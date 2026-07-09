Prancis melaju ke semifinal, Mbappé dan Dembelé menyingkirkan Maroko: kini akan menghadapi Spanyol atau Belgia

88' - Barcola menerobos ke sisi kiri dan melepaskan tendangan, Bono menepisnya.





84' - Maroko mencoba peruntungannya, sundulan dari tendangan sudut El Aynaoui: bola melebar melewati Maignan.





73' - Prancis terancam, Upamecano salah menghalau bola dan nyaris mengecoh Maignan, hingga bola berujung tendangan sudut.





66' - PRANCIS MENAMBAH KEUNGGULAN, DEMBELE'! Kali ini Mbappé mengoper kepada rekan setimnya dan mengalihkan perhatian dua pemain lawan, tendangan kaki kanan yang akurat dari tepi kotak penalti dan skor menjadi 2-0, gol kelima penyerang PSG tersebut.





60' - PRANCIS MEMBUKA KEUNGGULAN, MBAPPE' LUAR BIASA! Setelah gagal mengeksekusi penalti, pemain bernomor punggung 10 ini memanfaatkan penguasaan bola kembali oleh Rabiot dan umpan dari Doue untuk melepaskan tendangan melengkung kaki kanan dari tepi kotak penalti dan mengalahkan Bono. Gol kedelapan di Piala Dunia, menyamai Messi, serta gol ke-20 dalam 20 pertandingan di Piala Dunia.





56' - Aksi gemilang dari Olise, yang merebut bola dan melaju sendirian, lalu mengoper ke Mbappé di ruang terbuka: tendangan nomor 10 melambung tinggi saat berhadapan satu lawan satu dengan Bono, namun ia berada dalam posisi offside.





54' - Dembelé mengoper ke Doue, tendangan ke tengah gawang namun Bono berhasil menahannya.





45'+2' - BOLA MENYENTUH MISTAR Gawang DIGNE! Tendangan indah dari luar kotak penalti oleh bek sayap mantan pemain Roma ini, yang dengan kaki kirinya nyaris mencetak gol: bola menyentuh Bono seperti biasa dan berakhir di mistar atas.





35' - Lagi-lagi Bono, penyelamatan gemilang atas Doue, yang berhasil lepas dari penjagaan dan melepaskan tendangan kaki kanan begitu memasuki kotak penalti: kiper Maroko itu menepisnya, menjadi bintang utama sejauh ini.





32' - Dembelé kembali masuk dan mencoba tendangan melengkung dengan kaki kiri, namun bola melebar.





28' - MBAPPE' GAGAL MENJALANKAN PENALTI, BONO MENANGKIS! Tendangan datar ke sisi kiri kiper Maroko, yang melompat dan menangkis bola. Pemain nomor 10 itu marah karena penundaan yang terlalu lama setelah pengecekan VAR.





27' - PENALTI UNTUK PERANCIS! Kesalahan Hakimi yang kehilangan bola, Perancis melancarkan serangan balik dengan kaptennya yang menerobos ke kotak penalti, mencoba menggiring bola, dan dijatuhkan oleh Mazraoui dengan tekel meluncur. Wasit memberikan penalti.





4' - Prancis lagi, peluang emas! Bola mengarah ke tiang jauh, disundul oleh Upamecano, dan Bono kali ini melakukan penyelamatan gemilang, yang menyelamatkan skor.





3' - Langsung Mbappé! Tendangan kaki kanan yang hebat dari kapten Prancis, namun dihalau oleh Bono.