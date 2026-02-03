Getty Images Sport
Presiden Barcelona Joan Laporta Ejek Kylian Mbappe Soal Penalti Real Madrid Melawan Rayo Vallecano
Gencatan senjata yang rapuh antara dua kekuatan sepakbola Spanyol tampaknya telah hancur sepenuhnya setelah kemenangan dramatis Real Madrid 2-1 atas Rayo Vallecano pada akhir pekan lalu. Dengan skor imbang 1-1 dan waktu terus berjalan hingga memasuki waktu tambahan, Los Blancos mendapatkan penalti kontroversial ketika Brahim Díaz terjatuh di dalam kotak penalti.
Mbappe maju untuk mengeksekusi penalti tersebut, mengamankan tiga poin penting bagi Madrid, tetapi keputusan itu menuai cemoohan dari Camp Nou. Laporta kemudian terdengar secara terbuka mengejek insiden tersebut saat berbicara dengan rekan-rekannya. Presiden Barca tersebut ditanya tentang pendapatnya mengenai penalti penentu Madrid dan hanya mengucapkan kata "diving" sambil tertawa kecil.
Drama akhir di Vallecas menyelamatkan muka Arbeloa
Konteks ejekan tersebut adalah penampilan yang jauh dari kata klasik dari Madrid. Rayo telah membuat frustrasi tetangga mereka yang terkenal itu selama sebagian besar pertandingan, dan tampaknya Arbeloa, yang baru menggantikan Xabi Alonso yang dipecat bulan lalu, ditakdirkan untuk kehilangan dua poin penting di La Liga.
Madrid kesulitan menembus pertahanan Rayo yang tangguh, dan saat pertandingan memasuki babak akhir, tekanan semakin meningkat pada sang manajer. Hasil imbang akan menjadi dorongan signifikan bagi Barcelona,
menjaga mereka tetap unggul di puncak klasemen.
Namun, intervensi Díaz mengubah jalannya pertandingan akhir pekan itu. Aksi pemain internasional Maroko itu menerobos masuk kotak penalti dan terjatuh kemudian mengundang wasit untuk mengambil keputusan, yang tidak dibatalkan oleh VAR. Gol Mbappe yang tenang menyelamatkan Madrid dari kekalahan, tetapi juga merampas kesempatan Barcelona untuk memperlebar keunggulan mereka, yang mungkin semakin menambah frustrasi Laporta.
Hubungan antara Barca dan Madrid
Sindiran terbaru ini hanyalah episode lain dalam hubungan yang memburuk antara kedua manajemen. Hubungan kelembagaan telah runtuh setelah final Piala Super Spanyol yang panas pada awal Januari.
Barcelona keluar sebagai pemenang dalam pertandingan itu, memenangkan laga mendebarkan dengan skor 3-2 - hasil yang akhirnya membuat Alonso kehilangan pekerjaannya. Setelah pertandingan, suasana dipenuhi permusuhan, dengan Laporta dilaporkan sangat marah atas perilaku Mbappe selama upacara pasca-pertandingan. Diduga, pemain internasional Prancis tersebut mendesak rekan-rekan setimnya untuk mengabaikan tradisi penghormatan bagi para pemenang, sebuah tindakan yang dianggap tidak berkelas oleh pihak Tim Catalan.
Sejak final di Arab Saudi itu, "perang dingin" antara Laporta dan presiden Madrid Florentino Perez telah menjadi permusuhan terbuka. Kesediaan untuk secara terbuka mengejek insiden pertandingan tertentu yang melibatkan rival mereka menunjukkan bahwa persaingan kini telah benar-benar terbuka.
Permainan psikologis meningkat seiring dengan intensitas perebutan gelar juara
Di luar permusuhan pribadi, komentar-komentar tersebut merupakan langkah strategis yang diperhitungkan. Dengan musim La Liga memasuki fase penentu, pertempuran psikologis menjadi sama pentingnya dengan pertempuran fisik. Dengan secara terbuka mempertanyakan legitimasi penalti tersebut, manajemen Barca mencoba menciptakan narasi bahwa tim asuhan Arbeloa adalah favorit utama.
Bagi Mbappe, yang datang ke Spanyol untuk menjadi figur penentu di saat-saat seperti ini, ejekan tersebut kemungkinan besar akan diabaikan. Namun, bagi Arbeloa, yang berjuang untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan pekerjaan itu dalam jangka panjang, pengawasan dari Catalan menambah tekanan pada situasi yang sudah tidak stabil. Setiap poin kini sangat penting, dan jika Los Blancos terus memenangkan pertandingan ketat melalui penalti di menit-menit akhir, suara dari Camp Nou jelas akan semakin keras.
