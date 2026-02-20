getty
Diterjemahkan oleh
PSG menghadapi kunjungan baru dari juru sita Kylian Mbappe terkait tagihan yang belum dibayar sebesar €2 juta
Petugas pengadilan kembali ke Parc des Princes
Perselisihan hukum yang melibatkan PSG dan mantan bintang mereka, Mbappe, semakin memanas setelah klub gagal sepenuhnya mematuhi putusan pengadilan Desember 2025. Meskipun raksasa Prancis tersebut telah melakukan langkah signifikan dalam menyelesaikan utang, kekurangan €2 juta telah mendorong tim hukum pemain untuk mengancam akan mengirimkan juru sita ke kantor administrasi klub untuk kedua kalinya, menurut L'Equipe.
Perselisihan ini bermula dari putusan pengadilan industri Paris yang memerintahkan PSG untuk membayar total €60 juta kepada penyerang Madrid. Jumlah ini mencakup gaji yang belum dibayar, bonus penandatanganan, dan bunga yang terakumulasi dari bulan-bulan terakhir masa jabatannya di ibu kota Prancis. Meskipun PSG awalnya melunasi jumlah utama €55 juta, mereka baru-baru ini menambahkan €4 juta setelah intervensi fisik oleh petugas penegak hukum, meninggalkan saldo akhir yang belum dibayar.
Meskipun ada tekanan, klub tetap menegaskan bahwa kewajiban finansialnya telah dipenuhi sepenuhnya, dengan mengacu pada teknis terkait pajak dan jaminan sosial. Seorang juru bicara PSG menyatakan bahwa "semua jumlah yang harus dibayarkan kepada Mbappe telah dibayarkan oleh klub," menjelaskan bahwa ketidakcocokan saat ini hanya disebabkan oleh "jumlah kontribusi jaminan sosial karyawan."
- AFP
Reputasi dipertaruhkan
Pertarungan finansial ini telah menjadi masalah citra publik bagi juara Ligue 1. Laporan menunjukkan bahwa PSG sedang berusaha keras untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Mbappe guna menghindari denda yang memalukan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Putusan pengadilan tersebut mencakup klausul yang mewajibkan klub untuk mempublikasikan teks lengkap kekalahan hukum tersebut di halaman utama situs web resmi mereka selama sebulan penuh.
Pihak Mbappe tetap teguh, tidak menunjukkan niat untuk mengabaikan persyaratan publikasi atau sisa €2 juta. Keteguhan ini telah menempatkan hierarki PSG dalam posisi yang rentan, karena mereka harus menyeimbangkan pertahanan hukum mereka dengan risiko malu publik lebih lanjut. Klub memiliki waktu hingga 19 Februari untuk mengajukan banding resmi terhadap putusan komprehensif tersebut, batas waktu yang membuat kedua belah pihak tetap waspada.
Rincian putusan tersebut menyoroti skala komitmen finansial yang gagal dipenuhi oleh PSG. Pengadilan menetapkan gaji bruto referensi kapten timnas Prancis sebesar €11,8 juta per bulan. Menurut putusan tersebut, pemain berhak atas €36,6 juta bruto "sebagai pengingat angsuran ketiga bonus penandatanganan," ditambah €3,6 juta gaji liburan terkait.
Pembagian hukum atas hubungan yang telah berakhir
Keputusan pengadilan industri tidak memberikan ruang interpretasi yang luas terkait gaji yang harus dibayarkan kepada pemain untuk kuartal terakhirnya di klub. Pengadilan mengabulkan gaji bruto sebesar €17,2 juta untuk pemain berusia 26 tahun "sebagai pengingat gaji untuk bulan April, Mei, dan Juni 2024," ditambah €1,7 juta sebagai "cuti berbayar" untuk periode yang sama.
Selain itu, hakim memerintahkan pembayaran €1,5 juta "sebagai bonus etika untuk bulan April, Mei, dan Juni 2024" serta €150.000 sebagai gaji liburan terkait. Untuk melengkapi pukulan finansial bagi tim Paris, pengadilan juga mewajibkan PSG menanggung €5.000 biaya hukum yang dikeluarkan oleh tim hukum pemain selama proses persidangan.
Serangkaian putusan ini mewakili kekalahan definitif bagi hierarki PSG, yang sebelumnya berargumen bahwa Mbappe setuju untuk melepaskan bonus-bonus tersebut saat ia ditarik dari skuad pada 2023. Argumen-argumen ini secara konsisten gagal bertahan di bawah pemeriksaan, dengan pengadilan industri menjadi badan independen kedua yang berpihak pada pemain daripada manajemen klub.
- AFP
Batasan waktu akhir dan fokus di lapangan
Saat tim hukum terus berselisih di ruang direksi, fokus kedua belah pihak kembali ke lapangan, meskipun di bawah bayang-bayang litigasi. Les Parisiens harus memutuskan apakah akan terus menantang putusan pengadilan di pengadilan yang lebih tinggi atau akhirnya menyelesaikan sengketa untuk menghindari intervensi lebih lanjut dari juru sita. Di lapangan, PSG saat ini berusaha merebut kembali posisi teratas di Ligue 1 dari Lens, yang saat ini unggul satu poin di puncak klasemen. Tim Luis Enrique akan menghadapi Metz di kandang pada Sabtu.
Bagi Mbappe, fokusnya tetap pada menyelesaikan musim dengan kuat bersama Madrid. Los Blancos saat ini memimpin La Liga dengan selisih dua poin dari Barcelona dan akan menghadapi Osasuna pada Sabtu. Setelah itu, mereka akan mempersiapkan diri untuk leg kedua babak playoff Liga Champions melawan Benfica pekan depan. Namun, tim hukum pemain internasional Prancis tersebut diperkirakan akan melanjutkan upaya penyitaan dana jika €2 juta tetap belum dibayarkan.
Iklan