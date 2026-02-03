Presiden Barcelona Joan Laporta Ejek Kylian Mbappe Soal Penalti Real Madrid Melawan Rayo Vallecano

Konteks ejekan tersebut adalah penampilan yang jauh dari kata klasik dari Madrid. Rayo telah membuat frustrasi tetangga mereka yang terkenal itu selama sebagian besar pertandingan, dan tampaknya Arbeloa, yang baru menggantikan Xabi Alonso yang dipecat bulan lalu, ditakdirkan untuk kehilangan dua poin penting di La Liga.

Madrid kesulitan menembus pertahanan Rayo yang tangguh, dan saat pertandingan memasuki babak akhir, tekanan semakin meningkat pada sang manajer. Hasil imbang akan menjadi dorongan signifikan bagi Barcelona, menjaga mereka tetap unggul di puncak klasemen.

Namun, intervensi Díaz mengubah jalannya pertandingan akhir pekan itu. Aksi pemain internasional Maroko itu menerobos masuk kotak penalti dan terjatuh kemudian mengundang wasit untuk mengambil keputusan, yang tidak dibatalkan oleh VAR. Gol Mbappe yang tenang menyelamatkan Madrid dari kekalahan, tetapi juga merampas kesempatan Barcelona untuk memperlebar keunggulan mereka, yang mungkin semakin menambah frustrasi Laporta.