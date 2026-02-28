PSG menyetujui permintaan kontroversial menjelang pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Chelsea

PSG memenangkan Liga Champions musim lalu setelah dengan mudah mengalahkan Inter 5-0 di Munich pada Mei lalu. Achraf Hakimi, Desire Doue (dua kali), Khvicha Kvaratskhelia, dan Senny Mayulu semua mencetak gol di Allianz Arena saat raksasa Prancis itu meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Namun, pertahanan mereka mengalami sedikit kendala saat gagal finis di posisi delapan besar, yang mengakibatkan mereka harus menjalani dua leg playoff melawan rival Ligue 1, Monaco. PSG memenangkan leg pertama di Stade Louis II dengan skor 3-2 setelah Monaco kehilangan satu pemain pada awal babak kedua.

Monaco kembali kehilangan satu pemain di leg kedua di ibu kota setelah Mamadou Coulibaly diusir pada menit ke-60 dalam hasil imbang 2-2 yang membuat raksasa Prancis itu lolos dengan agregat 5-4.

Hadiahnya adalah pertemuan dengan Chelsea di babak 16 besar, ulangan final Piala Dunia Klub 2025. Cole Palmer dan Joao Pedro keduanya mencetak gol saat The Blues meraih kemenangan 3-0 di Amerika musim panas lalu untuk memastikan gelar juara.