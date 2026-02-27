Getty Images Entertainment
Presiden La Liga mengonfirmasi keinginannya untuk menghidupkan kembali rencana agar pertandingan digelar di Amerika Serikat
Tekanan dan kekhawatiran yang semakin meningkat terkait integritas olahraga
Tebas tetap bersikeras pada visinya untuk ekspansi global, meskipun upaya besar-besaran untuk memindahkan pertandingan ke Miami gagal pada akhir tahun lalu. Liga sebelumnya menargetkan pertandingan antara Barcelona dan Villarreal untuk digelar di Hard Rock Stadium milik Miami Dolphins pada 20 Desember. Jika rencana tersebut terlaksana, hal itu akan menandai tonggak sejarah pertama bagi sepak bola Eropa, namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan pada Oktober setelah tekanan yang meningkat dari para penggemar, pemain, dan kekhawatiran terkait integritas olahraga kompetisi. Menanggapi kritik bahwa memindahkan pertandingan kandang ribuan mil jauhnya merusak keadilan liga, Tebas meremehkan dampak yang akan ditimbulkan oleh langkah tersebut terhadap musim secara keseluruhan.
Tebas membela keadilan jadwal pertandingan internasional.
Tebas menyoroti bahwa skala proyek internasional ini sangat kecil dibandingkan dengan kalender domestik penuh, menyarankan bahwa manfaat eksposur global jauh lebih besar daripada kekhawatiran logistik dan kompetitif yang diangkat oleh para tradisionalis. Presiden mendorong La Liga untuk menjadi pionir di bidang ini, terlepas dari penolakan yang diterima dari pendukung domestik dan serikat pemain.
"Kami akan mencoba lagi. Saya tidak yakin kapan. Kami harus membawanya ke meja pada waktu yang tepat," kata Tebas kepada wartawan saat menghadiri Financial Times Business of Football Summit. "Saya tidak berpikir itu akan menimbulkan kerusakan. Kami berbicara tentang satu pertandingan dari 380 pertandingan dalam satu musim."
Meniru model global NFL dan NBA
Ketua Liga berencana meniru model internasional yang sukses dari raksasa olahraga Amerika seperti NFL dan NBA, yang keduanya telah berhasil mengekspor pertandingan musim reguler ke Eropa, Meksiko, dan Amerika Selatan untuk memperluas merek mereka dan mendapatkan kesepakatan siaran yang lebih menguntungkan. Tebas yakin sepak bola Eropa harus mengadopsi strategi serupa untuk tetap kompetitif di pasar hiburan global.
Tebas menyoroti ironi di mana penggemar Eropa menyambut olahraga Amerika sementara pejabat sepak bola enggan mengekspor produk mereka sendiri. Ia berargumen bahwa pertukaran budaya saat ini bersifat sepihak dan sepak bola Spanyol kehilangan peluang besar untuk memperkuat basis penggemarnya di Amerika Serikat. Dengan membawa pertandingan ke Amerika Serikat, Tebas berharap dapat menjamin masa depan liga dengan melibatkan audiens muda dan memastikan klub-klub Spanyol tetap menjadi kekuatan dominan dalam kesadaran global selama puluhan tahun ke depan.
"Kami merayakan Halloween, yang tidak pernah kami rayakan 20 tahun yang lalu. Kami memiliki pertandingan NFL. Kami memiliki pertandingan NBA," jelas Tebas. "Mari kita lihat apakah 50 tahun dari sekarang stadion-stadion akan kosong, sementara stadion untuk NBA dan NFL penuh. Karena mereka tidak hanya membawa satu pertandingan, mereka membawa banyak pertandingan. Mereka tidak datang ke Eropa untuk berlibur, mereka datang untuk mendapatkan penggemar agar menandatangani kesepakatan televisi, untuk mendapatkan anak-anak untuk kompetisi mereka. Dengan kata lain, kami membuka pintu ke Eropa. Sebaliknya, Amerika Serikat, yang membuka pintu bagi kami untuk pergi, kami menutupnya di sini di Eropa."
Pelajaran yang dipetik dari kegagalan-kegagalan sebelumnya di Miami
Perjalanan La Liga menuju Amerika Serikat dipenuhi dengan hambatan hukum dan politik. Meskipun mereka berhasil mendapatkan persetujuan sementara dari UEFA dan Asosiasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) tahun lalu, misi tersebut akhirnya gagal akibat protes para pemain dan promotor, Relevent, yang beralasan tidak cukup waktu untuk "melaksanakan acara berskala besar ini dengan baik."
Hal ini mengikuti upaya gagal pada 2019 untuk menggelar pertandingan di luar negeri, yang diblokir oleh FIFA karena kebijakan mereka bahwa pertandingan liga harus dimainkan di wilayah asosiasi anggota. Meskipun menghadapi hambatan ini, Tebas tetap tak gentar dan siap untuk bertarung dalam pertempuran berikutnya.
