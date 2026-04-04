Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

Protes besar-besaran... Comeback kontroversial Bayern Munich menjelang laga melawan Real Madrid

Tim Bavaria menolak menyerah sebelum laga di Madrid

Bayern Munich meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Freiburg dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada pekan ke-28 Bundesliga, setelah berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan dramatis di menit-menit akhir, di tengah protes keras dari para pemain tuan rumah.

Pertandingan ini menjadi ujian terakhir bagi tim Bavaria sebelum laga yang dinanti melawan Real Madrid, Selasa mendatang, pada leg pertama perempat final Liga Champions, di Stadion "Santiago Bernabéu".

  • Ketinggalan dua gol

    Bayern memasuki pertandingan dengan niat untuk menguasai permainan sejak awal, meski tanpa beberapa pemain inti, terutama Harry Kane yang cedera dan pemain cadangan Michael Olise. Namun, mereka harus menghadapi pertahanan yang rapi serta penampilan gemilang kiper Freiburg, Noah Atubolu, yang berhasil menggagalkan lebih dari satu peluang berbahaya, terutama tendangan Joshua Kimmich.

    Meskipun Bayern berusaha keras, tuan rumah yang lebih dulu unggul di awal babak kedua, saat Yohan Manzambi melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan jala gawang pada menit ke-46.

    Tekanan dari Freiburg terus berlanjut, yang berbuah gol kedua pada menit ke-71, setelah umpan silang yang apik dari Jan-Niklas Piste, yang disambut oleh Lukas Höler dengan tendangan keras dari jarak dekat ke dalam gawang, membawa timnya unggul 2-0.

  • Awal Kembalinya

    Bayern tidak menyerah meski tertinggal, dan tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat berkat pergantian pemain di lini serang yang dilakukan pelatih.

    Pada menit ke-81, Tom Bechow melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri gawang, memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1, dan kembali memanaskan suasana pertandingan.

  • Kegilaan Waktu yang Mematikan

    Saat memasuki masa tambahan waktu (8 menit), pertandingan berubah menjadi drama sepak bola yang sesungguhnya.

    Pada menit ke-90+2, Tom Bechow kembali mencuri perhatian, setelah melepaskan tendangan dari jarak jauh yang mengarah ke sudut kanan gawang, sehingga skor menjadi imbang 2-2.

    Pada menit ke-90+9, Linart Karl mencetak gol kemenangan untuk Bayern setelah serangan tim yang terorganisir, di tengah protes keras dari para pemain Freiburg, dengan alasan bahwa gol tersebut tercipta setelah waktu tambahan berakhir.

    Menit-menit akhir pertandingan diwarnai ketegangan yang jelas, dengan banyak kartu kuning diberikan kepada para pemain Freiburg yang protes, sebelum wasit Daniel Siebert meniup peluit akhir pada menit ke-90+12.

  • Kemenangan yang berharga... dan mata tertuju ke Madrid

    Dengan kemenangan dramatis ini, Bayern Munich menambah perolehan poinnya menjadi 73 poin di puncak klasemen Bundesliga, dan terus melaju dengan mantap menuju gelar juara.

    Tim Bavaria ini berharap dapat memanfaatkan kemenangan yang membangkitkan semangat ini menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Real Madrid di Liga Champions.

