Presiden Atletico Madrid mengungkap posisi transfer Julian Alvarez di tengah minat Arsenal dan Barcelona

Atletico telah mengeluarkan peringatan tegas kepada Arsenal dan Barcelona terkait masa depan striker andalan mereka, Alvarez. Laporan menunjukkan bahwa Mikel Arteta tertarik untuk membawa mantan pemain Manchester City itu kembali ke Premier League guna memperkuat opsi serangan The Gunners, sementara Barcelona dikabarkan melihatnya sebagai calon pengganti jangka panjang untuk Robert Lewandowski.

Namun, Presiden Atletico, Cerezo, menegaskan bahwa pemain internasional Argentina tersebut tetap menjadi bagian fundamental dari proyek jangka panjang di ibu kota Spanyol, dan klub tidak berniat mempertimbangkan tawaran apa pun meskipun minat dari luar negeri semakin meningkat.