Protes besar-besaran... Comeback kontroversial Bayern Munich menjelang laga melawan Real Madrid

Bayern memasuki pertandingan dengan niat untuk menguasai permainan sejak awal, meski tanpa beberapa pemain inti, terutama Harry Kane yang cedera dan pemain cadangan Michael Olise. Namun, mereka harus menghadapi pertahanan yang rapi serta penampilan gemilang kiper Freiburg, Noah Atubolu, yang berhasil menggagalkan lebih dari satu peluang berbahaya, terutama tendangan Joshua Kimmich.

Meskipun Bayern berusaha keras, tuan rumah yang lebih dulu unggul di awal babak kedua, saat Yohan Manzambi melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan jala gawang pada menit ke-46.

Tekanan dari Freiburg terus berlanjut, yang berbuah gol kedua pada menit ke-71, setelah umpan silang yang apik dari Jan-Niklas Piste, yang disambut oleh Lukas Höler dengan tendangan keras dari jarak dekat ke dalam gawang, membawa timnya unggul 2-0.