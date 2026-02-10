Getty
Prediksi gelar Premier League Manchester United dalam satu atau dua tahun ke depan dibuat saat Michael Owen merancang rencana transfer.
Optimisme semakin meningkat di Theatre of Dreams
Beberapa manajer ternama, termasuk Louis van Gaal dan Jose Mourinho, gagal membawa Manchester United kembali ke jalur kemenangan, dengan konsistensi yang sulit dicapai selama lebih dari satu dekade.
Ruben Amorim menjadi yang terbaru yang dipecat dari posisi kepelatihan terkemuka di sepak bola Inggris, dengan pelatih asal Portugal itu diberhentikan dari jabatannya pada awal 2026. Dia memimpin United meraih hasil terburuk dalam era Premier League, saat mereka terjun ke peringkat ke-15 pada musim 2024-25.
Carrick mengambil alih secara interim dan memimpin empat kemenangan berturut-turut. Kualifikasi Liga Champions kembali menjadi kemungkinan, dengan United hanya tertinggal enam poin dari posisi kedua saat ini. Optimisme hati-hati kembali muncul di 'Theatre of Dreams'.
Apakah Manchester United kembali menjadi penantang gelar?
Rencana ambisius untuk meraih gelar liga lagi pada tahun 2028 telah disusun, dan Owen yakin Setan Merah mungkin sedang dalam jalur yang tepat untuk mencapai target tersebut. Ia mengakui bahwa United saat ini terlihat seperti calon juara, tetapi mereka sedang menuju musim panas yang besar lagi.
Mantan striker United, Owen - yang berbicara bekerja sama dengan casino.org, di mana ia kini menjadi duta besar Inggris untuk situs perbandingan kasino online - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang dibutuhkan untuk mengembalikan dominasi domestik: “Meskipun mereka tampil sangat baik, bukan hanya soal apa yang bisa ditambahkan ke tim ini agar memiliki peluang memenangkan sesuatu. Kita semua tahu Casemiro akan pergi. Kita semua berpikir mereka masih membutuhkan pemain. Ada juga tanda tanya tentang Bruno Fernandes dan apakah dia akan bertahan. Mungkin tim ini, musim panas ini, masih akan mengalami banyak perubahan. Sulit untuk mengatakan.
“Dalam kondisi saat ini, tim ini dan cara mereka bermain saat ini, mereka bisa saja berakhir di posisi kedua atau ketiga di liga pada akhir musim. Jika liga dimulai besok, Anda tidak bisa mengesampingkan mereka memiliki peluang nyata untuk bersaing memperebutkan gelar liga - cara mereka bermain, cara Liverpool bermain, cara City bermain. Secara umum, musim mereka cukup buruk dan total poin yang dibutuhkan untuk memenangkan liga musim ini akan rendah. Anda tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu berdasarkan cara mereka bermain saat ini.”
Apa yang dibutuhkan Manchester United dari jendela transfer musim panas?
Owen menambahkan tentang bisnis perekrutan, dengan spekulasi yang sudah mulai bermunculan menjelang jendela transfer berikutnya: “Mereka mungkin masih membutuhkan satu atau dua pemain. Dan jika mereka kehilangan Casemiro dan mungkin bahkan Fernandes, mereka adalah dua pemain yang sangat penting. Ada keseimbangan dalam menurunkan usia pemain dan sebagainya. Itu luar biasa.
“Saya sudah mengatakan ini kepada banyak orang, Manchester United - bahkan saat mereka dalam kondisi buruk - akan bangkit, dan begitu bangkit, mungkin butuh setahun, mungkin dua bulan, seseorang akan melakukannya dengan benar. Mereka terlalu besar untuk terus tampil buruk, dan saat bangkit, mereka akan melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Itu bisa terjadi.
“Orang-orang berpikir mereka jauh tertinggal, tapi jika mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan dan memiliki musim panas yang baik di belakang mereka, mereka mungkin tidak sejauh itu dan mungkin hanya butuh satu atau dua tahun untuk memenangkan liga - bukan lima, enam, atau tujuh tahun seperti yang diprediksi beberapa orang.
“Saat ini sangat menarik. Selama mereka memiliki momentum, saya sarankan untuk terus mengikutinya. Anda ingin mengganti manajer dan mengubah hal-hal sekarang? Wow, Anda meminta masalah setelah semua tahun itu.”
Manajer Manchester United berikutnya: Penunjukan permanen akan segera dilakukan.
United tidak akan mengambil keputusan mengenai masa depan Carrick hingga akhir musim, dengan beberapa nama berpengalaman masih dikaitkan dengan posisi permanen di Old Trafford. The Red Devils saat ini penuh keyakinan dan sedang merancang rencana masa depan yang mencakup persaingan gelar juara dan pembangunan stadion baru yang megah.
