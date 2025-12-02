Promise David: "Baby Lukaku" Yang Siap Meledak Di Union Saint-Gilloise

Sebenarnya dia sudah melakukannya, tetapi Rosen Bozhinov mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengadang David. Tapi, yang jelasl: David kuat! Bahkan, sangat kuat. "Saat saya berlari, saya merasakan cakaran di leher saya," kata sang striker di podcast The Footy Culture tentang gol yang dengan cepat menjadi viral di internet. "Ketika saya mandi setelahnya, rasanya sakit sekali karena dia benar-benar merobek kulit leher saya. Saya berdarah sepanjang pertandingan tanpa menyadarinya."

"Saya berlari lurus ke arah gawang dan yang bisa saya lihat hanyalah rumput," lanjutnya. "Saya tidak ingin goyah atau terjatuh. Lalu dia mencengkeram saya lagi. Saya berpikir, 'Dasar brengsek!' Saya mengayunkan lengan saya ke belakang - dan baju saya robek. Saya senang karena setiap kali dia menarik baju itu, saya merasa seperti tercekik."

Hanya separuh dari kaus kuningnya yang selamat dari serangan itu. Dalam adegan itu, Promise David tampak nyaris tak terkalahkan, seperti sesuatu yang keluar dari film. Dengan hanya tersisa separuh kausnya, ia akhirnya melepaskan diri dari Bozhinov. Namun, bek Antwerp menghentikannya: bek lain muncul, tetapi dengan tipuan sederhana, David juga berhasil mengalahkannya, memasukkan bola ke gawang, memukul dadanya dengan keras, dan berteriak keras. "Saya diganti, lalu saya melihat ponsel saya. Gol itu sudah diunggah di media sosial - dan itu terlihat mengerikan. Itu benar-benar penyerangan!"