Presiden Kehormatan Bayern Munich Uli Hoeness Sindir Manchester United Karena Rekrut Striker 'Bodong' Benjamin Sesko Dari Bundesliga
Sesko, Simons dan Gittens masih beradaptasi dengan sepakbola Inggris
Sesko, Simons dan Gittens dianggap sebagai tiga pemain baru paling menarik perhatian di Liga Primer menjelang musim 2025/26. Ketiganya mendapatkan sambutan hangat atas penampilan mereka di Bundesliga - Sesko dan Simons di RB Leipzig dan Gittens bersama Borussia Dortmund - yang menyebabkan United, Tottenham dan Chelsea menggelontorkan dana besar untuk mengamankan tanda tangan mereka masing-masing.
Namun, para pemain muda tersebut masih belum menemukan performa terbaik mereka di Inggris. Setelah pindah ke United dengan harga £74 juta, Sesko - yang saat ini sedang menepi karena cedera lutut - hanya mencetak dua gol dalam 11 penampilan liga untuk Setan Merah.
Sementara itu, Simons - yang bergabung dengan Spurs dengan harga £52 juta - masih mencari gol liga pertamanya untuk klub, meskipun pemain internasional Belanda itu telah mencatatkan satu assist di liga untuk pasukan Thomas Frank.
Di sisi lain, Gittens juga mencari gol liga pertamanya sejak bergabung dengan Chelsea dengan harga £55 juta. Tetapi, pemain berusia 21 tahun itu berhasil mencetak gol dalam kemenangan 4-3 The Blues atas Wolves di Piala Liga pada 29 Oktober.
Hoeness sindir tiga pemain tersebut
Sementara Sesko, Simons dan Gittens mencoba beradaptasi dengan sepakbola Inggris, Presiden Kehormatan Bayern Hoeness justru menyindir mereka. Pria berusia 73 tahun itu - yang merupakan bagian dari tim ikonik Bayern yang mendominasi era 1970-an, termasuk memenangkan tiga Piala Eropa berturut-turut pada tahun 1974, 1975, dan 1976 - menyampaikan pujian kepada Die Roten karena tidak menuruti keinginan suporter untuk menghabiskan banyak uang di musim panas.
Dalam wawancara dengan surat kabar Jerman BILD, Hoeness mengatakan: "Selama berbulan-bulan kami dituduh tidak cukup membeli pemain kelas atas atau berpengalaman. Itulah yang kini menjadi keuntungan besar bagi kami, karena kami semua memutuskan bersama untuk tidak membeli pemain mahal seperti Xavi [Simons] atau [Jamie] Gittens, yang sempat dibicarakan, atau [Benjamin] Sesko, yang harganya €80 juta."
"Sebaliknya, kami berkata, ayolah, kita tidak melakukan apa-apa, kita pinjam saja [Nicolas] Jackson dari Chelsea. Dan begitulah akhirnya kami memiliki anggaran transfer yang relatif seimbang. Dan kami juga memiliki pelatih [Vincent Kompany] yang setuju untuk memberi kesempatan kepada pemain muda."
"Keputusan Thomas Muller [membiarkan penyerang itu pergi setelah kontraknya berakhir] juga sangat sulit, tetapi penting. Karena satu hal yang jelas: jika Thomas Muller tetap di sini, ia akan berada di bangku cadangan – dan kemudian seluruh stadion akan meneriakkan 'Muller, Muller' setiap kali ada yang diganti. Dan kemudian [Lennart] Karl dan [Tom] Bischof akan terdegradasi ke pinggir lapangan.”
"Newcastle idiot karena merekrut Woltemade"
Ini bukan pertama kalinya anggota dewan Bayern melontarkan sindiran terhadap klub Liga Primer musim ini, setelah Karl-Heinz Rummenigge sebelumnya menyebut Newcastle United sebagai "idiot" karena menghabiskan £69 juta untuk striker Nick Woltemade – pemain lain yang dikaitkan dengan kepindahan ke Allianz Arena di musim panas.
Ia mengatakan kepada media Jerman Blickpunkt Sport pada bulan September: “Ketika berita tentang Woltemade dan tuntutan Stuttgart muncul, pada suatu saat saya berkata kepada Uli [Hoeness], Herbert Hainer, Jan Dreesen dan Max Eberl: 'Teman-teman, kita sudah mencapai jumlah uang yang menurut saya sudah tidak dapat diterima lagi’."
Anggota dewan pengawas Bayern, Rummenigge - yang juga bermain untuk klub tersebut pada tahun 1970-an - kemudian bercanda bahwa orang hanya bisa "mengucapkan selamat kepada Stuttgart karena telah menemukan orang bodoh [Newcastle] yang membayar begitu banyak uang," menambahkan: "Karena kami tentu tidak akan melakukan itu di Munich."
Simons dan Gittens kembali beraksi di Liga Primer pekan ini
Woltemade sedang dalam performa terbaiknya sejak tiba di Newcastle pada 30 Agustus, mencetak tujuh gol dalam 17 penampilan di semua kompetisi untuk The Magpies. Tim asuhan Eddie Howe akan kembali beraksi melawan Tottenham, sementara Gittens berharap dapat tampil saat Chelsea bertandang ke Leeds United. Sementara itu, manajer United Amorim mengonfirmasi sebelum kemenangan 2-1 atas Crystal Palace bahwa Sesko kemungkinan besar tidak akan tampil melawan West Ham United.
Ia berkata: "Sesko akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama [daripada Matheus Cunha]. Akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama dan kami akan mengurusnya."
