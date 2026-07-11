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FBL-EURO-2024-MATCH49-ESP-FRAAFP

Diterjemahkan oleh

Prancis memberi Yamal kesempatan untuk menepati janjinya yang besar

FEATURES
France vs Spain
France
Spain
World Cup
L. Yamal
Prancis
Spanyol

"Prancis tidak lebih baik dari Spanyol"... Itulah pernyataan yang dilontarkan Lamine Yamal pada awal bulan ini, dan pada Selasa mendatang, ia akan mendapat kesempatan untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut untuk ketiga kalinya dalam kariernya. 

Yamal terbiasa menjadi pahlawan dalam laga melawan Prancis, seperti yang terjadi di semifinal Euro 2024, baik di lapangan maupun dalam pertukaran pernyataan sebelum pertandingan.

Surat kabar “Mundo Deportivo” memuat laporan mengenai pertemuan-pertemuan Yamal dengan Les Bleus, di mana hubungan sang pemain dengan Prancis bermula pada tahun 2023, selama Kejuaraan Eropa U-17. 

Dalam turnamen tersebut, pemain sayap Barcelona yang perkembangannya lebih cepat dari rekan-rekan sebayanya itu mencetak gol pada menit ke-69, gol yang hampir identik dengan yang ia cetak setahun kemudian di Kejuaraan Eropa, setelah berlari dari sisi kanan, menusuk ke dalam, lalu melepaskan tendangan keras ke tiang jauh yang mengecoh kiper.

Di Kejuaraan Eropa U-17, Spanyol kalah dari Prancis dengan skor 1-3, sementara di semifinal Euro 2024 mereka menang dengan skor 2-1. Dalam kedua kesempatan tersebut, tim yang lebih dulu mencetak gol justru tersingkir di babak semifinal.

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Penampilan gemilang Yamal sebagai balasan bagi Rabiot pada tahun 2024

    Namun, Yamal sudah menunjukkan bakat sebagai bintang besar sejak usia muda, sebelum akhirnya benar-benar menancapkan namanya. Hanya butuh satu tahun baginya untuk naik dari tim nasional U-17 ke tim nasional Spanyol senior, di mana ia menjadi pemain kunci dan berpengaruh.

    Pada 9 Juli 2024, Yamal sudah menjadi pusat perhatian bahkan sebelum pertandingan Prancis melawan Spanyol di semifinal Euro dimulai, dan pemain Prancis, Adrien Rabiot, memanaskan suasana ketika ia berkata “Yamal mampu mengatasi tekanan dengan baik dan memiliki kualitas yang luar biasa, tetapi mengelola pertandingan semifinal selalu sulit. Kini bergantung pada kami untuk memberikan tekanan padanya, mencegahnya merasa nyaman, dan membuktikan bahwa jika ia ingin bermain di final, ia harus menunjukkan performa yang jauh lebih baik daripada yang telah ia tunjukkan sejauh ini.”

    Pernyataan ini sampai ke telinga Lamine Yamal, bahkan teman-temannya pun memastikan untuk mengingatkannya sebelum pertandingan, sehingga hal itu menjadi sumber motivasi tambahan baginya.

    Pemain sayap asal Spanyol itu merespons dengan cara terbaik, mencetak gol penyama kedudukan, mengulangi gol yang ia cetak setahun sebelumnya bersama tim nasional U-17, lalu menyampaikan pesan langsung ke kamera saat merayakan golnya dengan berkata: “Sekarang giliranmu.” Spanyol lolos ke final setelah menyingkirkan Prancis, sebelum akhirnya dinobatkan sebagai juara.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-FRAAFP

    Yamal... 3 gol dalam dua pertandingan melawan Prancis

    Setahun kemudian, di Liga Bangsa-Bangsa Eropa, Spanyol dan Prancis kembali berhadapan di semifinal, yang juga dimainkan dalam satu pertandingan.

    Spanyol memulai pertandingan dengan penampilan yang sangat dominan, hingga unggul 4-0, sebelum mengalami kesulitan di menit-menit akhir dan akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis 5-4, di mana Lamine Yamal mencetak dua gol.

    Dengan demikian, Yamal menambah koleksi golnya menjadi 3 gol dalam dua pertandingan melawan Prancis, yang semuanya berperan krusial dalam mengantarkan timnas negaranya ke final—skenario yang sama akan terulang pada hari Selasa di kota Dallas, namun kali ini dalam ajang turnamen tim nasional terbesar di dunia, Piala Dunia.

    Semua orang sudah memperkirakan terjadinya pertarungan ini, dan hal itu benar-benar terwujud, bahkan Yamal sempat membicarakannya sebelumnya saat sesi ramah tamah bersama temannya, Niko Williams.

    Niko berkata dengan percaya diri, “Kita sudah mengalahkan mereka dua kali, bro,” dan Yamal menjawab dengan keyakinan yang lebih besar, “Kalau begitu, kita akan mengalahkan mereka lagi.”

    Kata-kata ini mencerminkan kepercayaan diri yang besar yang dimiliki Yamal, kepercayaan diri yang juga didasarkan pada penampilannya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan ia akan dituntut untuk membuktikannya kembali di Piala Dunia, meskipun ia masih mencari performa terbaiknya dalam hal mencetak gol di turnamen ini.

    Namun hal itu tidak mengganggunya. Setelah terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Belgia, ia berkata, “Saya tidak merasa kecewa. Saya pernah menjuarai Kejuaraan Eropa meski hanya mencetak satu gol. Dan jika saya menjuarai Piala Dunia tanpa mencetak gol lagi—setelah mencetak satu gol di babak kedua fase grup melawan Arab Saudi—tidak ada yang akan menyalahkan saya.”

    Ia juga menegaskan kembali keyakinannya menjelang laga melawan Prancis, mengenang dua kemenangan sebelumnya, dan menegaskan bahwa ia tidak merasa takut sama sekali, melainkan memiliki keinginan yang besar untuk menjalani pertandingan yang akan menjadi tiket menuju final, serta kesempatan baru untuk menepati janjinya yang besar.

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