PSG Panaskan Persaingan Real Madrid & Liverpool Untuk Gaet Dayot Upamecano Secara Gratis Dari Bayern Munich

Penampilan gemilang pemain internasional Prancis, Upamecano, musim ini semakin mendesak bagi Bayern untuk segera mengamankan masa depan jangka panjang sang bek. Bek tengah tersebut telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di bawah asuhan Kompany, baru-baru ini menunjukkan dampaknya dalam kemenangan 6-2 Bayern atas Freiburg, di mana ia juga mencetak gol. Namun, meskipun Bayern ingin memperpanjang kontraknya hingga 2030 atau 2031, seperti yang dilaporkan Sky Sport, tanda tangannya masih belum ada.

Penundaan ini telah membuka pintu bagi klub-klub besar Eropa. Madrid, yang telah lama mencari pengganti jangka panjang di lini pertahanan, tetap sangat tertarik. Sementara itu, PSG kini muncul sebagai pesaing serius, dengan Sky Sport melaporkan bahwa klub Prancis tersebut telah bergabung dengan Madrid dalam upaya untuk mendapatkan Upamecano dengan status bebas transfer musim panas mendatang, sebuah skenario yang sangat ingin dihindari Bayern.

Posisi Bayern jelas, Upamecano dipandang sebagai pemain kunci dalam pembangunan kembali pertahanan klub di bawah arahan Kompany, dan petinggi klub mendesak untuk menyelesaikan kontrak sesegera mungkin. Namun, dengan kontraknya yang berlaku hingga 2026 dan kendala keuangan yang membatasi fleksibilitas Bayern, situasinya tetap rumit, dan semakin kompetitif.