FBL-EUR-C1-QARABAG-CHELSEAAFP
Yosua Arya

"Problematik!" - Legenda Manchester United Sebut Alejandro Garnacho Tak Cocok Main Di Klub Besar

Alejandro Garnacho telah diberitahu bahwa beberapa aspek permainannya belum berada pada level yang cukup baik untuk klub besar seperti Chelsea atau Manchester United. Pemain berusia 21 tahun itu pindah dari Old Trafford ke Stamford Bridge musim panas lalu, dan meskipun menunjukkan sedikit kualitas untuk The Blues sejauh ini, beberapa pengamat dan penggemar masih merasa ada beberapa kekurangan yang mencolok dalam permainannya.

  • Garnacho "belum mencapai level yang dibutuhkan"

    Eks Manchester United Lee Sharpe yakin bahwa pengambilan keputusan pemain internasional Argentina itu belum cukup baik. Meskipun ia memuji kemampuan teknik, atletis dan kemampuan faktor-X-nya, ia masih perlu banyak berkembang untuk menjadi pemain yang lebih komplet.

    Ia mengatakan kepada Adventure Gamers: "Selalu sama dengan Alejandro Garnacho. Masalahnya adalah, dan selalu, pengambilan keputusannya di sepertiga akhir. Dari segi keterampilan, kecepatan dan kemampuannya untuk membuat orang bersemangat tak tertandingi. Namun terkadang, ia mencoba menembak ketika seharusnya mengoper dan sebaliknya – ia bisa terhambat di area-area kecil, dan itu mungkin tidak selevel yang dibutuhkan di klub besar seperti Manchester United atau Chelsea. Apakah itu sesuatu yang membaik seiring bertambahnya usia dan pengalaman, saya tidak tahu. Ia telah berada di Liga Primer selama beberapa tahun dan Anda mungkin berharap ia berkembang di area-area tersebut, tetapi saya rasa tidak."

    • Iklan
  • Lincoln City v Chelsea - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Sikap Garnacho dipertanyakan

    Garnacho pernah dianggap sebagai salah satu bintang muda Argentina yang paling menjanjikan, tetapi ia tidak mendapat panggilan selama hampir setahun. Kebetulan, mantan pemain Tim Tango Oscar Ruggeri berpikir anak muda itu perlu sedikit dikritik.

    Ia berkata: "Dia tidak lebih baik dari siapa pun, Anda seorang pesepakbola, nikmati saja, tapi jangan terlalu sombong. Percuma saja karena Anda kehilangan banyak hal. Seseorang harus membuatnya kembali ke dunia nyata. Mereka tidak memanggilnya ke tim nasional. Jika dia kembali ke dunia nyata seperti sebelumnya, mereka akan memanggilnya lagi karena dia fenomenal di lapangan."

    Memang, mantan bek United Paul Parker merasa cara dia meninggalkan Setan Merah, dan cara dia bersikap di bulan-bulan terakhirnya di sana, tidak profesional.

    Ia menambahkan: "Tingkah lakunya di dalam dan di luar lapangan tidak sopan. Ia hanya ingin mencetak gol atau nyaris mencetak gol agar bisa bertingkah seperti Ronaldo. Sekarang ia pergi ke klub yang egonya jauh lebih tinggi. Ia akan mengasingkan diri atau akan terjadi pertarungan sengit di sana. Para penggemar United mendukungnya ketika ia mengalami kesulitan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saudaranya mengunggah sesuatu dan mereka mendukungnya, tetapi ia tidak berkomentar apa-apa. Ia mengacungkan dua jari tengah kepada klub yang telah membesarkannya."

  • Maresca membantu Garnacho

    Tahun ini, Garnacho telah mendapatkan banyak kritik dari para pakar atas tingkah lakunya, tetapi Maresca percaya pada winger muda tersebut.

    Setelah golnya dalam hasil imbang 2-2 The Blues dengan Qarabag di Liga Champions, ahli taktik asal Italia itu mengatakan: "Sekarang, ketika Anda tidak menang, saya dapat memahami bahwa ini selalu terjadi, tetapi saya pikir Garnacho, dia bermain baik di babak kedua. Kami memberinya kesempatan. Dia secara perlahan, perlahan meningkat."

  • Chelsea v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apa selanjutnya?

    Dengan Garnacho yang tidak perlu khawatir bermain untuk Argentina bulan ini, mantan bintang United itu berharap untuk menjadi starter bagi Chelsea melawan tim juru kunci Liga Primer Wolves, Minggu (9/11) dini hari WIB. Jika hasilnya menguntungkan mereka, mereka bisa naik ke empat besar pada akhir pekan.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Arsenal crest
Arsenal
ARS