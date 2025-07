Mampukah Ruben Amorim Kembalikan Kejayaan Manchester United? Enam Hal Yang Perlu Dipantau Dari Pramusim Setan Merah

Manchester United vs Leeds United

Masa persiapan menghadapi musim baru akan jadi periode krusial Manchester United untuk bangkit menyusul kampanye jeblok edisi kemarin.

Real Madrid, Arsenal, Liverpool, dan Borussia Dortmund adalah beberapa tim yang dihadapi Manchester United dalam dua tur pramusim terakhir mereka di Amerika Serikat. Lawan mereka untuk kunjungan ke AS kali ini tidak seglamor itu: West Ham United, Everton, dan Bournemouth.

Perbedaan kaliber lawan ini banyak bercerita tentang seberapa jauh United telah jatuh dalam segi prestise, terutama di panggung global. Memang, sebagian besar tim yang dianggap United sebagai rival tidak mengunjungi AS sama sekali tahun ini. Liverpool, Arsenal, Tottenham, dan Newcastle United semua melakukan tur ke Asia, sementara Chelsea dan Manchester City sudah lebih dahulu menyambangi Negeri Paman Sam untuk berkompetisi di Piala Dunia Antarklub.

Bukan hanya pertandingan pramusim United yang kurang menarik. Setan Merah sangat lamban dalam bergerak di pasar transfer, sejauh ini baru mengumumkan kedatangan Matheus Cunha dan mengonfirmasi kesepakatan prakontrak untuk remaja Paraguay Diego Leon. Potensi perekrutan Bryan Mbeumo saat ini mandek, sementara situasi lebih suram terlihat dalam upaya melego anggota skuad yang tak lagi dibutuhkan.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Terlepas dari kurangnya hype, periode bulan depan sangat penting bagi United saat mereka bersiap untuk menebus kegagalan musim lalu, yang diakui secara terbuka oleh Ruben Amorim sebagai "bencana".

The Red Devils memulai rangkaian laga uji coba pramusim mereka pada Sabtu (19/7) melawan Leeds United di Stockholm, Swedia, sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk mengikuti seri musim panas. Anak-anak asuh Amorim akan menghadapi West Ham di MetLife Stadium di New Jersey, kemudian bertemu Bournemouth di Soldier Field di Chicago sebelum mengakhiri tur dengan melawan Everton di Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kemudian, kembali ke Old Trafford untuk satu pertandingan persahabatan terakhir melawan Fiorentina yang diperkuat David de Gea sebelum memulai kampanye dengan laga pembukaan yang menantang di kandang kontra Arsenal.

Berikut adalah enam hal yang perlu diperhatikan saat Amorim dan skuadnya mulai bekerja menatap musim baru...