"Problematik!" - Legenda Manchester United Sebut Alejandro Garnacho Tak Cocok Main Di Klub Besar

Garnacho pernah dianggap sebagai salah satu bintang muda Argentina yang paling menjanjikan, tetapi ia tidak mendapat panggilan selama hampir setahun. Kebetulan, mantan pemain Tim Tango Oscar Ruggeri berpikir anak muda itu perlu sedikit dikritik.

Ia berkata: "Dia tidak lebih baik dari siapa pun, Anda seorang pesepakbola, nikmati saja, tapi jangan terlalu sombong. Percuma saja karena Anda kehilangan banyak hal. Seseorang harus membuatnya kembali ke dunia nyata. Mereka tidak memanggilnya ke tim nasional. Jika dia kembali ke dunia nyata seperti sebelumnya, mereka akan memanggilnya lagi karena dia fenomenal di lapangan."

Memang, mantan bek United Paul Parker merasa cara dia meninggalkan Setan Merah, dan cara dia bersikap di bulan-bulan terakhirnya di sana, tidak profesional.

Ia menambahkan: "Tingkah lakunya di dalam dan di luar lapangan tidak sopan. Ia hanya ingin mencetak gol atau nyaris mencetak gol agar bisa bertingkah seperti Ronaldo. Sekarang ia pergi ke klub yang egonya jauh lebih tinggi. Ia akan mengasingkan diri atau akan terjadi pertarungan sengit di sana. Para penggemar United mendukungnya ketika ia mengalami kesulitan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saudaranya mengunggah sesuatu dan mereka mendukungnya, tetapi ia tidak berkomentar apa-apa. Ia mengacungkan dua jari tengah kepada klub yang telah membesarkannya."