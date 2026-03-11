PSG dan Chelsea kembali berhadapan: dari bursa transfer hingga strategi klub, perbandingan antara dua model yang berbeda

PSG dan Chelsea, lagi-lagi mereka, kembali berhadapan di Liga Champions. Pertandingan ini kembali menjadi laga klasik Eropa yang kali ini akan menentukan tim mana antara Luis Enrique dan Rosenior yang akan lolos ke perempat final. Pertandingan ini tidak hanya mempertemukan dua gaya bermain yang berbeda, tetapi juga dua manajemen klub yang sama-sama bernilai jutaan euro, namun sangat berbeda dalam berbagai hal. Mulai dari bursa transfer, kebutuhan untuk meremajakan skuad, hingga trofi yang diraih, berikut perbandingan antara kedua klub tersebut.
SEBUAH KLASIK BARU
Seperti yang telah disebutkan, pertandingan antara PSG dan Chelsea telah menjadi tradisi dalam sepak bola Eropa yang besar. Keduanya memiliki masa lalu yang jauh dari gemilang, namun sejak kedatangan para sheikh untuk PSG dan Abramovich untuk Chelsea, segalanya telah berubah. Berkat manajemen Al-Khelaifi, PSG telah memonopoli Ligue 1 dan juga telah memantapkan posisinya di jajaran klub-klub besar dunia. Situasi ini mirip dengan klub Stamford Bridge yang, meskipun telah berpindah tangan dan sekarang dikelola oleh Boehly, sejak tahun 2000-an telah menjadi salah satu klub paling kompetitif di Inggris dan Eropa. Konfirmasi lebih lanjut tentang kondisi prima yang dinikmati PSG dan Chelsea datang dari data Transfermarkt, di mana skuad PSG bernilai 1,20 miliar euro dibandingkan dengan 1,16 miliar euro milik The Blues.
SEJARAH
Cukup ingat bahwa sejak didirikan, kedua klub tersebut telah bermain di final Liga Champions dan memenangkan 3 dari 14 edisi terakhir turnamen tersebut. Selain itu, mereka juga bersaing dalam Piala Dunia Klub pertama yang diperluas dan dalam format baru yang dimenangkan oleh tim Maresca dengan skor 3-0 pada Juli 2025. Itu adalah pertemuan terakhir antara kedua tim sebelum dua pertandingan pada musim semi 2026. Sebelumnya, PSG dan Chelsea telah bertemu selama tiga tahun berturut-turut di babak sistem gugur Liga Champions: pada 2014, Chelsea menang di perempat final, pada 2015, pertemuan terjadi di babak 16 besar dan hasil akhir keseluruhan tetap 3-3, tetapi kali ini Paris yang lolos ke babak berikutnya. Akhirnya, pada 2016, juga di babak 16 besar, PSG meraih dua kemenangan.
MANAJEMEN PSG
Hasil di Eropa – dan di turnamen domestik – telah diraih oleh kedua klub, meskipun dengan strategi yang sangat berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, PSG telah mengubah cara kerjanya. Selamat tinggal pada pencarian bintang-bintang yang semakin besar setelah eksperimen gagal dengan trio Mbappé-Neymar-Messi, dan fokus pada membangun tim yang seimbang, kompak, dan berorientasi masa depan. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah kedatangan Luis Enrique yang mampu menempatkan konsep tim sebagai pusat perhatian, mengangkatnya melebihi individu. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, memang ada pengeluaran besar di bursa transfer, tetapi untuk pemain yang sedang naik daun dan belum mencapai puncak karier mereka. Dalam sesi terakhir, pemain seperti Zabarnyi dan Chevalier, yang dipilih setelah Donnarumma dilepas, serta Kvaratskhelia, Joao Neves, Doué, dan Pacho telah bergabung. Perubahan tren ini langsung membuahkan hasil bagi tim Prancis yang berhasil meraih treble musim lalu.
MANAJEMEN CHELSEA
Berbeda, seperti yang telah disebutkan, cara Chelsea berusaha tetap berada di puncak klasemen Premier League dan Liga Champions. Pengeluaran di salah satu kawasan paling bergengsi di London dilakukan secara lebih acak dan seringkali salah. Kursus baru The Blues berfokus pada pemain muda dan melakukannya dengan mencari talenta terbaik di seluruh dunia, sering kali dengan membayar mereka terlalu mahal dan membuat mereka menandatangani kontrak yang sangat panjang. Namun, kelebihan pemain dalam berbagai skuad telah mempersulit perkembangan banyak dari mereka, yang dalam jumlah besar tersesat atau harus menunggu giliran mereka. Beberapa dari pemain muda berbakat ini diparkir di klub satelit Strasbourg, yang lain dijual, dan yang lain lagi menghabiskan berminggu-minggu dan berbulan-bulan di timcadangan Cobham. Manajemen yang hampir bulimik ini membuat banyak orang kecewa dan menghalangi klub untuk bangkit kembali setelah masa sulit. Hanya kedatangan Maresca yang sedikit menertibkan kekacauan di Chelsea, yang kemudian memecat pelatih Italia itu setelah beberapa minggu yang sulit. Namun, dengan susah payah dan selama bertahun-tahun, The Blues berhasil membangun tim yang solid dan kini kembali secara permanen ke jajaran elit Premier League. Dalam sesi terakhir, seperti biasa, klub London ini berbelanja besar-besaran: Joao Pedro, Gittens, Garnacho, Estevao, Hato, Delap, dan sebelumnya Pedro Neto serta Joao Felix, di samping penjualan penting seperti Madueke dan Nkunku. Pergantian pemain ini juga berdampak pada hasil tim, yang jauh dari kejayaan era Mourinho, dan mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir.
BAGAIMANA KINERJA PSG DAN CHELSEA
PSG telah menjadi dominator sejati di liga mereka selama bertahun-tahun. Pelatih dan pemain berganti-ganti, namun tim Paris selalu berhasil meraih gelar juara Ligue 1 sepanjang tahun, kecuali pada musim 2017 dan 2021. Selebihnya, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Namun, hal yang berbeda terjadi pada partisipasi mereka di Liga Champions. Sebelum perubahan arah klub, tim asal Paris ini telah mengalami serangkaian eliminasi berulang kali di perempat final dan babak 16 besar. Pada 2021 dan 2024, mereka terhenti di semifinal, pada 2020 di final, sebelum akhirnya meraih kesuksesan pertama yang sangat dinanti-nantikan pada 2025.
Perjalanan Chelsea lebih berfluktuasi, dengan prestasi besar yang diikuti oleh penurunan besar. Pada 2012, The Blues sudah finis di posisi keenam, pada tahun pertama mereka menjuarai Liga Champions. Penurunan itu diikuti oleh dua kesuksesan dengan dua gelar Premier League yang dimenangkan pada 2015 dan 2017, diselingi oleh posisi kesepuluh yang mengecewakan dan posisi kelima lainnya pada 2018. Pada 2021, klub London ini kembali meraih prestasi dengan memenangkan Liga Championskedua dalam sejarah klub, namun hanya berhasil finis di posisi keempat di liga. Mulai musim 2022/2023, terjadi penurunan hasil lagi yang berujung pada posisike-12, diikuti oleh posisi keenam pada 2024, dan kebangkitan bersama Maresca yang berhasil membawa klub meraih dua gelar (Conference dan Piala Dunia Klub) serta kembali ke Liga Champions.