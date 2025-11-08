AFP
"Problematik!" - Legenda Manchester United Sebut Alejandro Garnacho Tak Cocok Main Di Klub Besar
Garnacho "belum mencapai level yang dibutuhkan"
Eks Manchester United Lee Sharpe yakin bahwa pengambilan keputusan pemain internasional Argentina itu belum cukup baik. Meskipun ia memuji kemampuan teknik, atletis dan kemampuan faktor-X-nya, ia masih perlu banyak berkembang untuk menjadi pemain yang lebih komplet.
Ia mengatakan kepada Adventure Gamers: "Selalu sama dengan Alejandro Garnacho. Masalahnya adalah, dan selalu, pengambilan keputusannya di sepertiga akhir. Dari segi keterampilan, kecepatan dan kemampuannya untuk membuat orang bersemangat tak tertandingi. Namun terkadang, ia mencoba menembak ketika seharusnya mengoper dan sebaliknya – ia bisa terhambat di area-area kecil, dan itu mungkin tidak selevel yang dibutuhkan di klub besar seperti Manchester United atau Chelsea. Apakah itu sesuatu yang membaik seiring bertambahnya usia dan pengalaman, saya tidak tahu. Ia telah berada di Liga Primer selama beberapa tahun dan Anda mungkin berharap ia berkembang di area-area tersebut, tetapi saya rasa tidak."
Sikap Garnacho dipertanyakan
Garnacho pernah dianggap sebagai salah satu bintang muda Argentina yang paling menjanjikan, tetapi ia tidak mendapat panggilan selama hampir setahun. Kebetulan, mantan pemain Tim Tango Oscar Ruggeri berpikir anak muda itu perlu sedikit dikritik.
Ia berkata: "Dia tidak lebih baik dari siapa pun, Anda seorang pesepakbola, nikmati saja, tapi jangan terlalu sombong. Percuma saja karena Anda kehilangan banyak hal. Seseorang harus membuatnya kembali ke dunia nyata. Mereka tidak memanggilnya ke tim nasional. Jika dia kembali ke dunia nyata seperti sebelumnya, mereka akan memanggilnya lagi karena dia fenomenal di lapangan."
Memang, mantan bek United Paul Parker merasa cara dia meninggalkan Setan Merah, dan cara dia bersikap di bulan-bulan terakhirnya di sana, tidak profesional.
Ia menambahkan: "Tingkah lakunya di dalam dan di luar lapangan tidak sopan. Ia hanya ingin mencetak gol atau nyaris mencetak gol agar bisa bertingkah seperti Ronaldo. Sekarang ia pergi ke klub yang egonya jauh lebih tinggi. Ia akan mengasingkan diri atau akan terjadi pertarungan sengit di sana. Para penggemar United mendukungnya ketika ia mengalami kesulitan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saudaranya mengunggah sesuatu dan mereka mendukungnya, tetapi ia tidak berkomentar apa-apa. Ia mengacungkan dua jari tengah kepada klub yang telah membesarkannya."
Maresca membantu Garnacho
Tahun ini, Garnacho telah mendapatkan banyak kritik dari para pakar atas tingkah lakunya, tetapi Maresca percaya pada winger muda tersebut.
Setelah golnya dalam hasil imbang 2-2 The Blues dengan Qarabag di Liga Champions, ahli taktik asal Italia itu mengatakan: "Sekarang, ketika Anda tidak menang, saya dapat memahami bahwa ini selalu terjadi, tetapi saya pikir Garnacho, dia bermain baik di babak kedua. Kami memberinya kesempatan. Dia secara perlahan, perlahan meningkat."
Apa selanjutnya?
Dengan Garnacho yang tidak perlu khawatir bermain untuk Argentina bulan ini, mantan bintang United itu berharap untuk menjadi starter bagi Chelsea melawan tim juru kunci Liga Primer Wolves, Minggu (9/11) dini hari WIB. Jika hasilnya menguntungkan mereka, mereka bisa naik ke empat besar pada akhir pekan.
