Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis yang menjuarai Piala Dunia 2018 dan menjadi runner-up pada 2022, bersiap memimpin timnas Prancis dalam apa yang akan menjadi Piala Dunia terakhirnya sebagai pelatih Les Bleus. Besok, Prancis akan memulai debutnya melawan Senegal: "Mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia, tentu saja juga di Afrika. Beberapa pemain Senegal bermain di klub-klub terbaik dunia. Mereka memiliki lini tengah yang berfungsi dengan baik, dan secara defensif mereka tampil sangat baik di Piala Afrika. Senegal memiliki kemampuan atletik, tetapi tidak hanya itu. Ini akan menjadi debut mereka di Piala Dunia, di grup yang juga dihuni oleh Irak dan Norwegia."
AFP
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Prancis, Deschamps: "Spanyol adalah favorit utama di Piala Dunia"
SPANYOL ADALAH FAVORIT UTAMA
Kemudian mantan gelandang tersebut (yang juga pernah menjadi juara dunia sebagai pemain dan kapten pada tahun 1998) memperluas pembicaraannya: "Saya rasa hanya ada satu tim favorit dan saya yakin itu adalah Spanyol. Prancis memiliki ambisi untuk memenangkan gelar ini, tetapi ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan sulit. Kami memiliki potensi untuk memenangkannya jika melihat hasil dari dua edisi terakhir. Saya memiliki banyak pemain berkualitas tinggi yang baru pertama kali bermain di Piala Dunia. Saya tidak melihat Prancis sebagai tim yang lebih unggul. Saya tidak ragu, Spanyol adalah favorit utama."