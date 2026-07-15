Prancis, berikut jadwal penandatanganan Zidane sebagai pelatih kepala baru

Dengan demikian, Zizou-lah yang akan menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional Prancis. Deschamps mengundurkan diri setelah 14 tahun (2012-2026), dan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia yang dijadwalkan Sabtu ini antara Prancis dan tim yang kalah dalam semifinal Inggris-Argentina akan menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Les Bleus.





Era Zidane akan segera dimulai.



