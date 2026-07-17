Proses pencarian pengganti Komisaris MLS Don Garber dilaporkan telah menyisakan tiga finalis

Setiap calon akan membawa latar belakang yang berbeda ke dalam jabatan tersebut.

Berg telah menjadi bagian dari kelompok pemilik LAFC sejak klub tersebut bergabung dengan MLS pada 2018 dan sebelumnya menjabat sebagai pemilik pengelola utama selama empat tahun. Sebelum terjun ke dunia sepak bola, ia menghabiskan 30 tahun di Apollo Global Management.

Marathe telah bekerja bersama San Francisco 49ers selama 25 tahun dan saat ini mengawasi kepentingan bisnis eksternal organisasi tersebut melalui 49ers Enterprises. Ia juga menjabat sebagai ketua Leeds United setelah kelompok tersebut menyelesaikan pengambilalihan klub Liga Premier tersebut pada tahun 2025.

Nathanson menghabiskan dua dekade di dunia televisi, terutama bersama Fox Sports, sebelum menjabat berbagai peran di beberapa organisasi olahraga. Ia merupakan investor di Seattle Kraken dan Angel City FC serta bergabung dengan kelompok pemilik Seattle Sounders pada tahun 2019.