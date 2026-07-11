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FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

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Prancis terpuruk dan Maroko hancur... Bagaimana imigrasi mengubah peta Piala Dunia?

FEATURES
A. Hakimi
K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
France vs Morocco
France
Morocco
World Cup
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
France vs Spain
Spain
Brazil vs Norway
Brazil
Norway
Maroko
Prancis
Spanyol
Inggris
AS
Argentina
Mesir
Brasil
Norwegia
Irak
Aljazair
Yordania

Sisi Lain Piala Dunia

Saat Piala Dunia dimulai, semua mata tertuju pada bendera-bendera negara, lagu-lagu kebangsaan dikumandangkan, dan persaingan antar tim pun memanas dalam suasana yang tampak seolah-olah merupakan perwujudan murni dari identitas nasional.

Namun, di balik pemandangan tradisional ini tersembunyi kenyataan yang lebih kompleks; banyak bintang turnamen ini lahir di luar negara yang mereka wakili, atau berasal dari keluarga yang berimigrasi bertahun-tahun lalu, hingga kini menjadi bagian penting dari kesuksesan tim nasional mereka.

Gagasan ini, yang telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan sepak bola, diubah menjadi eksperimen digital yang menarik yang mencoba menjawab pertanyaan yang tidak biasa: Bagaimana jadinya Piala Dunia jika semua pemain yang lahir di luar negara asal mereka atau yang berasal dari latar belakang imigran menghilang?

Hasilnya mengejutkan; Prancis kehilangan posisinya sebagai tim terkuat di dunia, sementara Spanyol naik ke puncak, sedangkan Maroko menjadi salah satu yang paling terpukul, sementara Brasil dan Argentina mempertahankan posisinya hampir tanpa perubahan besar. Hasil ini mencerminkan pengaruh mendalam imigrasi dalam membentuk keseimbangan kekuatan di dalam sepak bola modern.

Penelitian ini menggunakan alat yang dikenal sebagai “faktor imigrasi”, sebuah proyek yang berusaha mengukur dampak nyata imigrasi terhadap kekuatan tim-tim yang berpartisipasi di Piala Dunia, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Spanyol “Marca”.

Ide ini didasarkan pada perhitungan rata-rata penilaian semua pemain dari setiap tim nasional, bukan hanya susunan pemain inti, kemudian menghitung ulang kekuatan tim setelah mengesampingkan setiap pemain yang lahir di luar negara yang diwakilinya atau merupakan anak imigran.

Sebaliknya, para pemain tersebut secara hipotetis dikembalikan ke negara asal mereka—jika negara tersebut ikut serta dalam turnamen—sementara tim-tim lain digantikan oleh pemain dengan peringkat lebih rendah jika diperlukan.

Eksperimen ini tidak bertujuan untuk memberikan prediksi hasil Piala Dunia atau mengeluarkan kesimpulan definitif, melainkan untuk menyajikan gambaran numerik yang menunjukkan sejauh mana imigrasi berkontribusi dalam membentuk kekuatan tim nasional selama edisi turnamen kali ini.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Prancis memimpin di posisi pertama... sebelum semua perhitungan berubah

    Sebelum pelaksanaan uji coba, Prancis memuncaki peringkat dengan nilai rata-rata 83,2 poin, unggul tipis atas Spanyol yang mencatat 82,8 poin. Brasil menempati posisi ketiga dengan 81,8 poin, diikuti oleh Jerman (81,7), kemudian Portugal (81,5), Inggris (81,3), Argentina (80,6), dan Belanda (80,5), sementara Belgia (78,8) dan Kroasia (77,1) melengkapi daftar sepuluh besar.

    Adapun tim-tim Arab dan Afrika, Mesir berada di peringkat kesebelas dengan rata-rata 76,9 poin, diikuti oleh Senegal, lalu Swiss, Maroko, dan Pantai Gading, sebelum peringkat selanjutnya berlanjut hingga Australia yang menempati posisi terakhir dalam daftar.

    Namun, ketika opsi “mengecualikan para imigran” diaktifkan, gambaran peringkat dunia mulai berubah secara mencolok. Timnas Prancis, yang semula memimpin daftar, kehilangan posisi pertamanya, sementara Timnas Spanyol naik ke puncak, sedangkan Timnas Maroko mengalami penurunan paling drastis dengan merosot delapan belas peringkat sekaligus. Sedangkan Brasil dan Argentina hanya terpengaruh sedikit, yang mencerminkan perbedaan dampak imigrasi dari satu tim ke tim lainnya, sesuai dengan komposisi masing-masing tim.

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Prancis... Kekuatan yang Dibentuk oleh Imigrasi

    Pengalaman ini dengan jelas menunjukkan bahwa tim nasional Prancis merupakan salah satu contoh paling menonjol yang menggambarkan pengaruh imigrasi dalam sepak bola modern. Selama beberapa dekade, kesuksesan “Les Bleus” terkait erat dengan generasi demi generasi pemain yang berasal dari latar belakang imigran, yang turut berkontribusi dalam meraih prestasi besar, mulai dari gelar Piala Dunia 1998 hingga kemenangan pada edisi 2018.

    Kesuksesan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari sistem sepak bola yang mampu memanfaatkan keragaman budaya dan sosial di dalam masyarakat Prancis, serta mengubahnya menjadi sumber bakat yang berkelanjutan, melalui akademi-akademi dan kawasan permukiman rakyat tempat banyak bintang terkemuka tim nasional berasal.

    Artur Scartazini, salah satu pengembang alat “Faktor Imigrasi”, menegaskan bahwa tim peneliti memperkirakan penurunan yang lebih besar dalam performa Prancis setelah pemain-pemain berlatar belakang imigran dikecualikan, namun hasilnya ternyata tidak separah yang diperkirakan.

    Hal ini disebabkan karena model statistik tersebut juga memasukkan kembali beberapa pemain yang memiliki ikatan asal-usul dengan Prancis, meskipun mereka mewakili tim nasional lain, yang mengurangi besarnya penurunan peringkat tim nasional Prancis.

    Meskipun demikian, Prancis tidak luput dari dampaknya, karena peringkatnya turun dari posisi pertama ke kelima, sehingga kehilangan keunggulan yang dimilikinya sebelum eksperimen ini diterapkan—sebuah indikasi jelas mengenai besarnya peran yang dimainkan imigrasi dalam membangun kekuatan sepak bolanya selama beberapa dekade terakhir.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mengapa Spanyol berada di peringkat teratas?

    Sebaliknya, Spanyol menampilkan pola yang sama sekali berbeda. Berdasarkan kriteria penelitian ini, daftar pemain “La Roja” hanya mencakup tiga pemain yang tergolong sebagai imigran atau anak imigran, yaitu Lamine Yamal, Nico Williams, dan Aymeric Laporte.

    Meskipun ketiganya dianggap sebagai pilar utama tim nasional Spanyol, skuad lainnya memiliki kedalaman teknis yang besar, sehingga dampak ketidakhadiran mereka lebih kecil dibandingkan dengan yang terjadi pada Prancis, sehingga Spanyol menduduki peringkat pertama dalam klasemen baru ini.

    Skuad Spanyol mencakup sejumlah besar bintang dengan peringkat tinggi, dipimpin oleh Rodri, bersama Pedri, David Raya, Fabián Ruiz, Dani Olmo, dan Unai Simón, serta nama-nama seperti Mikel Merino, Gavi, Zubimendi, Koke, Ferran Torres, Eric García, dan pemain lain yang memberikan kedalaman besar bagi tim di semua lini.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal pergi... tapi Hakimi kembali

    Salah satu hal yang paling menarik dari eksperimen ini adalah bahwa eksperimen ini tidak hanya mencoret para pemain, tetapi juga mengembalikan mereka ke negara asal masing-masing sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

    Oleh karena itu, hilangnya Lamine Yamal dari skuad Spanyol tidak berarti kehancuran tim nasional, karena studi ini mengasumsikan kembalinya Achraf Hakimi ke tim nasional Spanyol, mengingat ia lahir di Spanyol dan dibesarkan di akademi Real Madrid, sebelum memilih mewakili Maroko di level internasional.

    Skaratzini menekankan bahwa tujuan dari simulasi ini bukanlah untuk mengubah peraturan FIFA atau mempertanyakan pilihan para pemain, melainkan untuk menunjukkan seberapa besar perpindahan talenta antara negara kelahiran, akar budaya, dan afiliasi olahraga.

    Oleh karena itu, Yamal mungkin tidak akan bermain untuk Spanyol dalam skenario hipotetis ini, namun kehadiran Hakimi dapat mengimbangi sebagian besar kerugian tersebut, sehingga Spanyol tetap berada di puncak peringkat baru.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Kekuatan Spanyol tidak hanya terletak pada angka-angka saja

    Studi tersebut berpendapat bahwa keunggulan tim nasional Spanyol tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan basis talenta lokal yang luas, tetapi juga karena keberhasilannya dalam memadukan para pemain yang berasal dari latar belakang budaya berbeda ke dalam satu proyek olahraga.

    Flamin Yamal, yang lahir di Spanyol dari ayah asal Maroko dan ibu asal Guinea Khatulistiwa, telah menjadi salah satu ikon terkemuka generasi baru, sementara Niko Williams, putra dari orang tua asal Ghana, mencerminkan kisah berbeda tentang integrasi dan kesuksesan di dalam masyarakat Spanyol.

    Sedangkan Émerick Laporte, yang lahir di Prancis sebelum memperoleh kewarganegaraan Spanyol, merupakan contoh lain dari pemain yang memilih membela tim nasional yang berbeda dari negara kelahirannya.

    Studi tersebut menegaskan bahwa keragaman ini tidak mengurangi identitas tim nasional Spanyol, melainkan mencerminkan gambaran yang lebih realistis tentang Spanyol modern, yang berhasil menggabungkan kelimpahan bakat lokal dan memanfaatkan keragaman masyarakat, sehingga menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pengalaman virtual ini.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Maroko... negara yang paling terdampak oleh eksperimen tersebut

    Jika Prancis telah kehilangan posisi teratas, Maroko lah yang menjadi pihak yang paling dirugikan dalam skenario hipotetis ini. Tim nasional yang memulai turnamen di peringkat ke-14 dengan rata-rata penilaian 75,4 poin, turun 18 peringkat sekaligus setelah mengesampingkan pemain yang lahir di luar negeri atau berasal dari latar belakang imigran—penurunan terbesar yang dicatat oleh tim mana pun yang ikut serta dalam studi ini.

    Hasil ini tidak mengejutkan para pengamat, karena Federasi Sepak Bola Maroko selama beberapa tahun terakhir menerapkan strategi yang jelas untuk merekrut pemain keturunan Maroko yang tinggal di Eropa, terutama di Prancis, Spanyol, Belgia, dan Belanda.

    Kebijakan ini telah menjadi salah satu rahasia utama kesuksesan “Singa Atlas”, setelah federasi tersebut berhasil meyakinkan banyak talenta muda untuk memilih mewakili Maroko daripada tim nasional Eropa tempat mereka dibesarkan, yang tercermin dari hasil gemilang yang diraih tim nasional dalam beberapa tahun terakhir.

    Arturo Scartazini menegaskan bahwa Maroko merupakan contoh paling jelas dalam studi ini, dengan mencatat bahwa sejumlah besar pemainnya lahir di luar negeri, yang menjelaskan penurunan tajam peringkat setelah mereka dikecualikan.

    Namun, ia juga menekankan bahwa kelahiran seorang pemain di luar Maroko tidak mengurangi identitas nasionalnya, dan tidak berarti ia kurang memiliki rasa memiliki terhadap negaranya, karena para pemain ini tetap terikat dengan akar budaya mereka dan memilih untuk membela seragam tim nasional Maroko atas kemauan mereka sendiri.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Brasil dan Argentina... yang paling sedikit terdampak

    Sebaliknya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa tim nasional Brasil dan Argentina adalah yang paling sedikit terpengaruh oleh tidak dimasukkannya para pemain imigran.

    Brasil, yang menempati peringkat ketiga dalam klasemen utama, hampir mempertahankan posisinya, begitu pula dengan Argentina. Hal ini disebabkan karena kedua tim tersebut lebih mengandalkan pemain yang lahir dan berkembang di dalam negeri masing-masing, tanpa terlalu bergantung pada pemain keturunan imigran atau pemain yang lahir di luar negeri.

    Para penulis studi ini berpendapat bahwa model ini mencerminkan kemandirian dalam menghasilkan bakat, yang membuat dampak imigrasi terhadap kedua tim nasional tersebut terbatas dibandingkan dengan tim nasional lainnya.

    Studi tersebut menjelaskan bahwa dampak imigrasi tidak dapat digeneralisasikan ke semua negara dengan cara yang sama, karena gambaran situasinya berbeda dari satu negara ke negara lain tergantung pada sejarah sosial dan pola imigrasi yang dialaminya.

    Di Eropa Barat, gelombang imigrasi yang beruntun berkontribusi pada munculnya generasi baru pemain yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tim nasional mereka, sementara banyak negara Afrika mengandalkan perekrutan anak-anak komunitas mereka yang tersebar di Eropa, dan menjadikannya pilar utama bagi proyek-proyek sepak bola mereka.

    Dengan demikian, sepak bola modern menjadi hasil interaksi berkelanjutan antara negara asal, negara tempat tinggal, dan akar keluarga, dalam sebuah lanskap yang lebih mencerminkan pergerakan manusia selama beberapa dekade daripada mencerminkan batas-batas geografis tradisional.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lebih dari sekadar angka

    Penelitian ini tidak hanya mengkaji klasifikasi tersebut dari sudut pandang matematis, tetapi juga mengangkat dimensi sosial yang penting, yaitu bahwa identitas nasional dalam sepak bola kini menjadi lebih kompleks daripada yang terlihat.

    Misalnya, seorang pemain mungkin lahir di Madrid, tumbuh di akademi Real Madrid, lalu memilih mewakili Maroko, sementara pemain lain lahir di Prancis sebelum menjadi salah satu pilar tim nasional Spanyol, atau pemain ketiga dibesarkan di Eropa dan mewakili tim nasional Afrika karena akar keluarganya.

    Contoh-contoh ini menegaskan bahwa tim nasional tidak lagi hanya mencerminkan tempat kelahiran, melainkan merupakan hasil dari kisah-kisah manusia yang beragam yang memadukan imigrasi, rasa memiliki, dan budaya yang berbeda.

    Meskipun hasilnya menarik, para peneliti studi ini menekankan bahwa hasil tersebut tidak menyajikan kebenaran mutlak, melainkan gambaran hipotetis yang didasarkan pada penilaian rata-rata para pemain.

    Model ini tidak memperhitungkan banyak faktor yang memengaruhi hasil pertandingan sepak bola, seperti kekompakan antar pemain, strategi taktis, pengalaman, kondisi fisik, cedera, peran pelatih, serta tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh turnamen sebesar Piala Dunia.

    Selain itu, definisi “pemain imigran” itu sendiri masih menjadi bahan perdebatan, karena lahir di luar negara tertentu tidak selalu berarti bahwa pemain tersebut adalah imigran atau memiliki kewarganegaraan ganda, hal yang diakui oleh para peneliti proyek ini sendiri.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Imigrasi... bagian dari identitas sepak bola modern

    Terlepas dari semua keraguan ini, eksperimen tersebut berhasil menyoroti sebuah kenyataan yang sulit diabaikan; yaitu bahwa sepak bola internasional tidak lagi sekadar cerminan dari batas-batas negara, melainkan telah menjadi cerminan dari pergerakan manusia di seluruh dunia.

    Pengecualian pemain yang berasal dari latar belakang imigran tidak hanya mengubah nama beberapa tim nasional, tetapi juga menggambar ulang peta persaingan secara keseluruhan, mengubah keseimbangan kekuatan, dan memengaruhi peluang untuk meraih gelar juara.

    Oleh karena itu, kekuatan tim-tim seperti Prancis, Spanyol, Maroko, Inggris, Belgia, Belanda, dan Swiss tidak hanya terkait dengan bakat yang dihasilkan di dalam perbatasannya, tetapi juga dengan kemampuannya untuk merangkul pemain yang memiliki lebih dari satu identitas budaya dan menggabungkan lebih dari satu kisah hidup.

    Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa Piala Dunia tanpa pemain keturunan imigran akan menjadi turnamen yang sangat berbeda; kurang beragam, kurang kaya, dan jauh dari gambaran sebenarnya sepak bola pada tahun 2026.

    Mungkin peringkat tim-tim nasional akan berubah, dan calon juara pun akan berganti, namun kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa sepak bola modern kini menjadi cerminan dari masyarakat yang terus terbentuk akibat migrasi, mobilitas, dan keragaman budaya.

    Tim nasional tidak lagi sekadar mewakili batas-batas geografis, melainkan kini mewakili kisah-kisah kemanusiaan yang saling terjalin, di mana seorang pemain membawa lebih dari satu identitas budaya, sebelum akhirnya memilih untuk membela satu seragam di lapangan. Oleh karena itu, migrasi bukan lagi unsur pinggiran dalam sepak bola dunia, melainkan telah menjadi salah satu faktor terpenting yang berkontribusi dalam membentuk peta sepak bola saat ini, serta melahirkan banyak pahlawan dan prestasinya.