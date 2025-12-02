Promise David: "Baby Lukaku" Yang Siap Meledak Di Union Saint-Gilloise

"Baby Lukaku". Itulah julukan yang sering digunakan jurnalis Belgia ketika menulis tentang David yang menjanjikan. Sebuah ungkapan dari mantan pelatih penyerangnya Kevin Mirallas. Namun, Anda tidak perlu menjadi orang Belgia untuk melihat kemiripan yang mencolok di antara keduanya. David sendiri menegaskan hal ini dengan sangat jelas ketika Union Saint-Gilloise menghadapi Royal Antwerp di Joseph Marienstadion pada bulan Maret lalu. David bermain dan tampaknya berhasil lolos dari pertahanan Antwerp.
Perebutan Bola Hingga Beradarah-Darah
Sebenarnya dia sudah melakukannya, tetapi Rosen Bozhinov mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengadang David. Tapi, yang jelasl: David kuat! Bahkan, sangat kuat. "Saat saya berlari, saya merasakan cakaran di leher saya," kata sang striker di podcast The Footy Culture tentang gol yang dengan cepat menjadi viral di internet. "Ketika saya mandi setelahnya, rasanya sakit sekali karena dia benar-benar merobek kulit leher saya. Saya berdarah sepanjang pertandingan tanpa menyadarinya."
"Saya berlari lurus ke arah gawang dan yang bisa saya lihat hanyalah rumput," lanjutnya. "Saya tidak ingin goyah atau terjatuh. Lalu dia mencengkeram saya lagi. Saya berpikir, 'Dasar brengsek!' Saya mengayunkan lengan saya ke belakang - dan baju saya robek. Saya senang karena setiap kali dia menarik baju itu, saya merasa seperti tercekik."
Hanya separuh dari kaus kuningnya yang selamat dari serangan itu. Dalam adegan itu, Promise David tampak nyaris tak terkalahkan, seperti sesuatu yang keluar dari film. Dengan hanya tersisa separuh kausnya, ia akhirnya melepaskan diri dari Bozhinov. Namun, bek Antwerp menghentikannya: bek lain muncul, tetapi dengan tipuan sederhana, David juga berhasil mengalahkannya, memasukkan bola ke gawang, memukul dadanya dengan keras, dan berteriak keras. "Saya diganti, lalu saya melihat ponsel saya. Gol itu sudah diunggah di media sosial - dan itu terlihat mengerikan. Itu benar-benar penyerangan!"
- Getty Images
Jersey robek jadi simbol perjalanan karier Davids yang berliku-liku
"Direktur olahraga kami menggantungkan jersey ini di pusat pelatihan baru kami, bersama berbagai jersey bersejarah lainnya dari sejarah Union. Beliau berkata, 'Jersey ini melambangkan Union: melambangkan ketahanan, kekuatan, dan kegigihan.'" Ketiga hal ini juga melambangkan karier David yang unik - karena perjalanannya menuju Union masih panjang, sangat panjang.
Semasa kecil, David penuh energi. "Guru-guru saya menganggap saya anak yang baik, tetapi saya selalu mengganggu anak-anak lain," kata David sambil tersenyum. Ia tumbuh besar di Brampton, sebuah kota di provinsi Ontario, Kanada, yang juga telah melahirkan striker Feyenoord, Cyle Larin, Atiba Hutchinson (mantan pemain PSV Eindhoven), dan Tajon Buchanan (mantan pemain Inter Milan).
Namun, bukan di Kanada, melainkan di Lagos, Nigeria, David menemukan kecintaannya pada sepakbola. Semasa balita, ia tinggal di sana bersama kakek-neneknya. Pamannya adalah penggemar berat Chelsea. "Saya tidak akan pernah lupa bagaimana dia menjemput saya dari rumah nenek saya," ujarnya kepada Het Laatste Nieuws. "Saya duduk di belakang motornya dan kami pergi bersama ke bar untuk menonton pertandingan." Sekembalinya ke Kanada setelah beberapa tahun, ia mencari hobi yang tepat untuk mencurahkan seluruh energinya. Awalnya, bermain piano, tetapi ketika alat musik itu rusak – "itu benar-benar membuat saya marah" – David mencari hal lain – dan menemukan sepakbola.
"Momen 'Fuck-you' terbesar dalam hidup saya"
Ia bergabung dengan akademi muda Toronto FC tetapi harus meninggalkannya pada usia 15 tahun. Keputusannya karena dia tidak cukup baik. Setelah itu, ia menghabiskan tiga tahun bersama tim semi-profesional di Vaughan. Pada tahun 2019, di usia delapan belas tahun, David tiba-tiba mendapatkan kesempatan pertamanya di Eropa bersama NK Trnje, klub divisi tiga Kroasia. Namun itu bukanlah babak pertama dari kisah suksesnya. "Banyak hal terjadi di Kroasia yang bahkan belum kuceritakan kepada orang tuaku," ungkapnya.
Pelatihnya di Zagreb adalah seorang yang rasis. "Ia tidak ingin ada orang kulit hitam, orang Afrika, di timnya. Ia mengatakan hal-hal aneh kepadaku, seperti 'Crnac.' Itu artinya 'orang kulit hitam.'" Suatu kali, rekan satu tim saya baru menerjemahkan apa yang diteriakkannya saat latihan sebulan kemudian. Karena mereka pikir itu terlalu mengerikan. Semua orang membeku saat dia mengatakannya. Rasanya seperti, 'Tuhan melarang saya membiarkan pemain kulit hitam masuk tim saya.'"
David dikirim kembali ke tim junior, tetapi menemukan performanya kembali di bawah pelatih yang berbeda, Rajko Vidovic. Ketika Vidovic menjadi pelatih tim utama tak lama kemudian, ia memberi kesempatan kepada striker produktif itu. Ia masuk sebagai pemain pengganti di pertandingan debutnya dan langsung mencetak gol. "Itu adalah momen 'fuck you' terbesar dalam hidup saya. Rasanya seperti balas dendam saya pada orang itu."
Menyusun rencana lima tahun
David meninggalkan Zagreb tak lama kemudian. Agennya membawanya kembali dari Eropa dan mengatur kepindahannya ke divisi dua di AS, ke FC Tulsa. Transfer tersebut gagal. Maka David mencoba lagi di Eropa, dengan klub divisi satu Valletta di Malta. "Saya kalah di final piala di sana. Itu sangat menghancurkan saya. Saya hanya menangis tentang sepakbola tiga kali dalam hidup saya. Pertandingan itu salah satunya. Keponakan saya, Liz, ada di stadion dan memotret saya di layar lebar. Tepat saat itu saya menangis. Astaga, saya terlihat sangat jelek saat menangis."
Ketika petualangannya dengan klub Malta lainnya, Sirens FC, juga berakhir mengecewakan - ketika David berusia 21 tahun - impiannya untuk berkarier sebagai pesepakbola profesional hampir berakhir. "Orang tua saya ingin saya pulang. Sampai saat itu, mereka selalu mendukung saya. Tapi mereka sudah putus asa," katanya. Namun David tidak menyerah. "Saya meminta mereka untuk memberi kesempatan lagi." Kesempatan ini datang dengan cepat: di Estonia, di Kalju FC. David menyusun rencana lima tahun untuk dirinya sendiri. Poin-poin utamanya: bekerja keras, mencetak banyak gol di Estonia, dan mengamankan kontrak dengan klub Skandinavia yang lebih besar. Dan sebagai tujuan ambisius: mencetak gol untuk tim nasional dan berpartisipasi di Piala Dunia.
- Getty Images
Keraguan besar: "Apa yang sebenarnya saya lakukan dengan hidup saya?"
"Idenya adalah: bermain sepakbola dengan sangat baik atau menjadi pecundang," rangkum David di podcast The Footy Culture. "Saya benar-benar tidak ingin kembali ke sekolah." Namun, bahkan di Estonia, ia awalnya menghadapi masa-masa sulit. Ia dicap sebagai "proyek" dan awalnya hanya diizinkan bermain untuk tim muda Kalju. Namun, di sana, ia mencetak banyak gol dan dipromosikan ke tim utama. Langkah besar dalam kariernya? Coba pikirkan lagi. "Saya ingat satu pertandingan," kenangnya. "Saat jeda babak pertama, kami unggul 2-1, dan saya bermain cukup baik. Lawan memancing kami ke area pertahanan mereka sendiri dan kemudian memainkan bola-bola panjang, jadi sebagai striker, saya tidak memberikan tekanan apa pun kepada mereka karena kami sedang unggul."
"Saya masuk ke ruang ganti - dan presiden mencengkeram leher saya dan menyeret saya keluar. 'Inikah cara Anda bermain? Apakah Anda tidak tahu apa yang ayah Anda lakukan agar Anda tetap di sini? Saya sudah 60 tahun dan saya lebih banyak bergerak daripada Anda!'" David mengenang kata-kata yang dilontarkan kepadanya. "Di babak kedua, saya mencetak gol lagi dan kami menang 4-3. Semua rekan satu tim saya merayakan kemenangan di ruang ganti sementara saya sedang mandi sambil menangis karena presiden baru saja menelepon ayah dan agen saya dan mengatakan bahwa merekrut saya adalah kesalahan besar. Saya tidak punya apartemen saat itu; saya tinggal di asrama," jelasnya. "Pada saat yang sama, semua teman saya di rumah sedang wisuda. Saya membawa kartu kredit ayah saya karena saya tidak menghasilkan uang dari bermain sepakbola. Saat itulah saya benar-benar mulai berpikir: Apa yang sebenarnya saya lakukan dengan hidup saya?"
Diabaikan Setelah Satu Pertandingan
Namun, emosi mereda, dan David akhirnya mendapatkan posisi inti reguler di tim utama. Ia membuat terobosan dengan 14 gol dalam 16 pertandingan. Tiba-tiba, ia menjadi pemain kunci bagi Kalju, yang ingin mempertahankannya dengan segala cara. "Rasanya gila. Saya memohon kepada mereka: 'Tolong lepaskan saya.' Selama itu, saya mengerti bagaimana perasaan orang-orang yang harus melakukan pekerjaan normal yang mereka benci," kata David. Permohonannya berhasil: Kalju mencapai kesepakatan dengan Union Saint-Gilles, sehingga David pergi ke Belgia.
Awal karier David di sana tidak mudah, yang tidak luput dari perhatian media. Setelah hanya satu pertandingan melawan Club Brugge, keputusannya jelas: 'Investasi yang buruk,' 'Gagal.' "Setelah hanya satu pertandingan!" seru David kepada Het Laatste Nieuws. "Saya pulang dan menuliskan kalimat-kalimat ini. Setiap pagi sebelum latihan, saya melihatnya. Itu memotivasi saya. 17 gol dan lima assist – itu tidak membuat Anda jadi bahan tertawaan atau gagal, kan?" tegasnya, merujuk pada statistik golnya yang impresif setelahnya.
Bahkan Liga Primer pun mulai memperhatikan Promise David
David telah mencatatkan delapan caps untuk Kanada dan mencetak gol secara rutin di Belgia, serta di kompetisi Eropa. Pekan lalu, ia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan melawan Galatasaray, mengamankan tiga poin untuk timnya. Striker ini kuat secara fisik dan mental, serta sangat cepat. Mengingat profilnya, tidak mengherankan jika klub-klub Liga Primer seperti West Ham United kini memantaunya dengan ketat. Namun, David tidak dapat menghilangkan semua keraguan.
David terkadang tampak canggung, impulsif dan penyelesaian akhirnya tidak selalu akurat. Kurangnya konsentrasinya terlihat jelas. Hal ini membuat David menjadi teka-teki bagi banyak pencari bakat. Ia mungkin tidak bisa berjalan di atas air, tetapi ia pasti bisa berenang. Ia menggambarkan dirinya sebagai 'Michael Phelps berkulit hitam' di Het Nieuwsblad. Ia memiliki kemampuan untuk mencetak gol secara tiba-tiba bahkan dalam penampilan yang sangat buruk, yang mungkin merupakan kekuatan terbesarnya. Terkadang ia membuat pelatihnya David Hubert gila. Tapi Hubert tidak bisa mengabaikannya, karena striker ini bisa mencetak gol penentu kapan pun dan di mana pun. Bagaimana dengan rencana lima tahunnya? David telah menyelesaikannya hanya dalam satu setengah tahun – dan akhirnya menemukan jalannya.