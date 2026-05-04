Presiden Inter mengonfirmasi ketertarikan Barcelona terhadap Alessandro Bastoni

Presiden Inter telah memberikan kabar terbaru yang penting mengenai masa depan Bastoni, sekaligus menegaskan bahwa Barcelona telah mengincar pemain internasional Italia berbakat tersebut.

Berbicara kepada Radio Anch'Io Sport, Marotta secara mengejutkan terbuka mengenai hubungan antara Blaugrana dan salah satu aset paling berharga Inter.

“Dia adalah talenta hebat. Dia kurang beruntung dalam beberapa insiden. Semua orang mengawasinya. Dia membuat kesalahan naif saat melawan Juventus dengan melakukan simulasi, dia yang pertama mengakuinya, tapi kami melindunginya. Dia adalah juara hebat,” kata Marotta.

Dia menambahkan: “Saya tidak akan menyangkal ada minat dari Barcelona, tapi belum ada yang konkret. Seorang pemain akan pergi jika dia menyatakan keinginan untuk pergi. Saat ini dia bahagia berada bersama kami dan kami pun bahagia dengannya.”



