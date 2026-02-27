Presiden La Liga mengonfirmasi keinginannya untuk menghidupkan kembali rencana agar pertandingan digelar di Amerika Serikat

Ketua Liga berencana meniru model internasional yang sukses dari raksasa olahraga Amerika seperti NFL dan NBA, yang keduanya telah berhasil mengekspor pertandingan musim reguler ke Eropa, Meksiko, dan Amerika Selatan untuk memperluas merek mereka dan mendapatkan kesepakatan siaran yang lebih menguntungkan. Tebas yakin sepak bola Eropa harus mengadopsi strategi serupa untuk tetap kompetitif di pasar hiburan global.

Tebas menyoroti ironi di mana penggemar Eropa menyambut olahraga Amerika sementara pejabat sepak bola enggan mengekspor produk mereka sendiri. Ia berargumen bahwa pertukaran budaya saat ini bersifat sepihak dan sepak bola Spanyol kehilangan peluang besar untuk memperkuat basis penggemarnya di Amerika Serikat. Dengan membawa pertandingan ke Amerika Serikat, Tebas berharap dapat menjamin masa depan liga dengan melibatkan audiens muda dan memastikan klub-klub Spanyol tetap menjadi kekuatan dominan dalam kesadaran global selama puluhan tahun ke depan.

"Kami merayakan Halloween, yang tidak pernah kami rayakan 20 tahun yang lalu. Kami memiliki pertandingan NFL. Kami memiliki pertandingan NBA," jelas Tebas. "Mari kita lihat apakah 50 tahun dari sekarang stadion-stadion akan kosong, sementara stadion untuk NBA dan NFL penuh. Karena mereka tidak hanya membawa satu pertandingan, mereka membawa banyak pertandingan. Mereka tidak datang ke Eropa untuk berlibur, mereka datang untuk mendapatkan penggemar agar menandatangani kesepakatan televisi, untuk mendapatkan anak-anak untuk kompetisi mereka. Dengan kata lain, kami membuka pintu ke Eropa. Sebaliknya, Amerika Serikat, yang membuka pintu bagi kami untuk pergi, kami menutupnya di sini di Eropa."