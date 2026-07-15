Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Zinedine ZidaneGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Prancis, berikut jadwal penandatanganan Zidane sebagai pelatih kepala baru

France
Transfers
Z. Zidane

Mantan peraih Ballon d'Or itu akan menandatangani kontrak begitu Piala Dunia berakhir

Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Federasi Sepak Bola Prancis berencana menandatangani semua dokumen resmi dengan Zinedine Zidane setelah Piala Dunia berakhir. Zidane tidak pernah mempertimbangkan tawaran lain apa pun selama 8 bulan terakhir; ia hanya menginginkan posisi tersebut di timnas Prancis.

  • Dengan demikian, Zizou-lah yang akan menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional Prancis. Deschamps mengundurkan diri setelah 14 tahun (2012-2026), dan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia yang dijadwalkan Sabtu ini antara Prancis dan tim yang kalah dalam semifinal Inggris-Argentina akan menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Les Bleus.


    Era Zidane akan segera dimulai.


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
World Cup
France crest
France
FRA
team-logo
TBD
TBD