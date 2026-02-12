PSG 1996 vs 2026! David Ginola mengungkapkan satu-satunya kesamaan antara tim pemenang Liga Champions Luis Enrique dan pionir Canal Plus

Berbicara secara eksklusif kepada GOAL, Ginola menegaskan bahwa kedatangan pemilik baru yang ambisius adalah satu-satunya faktor yang dapat dibandingkan antara tim PSG-nya dan tim PSG modern saat ini.

Ginola mengatakan: "Saya mengerti pertanyaannya, dan pertanyaan ini sudah sering diajukan, tapi saya benci melakukannya karena Anda tidak bisa membandingkan era 1990-an dengan era 2020-an dan 2010-an. Pada masa itu, Anda tidak punya telepon seluler, internet, media sosial, apa pun. Lapangan latihan, jika Anda melihat sekitar sekarang atau pergi ke lapangan latihan PSG, semuanya [berbeda] ada di sana. Saya bertemu seorang wanita di bawah, dia memperkenalkan saya tentang cara pulih secara psikologis, tetapi kami tidak memiliki hal semacam itu di masa kami, kami harus berpikir sendiri.

"Saya pikir itulah mengapa sangat sulit untuk membandingkan, tapi yang bisa saya bandingkan, era Canal Plus adalah era yang baik karena jelas Anda berakhir dengan Piala Pemenang Piala pada 1996. Tapi sejak QSI mengambil alih PSG pada 2011… Saya maksudkan, semuanya berjalan sangat baik hingga sekarang. Anda menyelesaikan 14 tahun dan berakhir pada 2025 dengan enam trofi [dalam setahun], apa lagi yang bisa dikatakan tentang kesuksesan sebuah klub?

"Klub ini sangat terkenal. Minggu lalu saya berada di Bangkok, Thailand, dan kaos PSG berada di antara kaos Liverpool dan Manchester United, dan kedua klub itu adalah yang paling disukai di Thailand. Sekarang Anda melihat Paris diperkenalkan ke Asia. Jadi menurut saya, ini adalah tanda kemajuan, tanda penghormatan, dan sebagian besar adalah tanda kesuksesan."