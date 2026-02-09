Presiden Barcelona Joan Laporta, yang merasa kecewa, menjelaskan jadwal penyelesaian Camp Nou saat penundaan menghambat proyek stadion.

Laporta secara terbuka mengutarakan ketidakpuasannya terkait hambatan birokrasi yang menghambat kembalinya klub ke Camp Nou yang beroperasi penuh. Dengan proyek renovasi memasuki fase kritis, jajaran klub menargetkan awal 2026 sebagai momen krusial untuk membuka kembali bagian-bagian kunci stadion. Namun, birokrasi administratif telah menghambat kemajuan, khususnya terkait Tribun Utara dan Tribun 1957, membuat pimpinan klub tampak frustrasi.

Berbicara kepada media klub, Laporta tidak menahan kata-katanya mengenai tenggat waktu yang terlewat. "Ini benar-benar membuat saya kesal," akunya. "Jelas bahwa bagian stadion ini juga sudah selesai, yaitu Tribun Utara. Kami diberitahu bahwa aksesnya perlu diperbaiki, dan kami sedang mengerjakannya."

Inti dari masalah ini terletak pada keterlambatan izin keselamatan yang esensial. Klub telah mengantisipasi untuk menyambut kembali para penggemar ke area-area tersebut segera setelah liburan musim dingin, tetapi rencana tersebut kini telah bergeser. "Masalahnya adalah seharusnya sudah siap pada minggu pertama Januari; sekarang sudah Februari, dan kami masih belum menerima izin untuk Tribun Utara dan Tribun Pendukung, Tribun 1957," jelas Laporta. "Saya kecewa karena seharusnya kami sudah mendapatkannya, tetapi kami telah belajar bahwa prosesnya berjalan lambat."