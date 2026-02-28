AFP
PSG menyetujui permintaan kontroversial menjelang pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Chelsea
PSG mengalahkan Monaco untuk melaju ke babak berikutnya dan akan berhadapan dengan Chelsea.
PSG memenangkan Liga Champions musim lalu setelah dengan mudah mengalahkan Inter 5-0 di Munich pada Mei lalu. Achraf Hakimi, Desire Doue (dua kali), Khvicha Kvaratskhelia, dan Senny Mayulu semua mencetak gol di Allianz Arena saat raksasa Prancis itu meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.
Namun, pertahanan mereka mengalami sedikit kendala saat gagal finis di posisi delapan besar, yang mengakibatkan mereka harus menjalani dua leg playoff melawan rival Ligue 1, Monaco. PSG memenangkan leg pertama di Stade Louis II dengan skor 3-2 setelah Monaco kehilangan satu pemain pada awal babak kedua.
Monaco kembali kehilangan satu pemain di leg kedua di ibu kota setelah Mamadou Coulibaly diusir pada menit ke-60 dalam hasil imbang 2-2 yang membuat raksasa Prancis itu lolos dengan agregat 5-4.
Hadiahnya adalah pertemuan dengan Chelsea di babak 16 besar, ulangan final Piala Dunia Klub 2025. Cole Palmer dan Joao Pedro keduanya mencetak gol saat The Blues meraih kemenangan 3-0 di Amerika musim panas lalu untuk memastikan gelar juara.
Pemegang tiket UCL melihat pertandingan Nantes ditunda.
Chelsea akan melakukan perjalanan singkat melintasi Selat Inggris untuk leg pertama pertandingan mereka pada 11 Maret, sebelum PSG kembali ke London pada 17 Maret, saat tim Prancis tersebut berusaha untuk memenangkan Liga Champions untuk tahun kedua berturut-turut. Pertandingan melawan Nantes, yang semula dijadwalkan pada 14 Maret, awalnya dijadwalkan di antara pertandingan babak 16 besar.
Namun, pada Jumat, PSG meminta LFP untuk menunda pertandingan melawan Nantes agar mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan leg kedua di Stamford Bridge. Nantes juga menyetujui permintaan tersebut, dan liga pada Sabtu mengonfirmasi bahwa permintaan PSG telah dikabulkan.
"Atas permintaan Paris Saint-Germain untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam laga dua leg melawan Chelsea di babak 16 besar Liga Champions, Dewan Direksi LFP, dengan persetujuan FC Nantes, telah memutuskan bahwa pertandingan PSG vs FC Nantes akan digelar pada pekan 20 April," bunyi pernyataan pada Sabtu.
"Tanggal dan waktu pasti pertandingan ini akan ditentukan kemudian."
Penundaan tidak disambut baik oleh pihak-pihak Prancis.
Namun, kabar tersebut tidak disambut baik oleh tim-tim di kedua sisi Selat Inggris. Perwakilan Eropa Prancis lainnya, Lyon, Strasbourg, dan Lille, tidak mengajukan permintaan serupa, meskipun mereka berpartisipasi dalam Liga Europa dan Liga Konferensi.
Chelsea, di sisi lain, tetap akan memainkan pertandingan Premier League mereka pada akhir pekan yang sama. The Blues akan menghadapi Newcastle dalam pertandingan yang bisa menjadi krusial dalam perburuan posisi empat besar.
Tim asuhan Liam Rosenior saat ini berada di peringkat kelima di kasta tertinggi Inggris, tiga poin di belakang Manchester United yang berada di peringkat keempat, menjelang perjalanan ke Arsenal pada Minggu mendatang, setelah gagal memenangkan dua pertandingan liga terakhir mereka. Memang, Chelsea kesulitan meraih hasil imbang di kandang melawan Leeds dan Burnley, membuang keunggulan dua gol dan satu gol masing-masing dalam hasil imbang tersebut.
Permohonan sebelumnya dari PSG
PSG juga mendapatkan persetujuan untuk penundaan pertandingan serupa pada musim lalu. Tim asuhan Enrique, yang kebetulan dijadwalkan menghadapi Nantes di antara pertandingan perempat final melawan Aston Villa, namun pertandingan liga tersebut ditunda hingga minggu berikutnya, meskipun ada protes dari lawan domestik PSG.
Sementara itu, pada musim 2023-24, pertandingan PSG melawan Nice antara dua laga semifinal melawan Borussia Dortmund juga ditunda. Namun, raksasa Prancis tersebut tidak diuntungkan oleh penundaan tersebut, karena mereka kalah dalam kedua pertandingan berikutnya melawan Villa dan Dortmund.
Pemenang pertandingan PSG melawan Chelsea akan menghadapi Liverpool atau Galatasaray di perempat final. Mengenai undian itu sendiri, Enrique mengatakan: "Undian Liga Champions selalu sulit, seperti biasa. Kami tidak mengharapkan hal yang berbeda," katanya. "Kami senang. Akan menarik untuk bermain melawan salah satu tim Inggris terbaik yang kami kenal baik.
"Tidak ada rasa dendam bagi kami. Ini adalah kompetisi yang berbeda. Ini adalah jalur kami dan kami terbiasa dengan itu. Kami adalah juara saat ini di kompetisi ini, jadi masalahnya ada pada tim-tim lain. Mereka harus bermain melawan kami, itulah yang saya pikirkan."
PSG akan memulai kembali kampanye domestik mereka saat menghadapi Le Havre pada Sabtu malam.
