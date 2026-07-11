Prancis memberi Yamal kesempatan untuk menepati janjinya yang besar

"Prancis tidak lebih baik dari Spanyol"... Itulah pernyataan yang dilontarkan Lamine Yamal pada awal bulan ini, dan pada Selasa mendatang, ia akan mendapat kesempatan untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut untuk ketiga kalinya dalam kariernya.

Yamal terbiasa menjadi pahlawan dalam laga melawan Prancis, seperti yang terjadi di semifinal Euro 2024, baik di lapangan maupun dalam pertukaran pernyataan sebelum pertandingan.

Surat kabar “Mundo Deportivo” memuat laporan mengenai pertemuan-pertemuan Yamal dengan Les Bleus, di mana hubungan sang pemain dengan Prancis bermula pada tahun 2023, selama Kejuaraan Eropa U-17.

Dalam turnamen tersebut, pemain sayap Barcelona yang perkembangannya lebih cepat dari rekan-rekan sebayanya itu mencetak gol pada menit ke-69, gol yang hampir identik dengan yang ia cetak setahun kemudian di Kejuaraan Eropa, setelah berlari dari sisi kanan, menusuk ke dalam, lalu melepaskan tendangan keras ke tiang jauh yang mengecoh kiper.

Di Kejuaraan Eropa U-17, Spanyol kalah dari Prancis dengan skor 1-3, sementara di semifinal Euro 2024 mereka menang dengan skor 2-1. Dalam kedua kesempatan tersebut, tim yang lebih dulu mencetak gol justru tersingkir di babak semifinal.