Prancis terpuruk dan Maroko hancur... Bagaimana imigrasi mengubah peta Piala Dunia?

Saat Piala Dunia dimulai, semua mata tertuju pada bendera-bendera negara, lagu-lagu kebangsaan dikumandangkan, dan persaingan antar tim pun memanas dalam suasana yang tampak seolah-olah merupakan perwujudan murni dari identitas nasional.

Namun, di balik pemandangan tradisional ini tersembunyi kenyataan yang lebih kompleks; banyak bintang turnamen ini lahir di luar negara yang mereka wakili, atau berasal dari keluarga yang berimigrasi bertahun-tahun lalu, hingga kini menjadi bagian penting dari kesuksesan tim nasional mereka.

Gagasan ini, yang telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan sepak bola, diubah menjadi eksperimen digital yang menarik yang mencoba menjawab pertanyaan yang tidak biasa: Bagaimana jadinya Piala Dunia jika semua pemain yang lahir di luar negara asal mereka atau yang berasal dari latar belakang imigran menghilang?

Hasilnya mengejutkan; Prancis kehilangan posisinya sebagai tim terkuat di dunia, sementara Spanyol naik ke puncak, sedangkan Maroko menjadi salah satu yang paling terpukul, sementara Brasil dan Argentina mempertahankan posisinya hampir tanpa perubahan besar. Hasil ini mencerminkan pengaruh mendalam imigrasi dalam membentuk keseimbangan kekuatan di dalam sepak bola modern.

Penelitian ini menggunakan alat yang dikenal sebagai “faktor imigrasi”, sebuah proyek yang berusaha mengukur dampak nyata imigrasi terhadap kekuatan tim-tim yang berpartisipasi di Piala Dunia, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Spanyol “Marca”.

Ide ini didasarkan pada perhitungan rata-rata penilaian semua pemain dari setiap tim nasional, bukan hanya susunan pemain inti, kemudian menghitung ulang kekuatan tim setelah mengesampingkan setiap pemain yang lahir di luar negara yang diwakilinya atau merupakan anak imigran.

Sebaliknya, para pemain tersebut secara hipotetis dikembalikan ke negara asal mereka—jika negara tersebut ikut serta dalam turnamen—sementara tim-tim lain digantikan oleh pemain dengan peringkat lebih rendah jika diperlukan.

Eksperimen ini tidak bertujuan untuk memberikan prediksi hasil Piala Dunia atau mengeluarkan kesimpulan definitif, melainkan untuk menyajikan gambaran numerik yang menunjukkan sejauh mana imigrasi berkontribusi dalam membentuk kekuatan tim nasional selama edisi turnamen kali ini.