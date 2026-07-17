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Proses pencarian pengganti Komisaris MLS Don Garber dilaporkan telah menyisakan tiga finalis
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Menurut Sportico, ketiganya diperkirakan akan menyampaikan presentasi kepada para pemilik klub MLS dalam beberapa pekan mendatang seiring berlanjutnya proses suksesi liga tersebut.
Kontrak Garber berlaku hingga akhir 2027, yang menimbulkan dinamika menarik dalam proses suksesi ini. Saat ia menandatangani kontrak tersebut pada Juli 2024, kontrak itu semula dijadwalkan berakhir selama masa jeda musim MLS. Namun, dengan perubahan kalender liga saat ini, kontraknya akan berakhir di tengah musim 2027-28, yang berpotensi memaksa Garber untuk mundur lebih awal atau tetap menjabat selama beberapa bulan tambahan.
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'Proses yang sedang berlangsung'
MLS belum mengonfirmasi identitas para finalis yang dilaporkan, namun mengakui bahwa proses pencariannya masih berlangsung.
“Dewan Gubernur Major League Soccer telah terlibat dalam proses perencanaan suksesi yang komprehensif,” kata liga tersebut dalam sebuah pernyataan. “Sebagai bagian dari upaya tersebut, sejumlah individu yang sangat berkualifikasi telah dipertimbangkan. Komite Suksesi MLS bekerja sama dengan Komisaris dan Dewan dalam proses yang sedang berlangsung ini.”
- Getty Images Sport
Latar belakang ketiga calon tersebut
Setiap calon akan membawa latar belakang yang berbeda ke dalam jabatan tersebut.
Berg telah menjadi bagian dari kelompok pemilik LAFC sejak klub tersebut bergabung dengan MLS pada 2018 dan sebelumnya menjabat sebagai pemilik pengelola utama selama empat tahun. Sebelum terjun ke dunia sepak bola, ia menghabiskan 30 tahun di Apollo Global Management.
Marathe telah bekerja bersama San Francisco 49ers selama 25 tahun dan saat ini mengawasi kepentingan bisnis eksternal organisasi tersebut melalui 49ers Enterprises. Ia juga menjabat sebagai ketua Leeds United setelah kelompok tersebut menyelesaikan pengambilalihan klub Liga Premier tersebut pada tahun 2025.
Nathanson menghabiskan dua dekade di dunia televisi, terutama bersama Fox Sports, sebelum menjabat berbagai peran di beberapa organisasi olahraga. Ia merupakan investor di Seattle Kraken dan Angel City FC serta bergabung dengan kelompok pemilik Seattle Sounders pada tahun 2019.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
MLS membentuk komite suksesi pada akhir tahun lalu, dengan salah satu pemilik LAFC, Bennett Rosenthal, dan pemilik Columbus Crew, Jimmy Haslam, memimpin proses tersebut. Awalnya, liga menunjuk The Miles Group sebagai penasihat sebelum melibatkan Korn Ferry untuk melakukan proses pencarian.
Garber tetap menegaskan bahwa ia berencana menyelesaikan kontraknya saat ini dan membantu proses transisi. Namun, keputusan MLS untuk mengadopsi kalender musim panas ke musim semi berarti kontraknya kini dijadwalkan berakhir di tengah musim 2027-28, yang berpotensi mengharuskan liga menyesuaikan waktu pasti kepergiannya.
Siapa pun yang menggantikan Garber akan memimpin liga yang telah berkembang menjadi 30 klub selama masa jabatannya dan sedang bersiap menghadapi periode penting lainnya, termasuk upaya untuk mencapai kesepakatan media baru.
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