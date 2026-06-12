Prandelli: "Grosso ke Fiorentina? Para pendukung Fiorentina boleh bermimpi meraih Scudetto, begitulah Florence"

Cesare Prandelli, yang menjadi tamu dalam acara Memorial Davide Astori di Florence, berbincang sebentar dengan awak media yang hadir, dimulai dengan kenangannya akan mantan kapten Fiorentina tersebut, yang meninggal secara tragis pada malam 4 Maret 2018 di Udine:

"Kenangan itu selalu menyayat hati. Ketika kehilangan seseorang yang masih muda, momen mengenangnya sangat mengharukan. Saya ingat karakternya, suatu hari saya berada di Via dei Serragli, saya berpapasan dengannya dengan mobil, dia turun dan menghampiri saya untuk memeluk dan memberitahu bahwa dia telah menjadi ayah."