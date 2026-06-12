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US Sassuolo Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

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Prandelli: "Grosso ke Fiorentina? Para pendukung Fiorentina boleh bermimpi meraih Scudetto, begitulah Florence"

Fiorentina
F. Grosso

Mantan pelatih Fiorentina dan pelatih kepala Italia pada Piala Dunia terakhir yang diikuti Italia menyampaikan pandangannya

Cesare Prandelli, yang menjadi tamu dalam acara Memorial Davide Astori di Florence, berbincang sebentar dengan awak media yang hadir, dimulai dengan kenangannya akan mantan kapten Fiorentina tersebut, yang meninggal secara tragis pada malam 4 Maret 2018 di Udine:

"Kenangan itu selalu menyayat hati. Ketika kehilangan seseorang yang masih muda, momen mengenangnya sangat mengharukan. Saya ingat karakternya, suatu hari saya berada di Via dei Serragli, saya berpapasan dengannya dengan mobil, dia turun dan menghampiri saya untuk memeluk dan memberitahu bahwa dia telah menjadi ayah."

  • BESAR SETELAH VANOLI

    "Ucapan terima kasih yang pantas disampaikan kepada Vanoli, yang telah berjuang gigih di pusat latihan dan berhasil menyelesaikan misi yang tidak mudah. Grosso telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang mumpuni, sehingga para pendukung kini boleh bermimpi meraih Scudetto. Begitulah Florence; setelah setahun penuh kekecewaan, kita harus bangkit kembali dengan semangat, dan semua orang seharusnya berani bermimpi."

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  • SINERGI DENGAN PARATICI

    "Banyak hal bisa berubah seketika; Paratici dan Grosso sudah saling kenal sejak lama. Masukan dari pelatih sangat penting; jika Anda datang saat semuanya sudah diatur seperti yang saya alami, akan sulit untuk memberikan pengaruh."

  • NASIONAL

    "Piala Dunia tetaplah Piala Dunia, kita semua pasti akan menontonnya. Saya harap ada kesepakatan antara Federasi dan Liga, kalau tidak, kita harus menunggu bertahun-tahun lagi. Setelah 2014, kami telah melakukan analisis mendalam, sayangnya itu tidak cukup. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membentuk tim cadangan, sehingga para pemain muda yang belum siap bisa mendapatkan bimbingan."