Prancis, Deschamps: "Spanyol adalah favorit utama di Piala Dunia"

Kemudian mantan gelandang tersebut (yang juga pernah menjadi juara dunia sebagai pemain dan kapten pada tahun 1998) memperluas pembicaraannya: "Saya rasa hanya ada satu tim favorit dan saya yakin itu adalah Spanyol. Prancis memiliki ambisi untuk memenangkan gelar ini, tetapi ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan sulit. Kami memiliki potensi untuk memenangkannya jika melihat hasil dari dua edisi terakhir. Saya memiliki banyak pemain berkualitas tinggi yang baru pertama kali bermain di Piala Dunia. Saya tidak melihat Prancis sebagai tim yang lebih unggul. Saya tidak ragu, Spanyol adalah favorit utama."