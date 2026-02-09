Getty Images
Presiden Barcelona Joan Laporta, yang merasa kecewa, menjelaskan jadwal penyelesaian Camp Nou saat penundaan menghambat proyek stadion.
Laporta marah karena penundaan izin menghambat pembukaan tribun utara.
Laporta secara terbuka mengutarakan ketidakpuasannya terkait hambatan birokrasi yang menghambat kembalinya klub ke Camp Nou yang beroperasi penuh. Dengan proyek renovasi memasuki fase kritis, jajaran klub menargetkan awal 2026 sebagai momen krusial untuk membuka kembali bagian-bagian kunci stadion. Namun, birokrasi administratif telah menghambat kemajuan, khususnya terkait Tribun Utara dan Tribun 1957, membuat pimpinan klub tampak frustrasi.
Berbicara kepada media klub, Laporta tidak menahan kata-katanya mengenai tenggat waktu yang terlewat. "Ini benar-benar membuat saya kesal," akunya. "Jelas bahwa bagian stadion ini juga sudah selesai, yaitu Tribun Utara. Kami diberitahu bahwa aksesnya perlu diperbaiki, dan kami sedang mengerjakannya."
Inti dari masalah ini terletak pada keterlambatan izin keselamatan yang esensial. Klub telah mengantisipasi untuk menyambut kembali para penggemar ke area-area tersebut segera setelah liburan musim dingin, tetapi rencana tersebut kini telah bergeser. "Masalahnya adalah seharusnya sudah siap pada minggu pertama Januari; sekarang sudah Februari, dan kami masih belum menerima izin untuk Tribun Utara dan Tribun Pendukung, Tribun 1957," jelas Laporta. "Saya kecewa karena seharusnya kami sudah mendapatkannya, tetapi kami telah belajar bahwa prosesnya berjalan lambat."
Pemasangan atap memaksa penyesuaian tanggal penyelesaian menjadi 2027.
Meskipun perhatian utama saat ini terfokus pada akses tribun, jadwal keseluruhan proyek Espai Barca juga telah diperbarui. Rencana awal proyek ini telah mengalami penyesuaian yang tak terhindarkan, mengingat skala besar proyek konstruksi ini. Laporta menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar renovasi internal stadion hampir selesai, bagian puncak proyek—atap 360 derajat—baru akan selesai pada 2027.
"Stadion seharusnya selesai pada 2027," kata Laporta, memberikan perkiraan realistis untuk serah terima akhir. "Semua pekerjaan seharusnya selesai pada akhir 2026, dan atap akan ditambahkan pada 2027."
Pendekatan bertahap ini berarti para penggemar dan pemain kemungkinan akan mengalami stadion dalam kondisi "hampir selesai" selama sebagian besar musim 2026-27, dengan elemen arsitektur akhir ditambahkan secara bertahap.
Barcelona menampik kemungkinan kembali ke Montjuic meskipun ada kekhawatiran tentang bentrokan jadwal pertandingan.
Pemasangan atap stadion menimbulkan masalah logistik yang signifikan. Laporta mengungkapkan bahwa proses pengangkatan dan pemasangan struktur atap akan membutuhkan stadion untuk tidak beroperasi selama periode yang cukup lama. "Ini memerlukan empat bulan ketidakaktifan di stadion, dan saya pikir bisa selesai pada akhir 2027," katanya. "Tapi bukan hanya stadion: ini juga kampus, area sekitarnya, modifikasi yang perlu dilakukan… kita harus mulai sekarang."
Secara umum, penutupan selama empat bulan akan mengharuskan relokasi sementara, memicu kekhawatiran di kalangan penggemar tentang kemungkinan kembali ke Estadi Olímpic Lluís Companys di Montjuic. Tempat sementara tersebut, meskipun fungsional, telah dikritik karena atmosfernya yang dingin dan akses yang sulit, yang mengakibatkan penurunan jumlah penonton. Namun, Laporta dengan cepat menampik saran untuk kembali ke bukit Olimpiade.
"Kami tidak berencana kembali ke Montjuïc karena hal itu dapat diatur bersamaan dengan jadwal La Liga dan Liga Champions, jika kami lolos," katanya meyakinkan. "Saya pikir hal itu dapat dikoordinasikan dengan baik."
Pendapatan stadion sangat penting bagi rencana pemulihan ekonomi klub.
Dasar dari urgensi untuk menyelesaikan proyek ini adalah situasi ekonomi Barcelona yang rapuh. Kembalinya ke arena berkapasitas 105.000 penonton merupakan keharusan finansial. Pembatasan di Montjuic dan kapasitas sebagian di Camp Nou telah membatasi aliran pendapatan klub, dan Laporta memandang stadion yang selesai sebagai mesin penggerak untuk kelangsungan finansial klub di masa depan.
"Pengembalian ekonomi dari Spotify Camp Nou akan sangat besar," tegas Laporta. "Ini adalah jalur terpenting kami untuk pertumbuhan pendapatan." Presiden tersebut menyoroti bahwa stadion yang direnovasi dirancang sebagai pusat komersial sepanjang tahun, bukan hanya sebagai venue untuk pertandingan sepak bola dua mingguan.
"Akan ada peningkatan dalam penjualan tiket, layanan hospitality, dan ruang komersial yang akan menghasilkan pendapatan; aktivasi sponsor; acara global yang lebih banyak; dan pengalaman yang lebih personal, yang akan memungkinkan kami untuk menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar," tambahnya. "Kami ingin dapat mengimplementasikannya sesegera mungkin. Hal ini akan memungkinkan kami untuk melunasi utang, berinvestasi dalam proyek olahraga untuk menjadi kompetitif, dan mengkonsolidasikan pemulihan ekonomi kami."
