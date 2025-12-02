Presiden Kehormatan Bayern Munich Uli Hoeness Sindir Manchester United Karena Rekrut Striker 'Bodong' Benjamin Sesko Dari Bundesliga

Sesko, Simons dan Gittens dianggap sebagai tiga pemain baru paling menarik perhatian di Liga Primer menjelang musim 2025/26. Ketiganya mendapatkan sambutan hangat atas penampilan mereka di Bundesliga - Sesko dan Simons di RB Leipzig dan Gittens bersama Borussia Dortmund - yang menyebabkan United, Tottenham dan Chelsea menggelontorkan dana besar untuk mengamankan tanda tangan mereka masing-masing.

Namun, para pemain muda tersebut masih belum menemukan performa terbaik mereka di Inggris. Setelah pindah ke United dengan harga £74 juta, Sesko - yang saat ini sedang menepi karena cedera lutut - hanya mencetak dua gol dalam 11 penampilan liga untuk Setan Merah.

Sementara itu, Simons - yang bergabung dengan Spurs dengan harga £52 juta - masih mencari gol liga pertamanya untuk klub, meskipun pemain internasional Belanda itu telah mencatatkan satu assist di liga untuk pasukan Thomas Frank.

Di sisi lain, Gittens juga mencari gol liga pertamanya sejak bergabung dengan Chelsea dengan harga £55 juta. Tetapi, pemain berusia 21 tahun itu berhasil mencetak gol dalam kemenangan 4-3 The Blues atas Wolves di Piala Liga pada 29 Oktober.