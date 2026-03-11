PSG dan Chelsea kembali berhadapan: dari bursa transfer hingga strategi klub, perbandingan antara dua model yang berbeda

PSG telah menjadi dominator sejati di liga mereka selama bertahun-tahun. Pelatih dan pemain berganti-ganti, namun tim Paris selalu berhasil meraih gelar juara Ligue 1 sepanjang tahun, kecuali pada musim 2017 dan 2021. Selebihnya, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Namun, hal yang berbeda terjadi pada partisipasi mereka di Liga Champions. Sebelum perubahan arah klub, tim asal Paris ini telah mengalami serangkaian eliminasi berulang kali di perempat final dan babak 16 besar. Pada 2021 dan 2024, mereka terhenti di semifinal, pada 2020 di final, sebelum akhirnya meraih kesuksesan pertama yang sangat dinanti-nantikan pada 2025.

Perjalanan Chelsea lebih berfluktuasi, dengan prestasi besar yang diikuti oleh penurunan besar. Pada 2012, The Blues sudah finis di posisi keenam, pada tahun pertama mereka menjuarai Liga Champions. Penurunan itu diikuti oleh dua kesuksesan dengan dua gelar Premier League yang dimenangkan pada 2015 dan 2017, diselingi oleh posisi kesepuluh yang mengecewakan dan posisi kelima lainnya pada 2018. Pada 2021, klub London ini kembali meraih prestasi dengan memenangkan Liga Championskedua dalam sejarah klub, namun hanya berhasil finis di posisi keempat di liga. Mulai musim 2022/2023, terjadi penurunan hasil lagi yang berujung pada posisike-12, diikuti oleh posisi keenam pada 2024, dan kebangkitan bersama Maresca yang berhasil membawa klub meraih dua gelar (Conference dan Piala Dunia Klub) serta kembali ke Liga Champions.