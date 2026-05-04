Presiden Inter mengonfirmasi ketertarikan Barcelona terhadap Alessandro Bastoni
Marotta mengakui ketertarikan Blaugrana
Presiden Inter telah memberikan kabar terbaru yang penting mengenai masa depan Bastoni, sekaligus menegaskan bahwa Barcelona telah mengincar pemain internasional Italia berbakat tersebut.
Berbicara kepada Radio Anch'Io Sport, Marotta secara mengejutkan terbuka mengenai hubungan antara Blaugrana dan salah satu aset paling berharga Inter.
“Dia adalah talenta hebat. Dia kurang beruntung dalam beberapa insiden. Semua orang mengawasinya. Dia membuat kesalahan naif saat melawan Juventus dengan melakukan simulasi, dia yang pertama mengakuinya, tapi kami melindunginya. Dia adalah juara hebat,” kata Marotta.
Dia menambahkan: “Saya tidak akan menyangkal ada minat dari Barcelona, tapi belum ada yang konkret. Seorang pemain akan pergi jika dia menyatakan keinginan untuk pergi. Saat ini dia bahagia berada bersama kami dan kami pun bahagia dengannya.”
Pembangunan ulang lini pertahanan Barcelona
Berita ini muncul di tengah upaya Hansi Flick yang terus mencari cara untuk memperkuat barisan pertahanan yang kurang konsisten musim ini.
Laporan menyebutkan bahwa klub asal Catalan tersebut memandang Bastoni sebagai kandidat yang sempurna untuk mengisi posisi bek tengah kaki kiri yang kosong, terutama dengan ketidakpastian seputar masa depan para pemain bertahan yang ada di Spotify Camp Nou.
Meskipun Marotta bersikeras bahwa belum ada tawaran konkret yang masuk, pengakuan minat ini akan memicu spekulasi bahwa transfer musim panas sedang direncanakan.
Inter telah menghadapi pengawasan finansial dalam beberapa musim terakhir, dan meskipun mereka baru saja mengamankan Scudetto ketiga mereka dalam lima tahun, prospek biaya transfer yang sangat besar mungkin sulit untuk diabaikan jika Barcelona meresmikan upaya mereka.
Mempertahankan identitas Italia
Selain masa depan Bastoni secara pribadi, Marotta juga optimis terhadap proyek jangka panjang di Inter, khususnya terkait identitas skuad.
Ia menekankan pentingnya mempertahankan kehadiran pemain lokal yang kuat di dalam tim saat mereka bersiap untuk mempertahankan gelar Serie A musim depan.
“Italia menghasilkan talenta. Kami ingin membangun inti tim yang solid dari pemain Italia; beberapa di antaranya sudah mulai menua, jadi tepat untuk menambah lebih banyak. Untuk Scudetto, Anda membutuhkan inti tim yang memahami sepak bola Italia,” jelas Marotta.
Ambisi Eropa tetap ada
Meskipun kesuksesan di kancah domestik telah kembali ke San Siro, Marotta menegaskan bahwa Liga Champions tetap menjadi tujuan akhir bagi kepemimpinannya di Inter. Setelah meraih begitu banyak prestasi di kancah domestik, sang presiden mengakui bahwa gelar juara Eropa adalah satu-satunya trofi yang masih ia kejar setelah beberapa kali nyaris meraihnya.
“Saya telah mencapai empat final dan sayangnya kalah di semuanya,” akui Marotta. “Itu adalah sesuatu yang masih ingin saya raih, tetapi tahun depan kami akan berusaha untuk meningkatkan performa di kompetisi tersebut.”