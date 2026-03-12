Setelah insiden yang terjadi pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara PSG dan Chelsea, UEFA telah membuka penyelidikan terhadap penyerang Chelsea, Pedro Neto. Tak lama setelah gol keempat Kvaratskhelia yang menutup pertandingan - kemudian gol kedua pemain Georgia itu pun tercipta - mantan pemain Lazio itu mendorong seorang pengambil bola dalam momen frustrasi, karena menurutnya pengambil bola itu lambat mengembalikan bola kepadanya. Tindakan tersebut memicu perkelahian di antara para pemain di lapangan, sebelum Neto meminta maaf kepada pemuda tersebut dan pada akhir pertandingan bahkan memberinya jersey-nya.
PSG-Chelsea, UEFA memulai proses disiplin terhadap Pedro Neto: apa yang terjadi?
PROCEDUR DISIPLINER
Meskipun Neto telah berusaha meminta maaf atas dorongan tersebut, kurang dari 24 jam setelah pertandingan kemarin, UEFA telah memulai proses disiplin terhadap pemain tersebut atas perilaku tidak sportif, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Disiplin UEFA. Badan disiplin UEFA telah mengumumkan bahwa mereka akan mengambil keputusan mengenai kasus ini pada waktunya.
