Presiden Fenerbahçe mengalami kecelakaan mobil
Insiden di Kadiköy
Kecelakaan itu terjadi pada Selasa pagi saat Sadettin Saran sedang diantar menuju stadion. Menurut laporan media Turki, tabrakan tersebut terjadi di distrik Kadiköy, yang mengakibatkan kendaraan presiden mengalami kerusakan struktural yang cukup parah.
Saran berada di dalam mobil sebagai penumpang saat tabrakan terjadi. Meskipun gambar dari lokasi kejadian menunjukkan bagian depan BMW tersebut hancur parah dan kap mesinnya rusak berat, para pihak yang terlibat beruntung terhindar dari cedera yang mengancam nyawa. Kendaraan lain yang terlibat dalam tabrakan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan pada bumpernya.
Kondisi Presiden
Meskipun kecelakaan tersebut tampak mengerikan, laporan awal menunjukkan bahwa Saran lolos dengan luka fisik yang relatif ringan. Presiden mengalami beberapa luka gores dan memar, sementara sopirnya menderita luka ringan akibat tabrakan tersebut.
Hasil pemeriksaan medis setelah insiden tersebut memastikan bahwa kedua pria tersebut dalam kondisi baik. Klub segera bergerak untuk meyakinkan para pendukung dan komunitas sepak bola bahwa situasi sudah terkendali dan tidak ada seorang pun yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut yang mengalami cedera serius.
Pernyataan Resmi Fenerbahçe
Fenerbahce mengeluarkan pernyataanresmi untuk mengklarifikasi kejadian tersebut dan memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan Saran. Klub tersebut menyatakan: “Presiden kami, Sadettin Saran, mengalami kecelakaan lalu lintas hari ini saat sedang menuju ke klub kami. Dilaporkan bahwa Presiden kami, pengemudi kendaraan, dan orang-orang di dalam kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dalam keadaan sehat secara umum, tanpa mengalami cedera.”
Klub raksasa Super Lig tersebut juga menegaskan bahwa Saran tidak membiarkan insiden tersebut mengganggu tugas-tugas profesionalnya. Pernyataan tersebut melanjutkan: “Presiden kami saat ini berada di klub kami dan melanjutkan programnya sesuai rencana. Kami mengucapkan doa agar semua pihak yang terdampak kecelakaan tersebut segera pulih.”
- X/Fenerbahce
Seperti biasa bagi Saran
Dengan menunjukkan sikap tegar, Saran dilaporkan tiba di stadion tak lama setelah kecelakaan itu untuk menghadiri rapat tertutup bersama para petinggi klub lainnya. Ia telah ditunjuk sebagai presiden Fenerbahçe pada bulan September, mewujudkan ambisi lamanya untuk memimpin klub bersejarah Turki tersebut.
Di lapangan, Fenerbahce terus mengejar kejayaan domestik. The Yellow Canaries saat ini berada di posisi kedua klasemen Super Lig, tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Galatasaray, meskipun mereka telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada rival sekota mereka di Istanbul. Fokus kini kembali ke perebutan gelar juara seiring Saran melanjutkan perannya sebagai pemimpin.