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Julian AlvarezGetty Images
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Presiden Atlético menyebut "teman baik Joan Laporta": Babak berikutnya dalam drama transfer seputar Julian Alvarez

LaLiga
Transfers
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez

Presiden Atlético Madrid, Enrique Cerezo, telah menampik kemungkinan kepindahan Julian Alvarez ke FC Barcelona pada musim panas ini, dan secara eksplisit menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Barca, Joan Laporta.

"Joan Laporta adalah teman baik, dan dia sudah tahu di mana Julian Alvarez akan bermain musim depan," kata Cerezo dalam konferensi pers. "Izinkan saya menegaskan: Julian adalah pemain kami dan akan tetap menjadi pemain kami musim depan."

  • FC Barcelona telah gencar dan secara terbuka berusaha merekrut penyerang berusia 26 tahun asal Argentina tersebut selama beberapa pekan terakhir. Kabarnya, Barca telah mengajukan tawaran sebesar 120 juta euro untuk Alvarez. Namun, Atletico dilaporkan menyoroti klausul pelepasan sebesar 500 juta euro. Kontrak Alvarez masih berlaku hingga tahun 2030.

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  • Julian Alvarez telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pindah klub

    Alvarez saat ini sedang berlaga bersama tim nasional Argentina di Piala Dunia dan telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pindah klub di Amerika Serikat. "Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu, tapi saya juga tidak bisa bersembunyi atau berpura-pura seolah-olah tidak ada apa-apa," kata Alvarez kepada ESPN. "Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Dan saya telah berbicara secara terbuka dan jujur dengan pihak klub yang perlu saya ajak bicara. Saya rasa pindah klub adalah yang terbaik bagi semua pihak, dan saya ingin mewujudkan impian saya." 

    Bagi Presiden Atlético, Cerezo, hal ini tidak mengubah apa pun: “Kita semua pernah melakukan kesalahan dalam hidup.” Alvarez pindah ke Madrid pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro. Musim lalu, ia mencetak 20 gol dan sembilan assist dalam 49 pertandingan resmi untuk Atlético. Di Piala Dunia, Alvarez menjadi pemain inti di tim Argentina. Dalam kemenangan 3-1 di perempat final melawan Swiss, ia mencetak gol penting yang membuat skor menjadi 2-1 pada babak perpanjangan waktu. Itu sekaligus menjadi satu-satunya kontribusi golnya sepanjang turnamen sejauh ini. Pada hari Minggu, ia akan bertanding di final melawan Spanyol (pukul 21.00).

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