PSG Panaskan Persaingan Real Madrid & Liverpool Untuk Gaet Dayot Upamecano Secara Gratis Dari Bayern Munich
Saga transfer Upamecano kian memanas
Penampilan gemilang pemain internasional Prancis, Upamecano, musim ini semakin mendesak bagi Bayern untuk segera mengamankan masa depan jangka panjang sang bek. Bek tengah tersebut telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di bawah asuhan Kompany, baru-baru ini menunjukkan dampaknya dalam kemenangan 6-2 Bayern atas Freiburg, di mana ia juga mencetak gol. Namun, meskipun Bayern ingin memperpanjang kontraknya hingga 2030 atau 2031, seperti yang dilaporkan Sky Sport, tanda tangannya masih belum ada.
Penundaan ini telah membuka pintu bagi klub-klub besar Eropa. Madrid, yang telah lama mencari pengganti jangka panjang di lini pertahanan, tetap sangat tertarik. Sementara itu, PSG kini muncul sebagai pesaing serius, dengan Sky Sport melaporkan bahwa klub Prancis tersebut telah bergabung dengan Madrid dalam upaya untuk mendapatkan Upamecano dengan status bebas transfer musim panas mendatang, sebuah skenario yang sangat ingin dihindari Bayern.
Posisi Bayern jelas, Upamecano dipandang sebagai pemain kunci dalam pembangunan kembali pertahanan klub di bawah arahan Kompany, dan petinggi klub mendesak untuk menyelesaikan kontrak sesegera mungkin. Namun, dengan kontraknya yang berlaku hingga 2026 dan kendala keuangan yang membatasi fleksibilitas Bayern, situasinya tetap rumit, dan semakin kompetitif.
Upamecano tepis tuduhan minta gaji tinggi
Setelah kemenangan Bayern atas Freiburg, Upamecano secara terbuka menanggapi spekulasi yang berkembang seputar masa depannya. Pemain internasional Prancis itu menekankan bahwa keuangan bukanlah faktor penentu dalam negosiasi yang masih berlangsung.
Upamecano menegaskan bahwa ia tidak semata-mata didorong oleh insentif ekonomi, dan menegaskan bahwa kondisi olahraga akan memiliki pengaruh yang signifikan. Mengenai spekulasi yang terus-menerus seputar langkah selanjutnya, ia sengaja merahasiakannya, dengan mengatakan: "Saya bisa mengatakan ini 100 kali lagi, tetapi kita lihat saja nanti."
Menurut laporan tersebut, orang-orang dekat klub yakin Upamecano benar-benar bimbang. Ia telah mapan di Munich, didukung oleh kepercayaan Kompany, dan berkembang pesat dalam sistem yang sesuai dengan kekuatannya. Namun, prospek bergabung dengan Real Madrid atau kembali ke Prancis bersama PSG merupakan prospek yang kuat, terutama dengan status bebas transfer yang berpotensi menawarkan fleksibilitas jangka panjang yang lebih besar.
Peluang langka bagi klub top Eropa
Daya tarik Upamecano di antara klub-klub raksasa Eropa tidak hanya berasal dari masalah kontrak Bayern. Madrid memandang pemain berusia 27 tahun itu sebagai calon duet bagi Eder Militao atau opsi jangka panjang pengganti Antonio Rudiger. Sementara itu, PSG menganggapnya sebagai pilar penting untuk siklus transfer mereka berikutnya, terutama karena mereka terus membangun skuad di bawah asuhan Luis Enrique.
Dengan bek tengah modern yang dihargai di atas €80 juta, kemungkinan transfer gratis musim panas mendatang, meskipun kecil, telah membuat setiap direktur olahraga besar di Eropa waspada. Bayern menyadari hal ini dan menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat untuk mempertahankan kendali atas situasi.
Di balik layar, direktur olahraga Bayern Max Eberl sedang mengintensifkan upaya untuk menyelesaikan kesepakatan, tetapi realitas keuangan mempersulit prosesnya. Bayern telah berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang besar untuk mempertahankan Jamal Musiala, Alphonso Davies dan Joshua Kimmich, yang telah meningkatkan struktur gaji dan membuat negosiasi dengan Upamecano menjadi lebih rumit.
Ketertarikan dari para elite Eropa terus meningkat karena Real Madrid dan PSG telah menjadi peminat paling gigih, sementara Barcelona juga telah memantau perkembangannya sebagai bagian dari perencanaan pertahanan jangka panjang mereka.
Setiap pekan, tekanan semakin meningkat pada Bayern untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan nilai Upamecano tanpa mengganggu model gaji mereka yang terus berkembang. Risiko kehilangan dia secara gratis akan menjadi kemunduran besar secara olahraga dan finansial.
Bayern siapkan daftar pengganti
Memasuki fase krusial musim ini, Bayern berharap dapat mempercepat negosiasi sebelum bursa transfer Januari, dengan tujuan menghilangkan ketidakpastian seputar status Upamecano. Resolusi awal akan memberikan kejelasan bagi klub karena mereka terus memantau para bek muda jika negosiasi gagal.
Madrid dan PSG diperkirakan akan segera mengintensifkan kontak dengan perwakilan sang pemain jika perpanjangan kontrak tidak tercapai. Namun, Bayern tetap yakin bahwa Upamecano lebih memilih bertahan, asalkan tercapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.
Untuk saat ini, sang bek tetap menjadi inti rencana Kompany, dan kedua belah pihak menyadari bahwa perpanjangan kontrak jangka panjang akan membawa stabilitas. Namun, kecuali Bayern dapat memenuhi ekspektasinya tanpa melanggar struktur gaji mereka, persaingan transfer yang sengit dapat menentukan bursa transfer musim panas mendatang.
