Presiden Barcelona Joan Laporta Akui 'Patah Hati' Gara-Gara Lionel Messi, Ada Apa?
Messi meninggalkan Barcelona pada tahun 2021
Messi terpaksa memutuskan hubungan yang telah lama terjalin dengan Blaugrana setelah akhirnya terungkap bahwa dana tidak tersedia untuk perpanjangan kontrak yang disepakati. Setelah berstatus agen bebas, keputusan diambil untuk bergabung dengan teman dekatnya Neymar dan bintang Prancis Prancis Kylian Mbappe di PSG.
Dua tahun dihabiskan di Parc des Princes sebelum hijrah ke Amerika untuk bergabung dengan Inter Miami. Kesuksesan lainnya telah diraih di sana, dengan memenangkan Leagues Cup, Supporters’ Shield, dan kemenangan bersejarah di Piala MLS - serta meraih penghargaan MVP berturut-turut.
Messi telah menandatangani kontrak baru tiga tahun di Amerika Serikat, yang berlaku hingga 2028, yang tampaknya mengesampingkan kemungkinan kembali ke Catalan sebagai pemain. Namun, ia akan selalu disambut kembali di Camp Nou.
Barca merencanakan perpisahan megah
Laporta mengatakan kepada La2CAT bahwa ia menyesali cara Messi pergi, tetapi menambahkan: "Saya adalah penggemar Barca dan di atas segalanya adalah institusi ini." Ia mengakui hanya berbicara dengan La Pulga sekali dalam empat tahun terakhir, menambahkan: "Kami saling menelepon pada hari ulang tahunnya ketika ia pergi. Alejandro (Echevarria) menghubungkan kami. Itu adalah percakapan yang penuh kasih sayang, meskipun tidak ada konsekuensinya dan hal itu membuat saya sedih."
Messi baru-baru ini kembali ke Barcelona untuk tur rahasia ke Camp Nou yang baru direnovasi. Sudah lama diisukan bahwa pertandingan persahabatan akan diadakan agar ia dapat kembali ke lapangan di tempat ikonik itu untuk terakhir kalinya.
Laporta, yang juga berbicara tentang pembangunan patung Messi, menambahkan: "[Dia datang] bersama beberapa teman dari tim nasional dan Pepe Costa, mereka melihat cahaya di sini, mereka memutuskan untuk datang, kepala keamanan menghubungi koordinator stadion dan mereka memasuki stadion."
"Dalam 125 tahun sejarah klub, momen Messi adalah salah satu yang paling gemilang, jika bukan yang paling gemilang, dia harus mendapatkan pengakuan. Dia adalah seseorang yang terkait dengan Barca, dia telah memberikan banyak hal kepada Barca dan Barca telah memberikan banyak hal kepadanya. Semoga kita akan bertemu lagi. Itu tergantung pada pihak lain, saya bersedia memperbaiki apa pun... dengan penghormatan, sebuah patung."
"Paling dihormati di dunia"
Dengan Laporta bersiap untuk pemilihan presiden di Barcelona,
salah satu kandidat saingannya, Marc Ciria, telah memberi tahu Cadena SER tentang rencana masa depan terkait Messi: "Ini bukan rencana untuk penghormatan atau patung; ini adalah rencana strategis untuk mitra strategis. Jika kita meninggalkan Barcelona, Leo Messi tetaplah atlet yang paling dihormati di dunia. Dia ingin kembali ke rumah, jadi mari kita lakukan dan terapkan rencana strategis yang jelas menguntungkan Barca juga."
Dia menambahkan, dengan klaim bahwa hanya satu musim Messi di Camp Nou akan menghasilkan €200 juta untuk klub: "Saya menyebut Messi sebagai sosok yang sangat penting dalam artian bahwa dia merupakan bagian struktural jika kita ingin Barca mempertahankan kepemilikan sahamnya karena peningkatan pendapatan yang akan diberikan oleh kesepakatan ini sangat penting. Kesepakatan dengan Messi hampir vital bagi Barca."
Messi fokus di Inter Miami dan Piala Dunia 2026
Messi belum memberikan indikasi bahwa ia berencana untuk kembali bermain di Barcelona,
kecuali dalam pertandingan non-kompetitif, tetapi telah menyatakan bahwa ia dan istrinya, Antonela, ingin pindah ke Catalan lagi setelah masa bermainnya berakhir.
Untuk saat ini, ia sepenuhnya fokus di Florida Selatan - dengan Luis Suarez setuju untuk tetap tinggal selama satu tahun lagi di Inter Miami. Messi juga diharapkan menjadi bagian dari upaya Argentina mempertahankan gelar di Piala Dunia 2026.
