Prediksi gelar Premier League Manchester United dalam satu atau dua tahun ke depan dibuat saat Michael Owen merancang rencana transfer.

Rencana ambisius untuk meraih gelar liga lagi pada tahun 2028 telah disusun, dan Owen yakin Setan Merah mungkin sedang dalam jalur yang tepat untuk mencapai target tersebut. Ia mengakui bahwa United saat ini terlihat seperti calon juara, tetapi mereka sedang menuju musim panas yang besar lagi.

Mantan striker United, Owen - yang berbicara bekerja sama dengan casino.org, di mana ia kini menjadi duta besar Inggris untuk situs perbandingan kasino online - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang dibutuhkan untuk mengembalikan dominasi domestik: “Meskipun mereka tampil sangat baik, bukan hanya soal apa yang bisa ditambahkan ke tim ini agar memiliki peluang memenangkan sesuatu. Kita semua tahu Casemiro akan pergi. Kita semua berpikir mereka masih membutuhkan pemain. Ada juga tanda tanya tentang Bruno Fernandes dan apakah dia akan bertahan. Mungkin tim ini, musim panas ini, masih akan mengalami banyak perubahan. Sulit untuk mengatakan.

“Dalam kondisi saat ini, tim ini dan cara mereka bermain saat ini, mereka bisa saja berakhir di posisi kedua atau ketiga di liga pada akhir musim. Jika liga dimulai besok, Anda tidak bisa mengesampingkan mereka memiliki peluang nyata untuk bersaing memperebutkan gelar liga - cara mereka bermain, cara Liverpool bermain, cara City bermain. Secara umum, musim mereka cukup buruk dan total poin yang dibutuhkan untuk memenangkan liga musim ini akan rendah. Anda tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu berdasarkan cara mereka bermain saat ini.”