PSG 1996 vs 2026! David Ginola mengungkapkan satu-satunya kesamaan antara tim pemenang Liga Champions Luis Enrique dan pionir Canal Plus
Ginola masih sangat disukai oleh PSG.
Ginola tampil dalam 158 pertandingan untuk PSG dan meraih empat trofi bersama mereka setelah bergabung pada tahun 1992, saat klub tersebut menerima investasi besar dari stasiun televisi Canal Plus, yang berupaya mengubahnya menjadi merek yang lebih kuat. Ketika PSG diakuisisi oleh Qatar Sports Investments pada tahun 2011, klub tersebut mengalami perubahan lebih lanjut untuk meningkatkan reputasinya secara global.
Era yang berbeda tidak dapat dibandingkan, kata Ginola.
Berbicara secara eksklusif kepada GOAL, Ginola menegaskan bahwa kedatangan pemilik baru yang ambisius adalah satu-satunya faktor yang dapat dibandingkan antara tim PSG-nya dan tim PSG modern saat ini.
Ginola mengatakan: "Saya mengerti pertanyaannya, dan pertanyaan ini sudah sering diajukan, tapi saya benci melakukannya karena Anda tidak bisa membandingkan era 1990-an dengan era 2020-an dan 2010-an. Pada masa itu, Anda tidak punya telepon seluler, internet, media sosial, apa pun. Lapangan latihan, jika Anda melihat sekitar sekarang atau pergi ke lapangan latihan PSG, semuanya [berbeda] ada di sana. Saya bertemu seorang wanita di bawah, dia memperkenalkan saya tentang cara pulih secara psikologis, tetapi kami tidak memiliki hal semacam itu di masa kami, kami harus berpikir sendiri.
"Saya pikir itulah mengapa sangat sulit untuk membandingkan, tapi yang bisa saya bandingkan, era Canal Plus adalah era yang baik karena jelas Anda berakhir dengan Piala Pemenang Piala pada 1996. Tapi sejak QSI mengambil alih PSG pada 2011… Saya maksudkan, semuanya berjalan sangat baik hingga sekarang. Anda menyelesaikan 14 tahun dan berakhir pada 2025 dengan enam trofi [dalam setahun], apa lagi yang bisa dikatakan tentang kesuksesan sebuah klub?
"Klub ini sangat terkenal. Minggu lalu saya berada di Bangkok, Thailand, dan kaos PSG berada di antara kaos Liverpool dan Manchester United, dan kedua klub itu adalah yang paling disukai di Thailand. Sekarang Anda melihat Paris diperkenalkan ke Asia. Jadi menurut saya, ini adalah tanda kemajuan, tanda penghormatan, dan sebagian besar adalah tanda kesuksesan."
Mantan sayap Tottenham Hotspur dan Newcastle United mengenang masa-masa di Paris Saint-Germain.
Ginola masih menyimpan tempat istimewa di hatinya untuk PSG. Ketika ditanya oleh GOAL tentang perasaannya terhadap klub tersebut setelah bertahun-tahun, ia menjawab: "Well, itu luar biasa. Saya bermain di klub yang... well, mari kita katakan, klub yang lebih kecil [Brest] sebelum bergabung dengan Paris. Saya mendapatkan caps pertama saya bersama tim nasional Prancis. Kemudian klub tersebut bangkrut dan saya menjadi pemain bebas. Saat itu, saya memiliki berbagai kemungkinan untuk bergabung dengan Marseille, Bordeaux, Monaco, dan Paris, yang saat itu merupakan klub terbaik di negara tersebut. Saya memutuskan untuk bergabung dengan Paris, itu terjadi pada tahun 1992, dan itu adalah perjalanan yang luar biasa dari awal hingga akhir.
"Semua yang saya alami di Paris luar biasa. Anda tahu, Anda datang ke sana sebagai pemain muda dengan karier yang menjanjikan, tapi Anda harus membuktikannya. Anda harus membuktikannya setiap hari dalam latihan, Anda harus membuktikannya kepada orang-orang secara umum, kepada para penggemar, untuk diterima oleh para pemain, oleh semua orang. Inilah yang saya lakukan selama empat tahun, setiap pertandingan, setiap trofi, setiap pertandingan Eropa yang kami mainkan.
"Kami adalah tim muda. Paris saat itu sedang memasuki fase dengan Canal Plus, kami belum benar-benar diakui di Eropa. Kami harus membuktikan bahwa kami mampu bersaing dengan yang terbaik di Eropa. Jadi ketika kami memulai kampanye Eropa pertama kami, saya pikir itu di Napoli. Kami mengalahkan mereka, kami mencapai semifinal, dan itu terjadi tiga tahun berturut-turut. Kami memenangkan liga, dua Piala Prancis, dan satu Piala Liga dalam empat tahun. Itu bagus. Saya terpilih sebagai Pemain Terbaik Pilihan Pemain pada musim 1993-94. Jadi, ya, itu adalah perjalanan yang lengkap bersama Paris Saint-Germain, jadi klub ini sangat berarti bagi saya. Itu mewakili sesuatu yang sangat penting."
PSG memperkenalkan La Maison di London
Berbicara tentang pengalaman baru PSG 'La Maison' di London, Ginola mengatakan: "Rumah itu sendiri sungguh menakjubkan, terletak di pusat London. Saya suka fakta bahwa di setiap lantai, Anda bisa menemukan hal yang berbeda untuk dijelajahi, mulai dari wellness, belanja, makanan dan minuman, hingga mitra-mitra yang berbeda. Saya pikir ini tempat yang luar biasa. Maksud saya, ini jenis tempat di mana saya bisa tinggal beberapa hari. Saya pikir pemeliharaannya bagus, tidak terlalu berlebihan seperti di Paris, kan? Misalnya, jika ada warna merah dan biru di mana-mana, itu terlalu berlebihan. Seperti lampu sorot ini, dia akan berkilau di setiap sudut kecil, dan saya suka itu. Tidak terlalu mencolok. Di dinding ini, ada satu Menara Eiffel, ada sesuatu, dan semuanya berhubungan dengan Paris, tapi dibuat dengan baik."
