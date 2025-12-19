Presiden Barcelona Joan Laporta Akui 'Patah Hati' Gara-Gara Lionel Messi, Ada Apa?

Laporta mengatakan kepada La2CAT bahwa ia menyesali cara Messi pergi, tetapi menambahkan: "Saya adalah penggemar Barca dan di atas segalanya adalah institusi ini." Ia mengakui hanya berbicara dengan La Pulga sekali dalam empat tahun terakhir, menambahkan: "Kami saling menelepon pada hari ulang tahunnya ketika ia pergi. Alejandro (Echevarria) menghubungkan kami. Itu adalah percakapan yang penuh kasih sayang, meskipun tidak ada konsekuensinya dan hal itu membuat saya sedih."

Messi baru-baru ini kembali ke Barcelona untuk tur rahasia ke Camp Nou yang baru direnovasi. Sudah lama diisukan bahwa pertandingan persahabatan akan diadakan agar ia dapat kembali ke lapangan di tempat ikonik itu untuk terakhir kalinya.

Laporta, yang juga berbicara tentang pembangunan patung Messi, menambahkan: "[Dia datang] bersama beberapa teman dari tim nasional dan Pepe Costa, mereka melihat cahaya di sini, mereka memutuskan untuk datang, kepala keamanan menghubungi koordinator stadion dan mereka memasuki stadion."

"Dalam 125 tahun sejarah klub, momen Messi adalah salah satu yang paling gemilang, jika bukan yang paling gemilang, dia harus mendapatkan pengakuan. Dia adalah seseorang yang terkait dengan Barca, dia telah memberikan banyak hal kepada Barca dan Barca telah memberikan banyak hal kepadanya. Semoga kita akan bertemu lagi. Itu tergantung pada pihak lain, saya bersedia memperbaiki apa pun... dengan penghormatan, sebuah patung."