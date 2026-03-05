(C)Getty images
Presiden Atletico Madrid mengungkap posisi transfer Julian Alvarez di tengah minat Arsenal dan Barcelona
Atletico block Alvarez exit
Atletico telah mengeluarkan peringatan tegas kepada Arsenal dan Barcelona terkait masa depan striker andalan mereka, Alvarez. Laporan menunjukkan bahwa Mikel Arteta tertarik untuk membawa mantan pemain Manchester City itu kembali ke Premier League guna memperkuat opsi serangan The Gunners, sementara Barcelona dikabarkan melihatnya sebagai calon pengganti jangka panjang untuk Robert Lewandowski.
Namun, Presiden Atletico, Cerezo, menegaskan bahwa pemain internasional Argentina tersebut tetap menjadi bagian fundamental dari proyek jangka panjang di ibu kota Spanyol, dan klub tidak berniat mempertimbangkan tawaran apa pun meskipun minat dari luar negeri semakin meningkat.
Peringatan untuk tidak campur tangan bagi The Gunners
Berbicara kepada wartawan di Spanyol, Cerezo dengan jelas menyatakan bahwa Alvarez dianggap sebagai aset yang tak tergantikan. Ketika ditanya tentang kemungkinan transfer, ketua klub tersebut menjawab dengan tegas untuk melindungi investasi klub. "Dia adalah pemain Atletico Madrid dan dia memiliki kontrak dengan kami. Dia sangat berharga karena dia bersama kami – dan dia tidak dijual," kata presiden klub kepada media yang hadir.
Pemain berusia 26 tahun ini telah menampilkan performa kuat di Madrid, mencetak 14 gol dan memberikan enam assist di semua kompetisi, membantu Atletico mencapai final Copa del Rey dan babak 16 besar Liga Champions. Meskipun ada daya tarik finansial dari potensi persaingan penawaran antara Barcelona dan Arsenal, sikap Cerezo menunjukkan bahwa striker tersebut tidak akan kemana-mana saat mereka berusaha membangun atas kemajuan musim ini.
Pembicaraan di ruang direksi di Barcelona
Komentar tersebut muncul saat Atletico bersiap untuk leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Barcelona di Spotify Camp Nou. Sebelum pertandingan, yang melihat Atleti lolos ke final dengan skor agregat 4-3 meskipun kalah 3-0 pada malam itu, para direktur dari kedua tim bertemu untuk makan siang tradisional di mana gosip transfer sering mendominasi percakapan.
Mateu Alemany, direktur sepak bola profesional Atletico, hadir dalam pertemuan tersebut dan dengan cepat membantah klaim bahwa Alvarez menjadi topik pembicaraan antara kedua klub. Berbicara kepada stasiun televisi Movistar, Alemany memberikan pembaruan yang tegas tentang situasi tersebut, menyatakan: "Tidak ada pembicaraan tentang Julian Alvarez, namanya tidak pernah disebut dan tidak akan pernah."
Masa depan Griezmann masih belum pasti.
Meskipun klub telah menegaskan bahwa mereka tidak akan menjual Alvarez, pertanyaan terus bermunculan mengenai masa depan salah satu figur kunci Atleti lainnya, Antoine Griezmann. Pemain veteran Prancis ini dikabarkan akan pindah ke MLS, dengan Orlando City disebut-sebut sebagai tujuan potensial. Alemany tetap enggan berkomentar ketika ditanya apakah pemenang Piala Dunia 2018 itu akan hengkang pada musim panas ini.
Menyikapi status Griezmann saat ini menjelang pertandingan melawan Barcelona, Alemany lebih memilih untuk fokus pada kontribusi langsung sang penyerang. Ia mengatakan: "Tidak ada yang baru, dia berada di starting eleven, mari kita harap dia bermain bagus dan memberikan banyak kontribusi seperti yang dia lakukan di leg pertama." Untuk saat ini, sepertinya Atletico memprioritaskan stabilitas saat mereka menghadapi akhir musim yang krusial.
