaran yang belum dibayarkan, terutama €36,6 juta terkait dengan angsuran terakhir dari bonus penandatanganan yang besar. Selain itu, pengadilan memerintahkan pembayaran €17,25 juta yang mewakili gaji Mbappe yang belum dibayarkan untuk bulan April, Mei, dan Juni 2024, serta beberapa juta euro untuk tunjangan liburan dan bonus etika. Keputusan ini menegaskan sifat kontraktual yang tidak dapat disangkal dari jumlah yang diklaim oleh kapten timnas Prancis.
Meskipun menerima dampak finansial, perwakilan hukum klub, Renaud Semerdjian, membantah narasi seputar kasus ini. Dalam pernyataan yang tegas, ia menjelaskan: "Berlawanan dengan klaim palsu yang sepenuhnya tidak benar dari pemain dan lingkungannya, Paris Saint-Germain telah memenuhi semua kewajiban yang diwajibkan oleh keputusan ini, baik itu publikasi putusan, yang tidak pernah mereka sangkal, maupun pembayaran jumlah yang terutang." Klub dilaporkan segera menyelesaikan sebagian besar utang—sekitar €55 juta—segera setelah putusan awal, meninggalkan hanya sisa gaji liburan yang perlu diselesaikan.
PSG menutup bab tentang Mbappe
PSG kini berusaha keras untuk beralih dari era "Galactico" yang ditandai dengan kehadiran Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar. Di bawah manajer Luis Enrique, klub ini berusaha membangun skuad yang lebih solid dan berorientasi pada tim, bukan sekadar kumpulan bintang individu. Meskipun pembayaran sebesar €61 juta merupakan pukulan finansial yang signifikan, klub yang dimiliki oleh Qatar ini mampu menanggungnya sambil berusaha untuk merombak identitas mereka. Komunikasi resmi klub menekankan keinginan untuk lepas dari sorotan media yang mengiringi setiap perkembangan perselisihan hukum ini.
Keputusan akhir ini berarti putusan tersebut menjadi permanen menurut hukum Prancis, dan Mbappe diharapkan menerima sisa pembayaran secara penuh dalam beberapa minggu ke depan. Bagi hierarki di Paris, membayar biaya tersebut adalah harga kecil yang harus dibayar untuk menjaga ketenangan. Saat klub terus berburu trofi Liga Champions yang sulit diraih, mereka akan melakukannya dengan keuangan yang bersih dan konflik internal termahal mereka akhirnya diselesaikan secara tuntas.
