Prancis melaju ke semifinal, Mbappé dan Dembelé menyingkirkan Maroko: kini akan menghadapi Spanyol atau Belgia

Perempat Final Piala Dunia 2026
Prancis-Maroko 2-0
Pencetak Gol: 60' Mbappé (F), 66' Dembélé (F)
Pertandingan yang tak akan pernah sekadar soal sepak bola. Tim Prancis asuhan Didier Deschamps, salah satu favorit juara, mengalahkan Maroko asuhan Mohamed Ouahbi dengan skor 2-0 dan menyingkirkan mereka pada pukul 22.00 di Gilette Stadium, Foxborough, dalam pertandingan perempat final pertama Piala Dunia 2026. Pertandingan ini merupakan ulangan semifinal yang berlangsung di Qatar empat tahun lalu dan dimenangkan oleh Les Bleus dengan skor yang sama: Mbappé kembali menjadi penentu, yang awalnya tendangan penaltinya untuk membuka keunggulan masih bisa ditepis kiper, namun kemudian ia menciptakan tendangan melengkung yang spektakuler, yang membawa skor menjadi 1-0 dan menjadi gol ke-20-nya dalam 20 pertandingan di Piala Dunia, serta gol kedelapannya di turnamen ini—samaseperti Messi—dan Dembélé, dengan tendangan datar yang menjadi gol kelimanya di kompetisi ini. Tim Prancis terlalu tangguh, mendominasi pertandingan dari awal hingga akhir, melawan Maroko yang terlalu defensif dan tetap bertahan berkat penampilan gemilang Bono, dalam pertandingan yang sarat makna budaya dan bukan hanya itu, mengingat beberapa pemain Maroko lahir di Prancis, namun yang terpenting, kemenangan ini membawa mereka ke semifinal yang akan digelar pada Selasa, 14 Juli melawan pemenang pertandingan Spanyol-Belgia.