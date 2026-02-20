PSG menghadapi kunjungan baru dari juru sita Kylian Mbappe terkait tagihan yang belum dibayar sebesar €2 juta

Perselisihan hukum yang melibatkan PSG dan mantan bintang mereka, Mbappe, semakin memanas setelah klub gagal sepenuhnya mematuhi putusan pengadilan Desember 2025. Meskipun raksasa Prancis tersebut telah melakukan langkah signifikan dalam menyelesaikan utang, kekurangan €2 juta telah mendorong tim hukum pemain untuk mengancam akan mengirimkan juru sita ke kantor administrasi klub untuk kedua kalinya, menurut L'Equipe.

Perselisihan ini bermula dari putusan pengadilan industri Paris yang memerintahkan PSG untuk membayar total €60 juta kepada penyerang Madrid. Jumlah ini mencakup gaji yang belum dibayar, bonus penandatanganan, dan bunga yang terakumulasi dari bulan-bulan terakhir masa jabatannya di ibu kota Prancis. Meskipun PSG awalnya melunasi jumlah utama €55 juta, mereka baru-baru ini menambahkan €4 juta setelah intervensi fisik oleh petugas penegak hukum, meninggalkan saldo akhir yang belum dibayar.

Meskipun ada tekanan, klub tetap menegaskan bahwa kewajiban finansialnya telah dipenuhi sepenuhnya, dengan mengacu pada teknis terkait pajak dan jaminan sosial. Seorang juru bicara PSG menyatakan bahwa "semua jumlah yang harus dibayarkan kepada Mbappe telah dibayarkan oleh klub," menjelaskan bahwa ketidakcocokan saat ini hanya disebabkan oleh "jumlah kontribusi jaminan sosial karyawan."