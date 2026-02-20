Goal.com
Prakiraan untuk Pemain Amerika di Luar Negeri: Christian Pulisic terus menjalani pemulihan cedera, Haji Wright bisa menjadi andalan Coventry, dan Balogun berupaya untuk membangun momentum dari penampilan gemilangnya

Christian Pulisic sedang berusaha meningkatkan kebugarannya untuk Milan, dan Folarin Balogun berpotensi memberikan tiga poin penting bagi timnya jika ia terus mempertahankan performa saat ini.

Dan begitu musim Eropa berlalu. Ini adalah masa-masa sulit untuk dipahami, terutama di tahun Piala Dunia. Biasanya, narasi dapat dibangun dan tema-tema dapat diidentifikasi. Namun saat ini, ada sedikit ketidaknyamanan. Segala sesuatu tampaknya berfokus pada turnamen musim panas ini. Ada perasaan bahwa semua orang ingin tetap bugar, menjaga kesehatan, dan berjuang untuk mendapatkan tempat.

Tentu saja, semua itu saling terkait. Anda tidak bisa tetap bugar tanpa bermain. Dan Anda tidak bisa berjuang untuk mendapatkan tempat jika tidak tampil baik. Menarik bagaimana hal ini bekerja. Dan saat ini, situasi di USMNT terlihat agak dinamis. Penampilan Weston McKennie mungkin dipertanyakan beberapa bulan lalu. Kini, dia bermain dengan baik dan tampaknya akan menjadi starter. Christian Pulisic adalah pemain terbaik di Serie A selama beberapa bulan, tapi belakangan ini dia mengalami cedera. Kebugarannya harus menjadi perhatian serius bagi Mauricio Pochettino.

Dan di posisi striker, ada persaingan. Jika Folarin Balogun dan Ricardo Pepi adalah nomor satu dan dua, siapa yang akan mendapatkan posisi nomor tiga? Haji Wright dan Patrick Agyemang sedang menjalani musim yang sangat mirip, dan keduanya menemukan performa terbaiknya pada waktu yang tepat. Keduanya memiliki pertandingan krusial akhir pekan ini saat mereka berjuang untuk promosi.

GOAL menyoroti beberapa cerita utama yang patut diikuti di kalangan pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini...

  • Apakah Christian Pulisic akan kembali?

    Christian Pulisic telah berada di pinggiran tim selama beberapa minggu terakhir. Pemain Amerika Serikat ini memulai musim dengan gemilang di bawah asuhan Max Allegri dan jelas termasuk di antara pemain terbaik di Serie A pada awal musim. Namun, performanya mulai menurun. Milan mulai mengalami kesulitan. Pulisic mengalami cedera-cedera kecil yang telah mengganggunya sepanjang kariernya hingga saat ini. Respons Allegri adalah perlahan-lahan mengembalikan Pulisic ke tim. Ia absen hampir tiga minggu penuh sebelum masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-1 atas Pisa pada 13 Februari. Ia kemudian bermain delapan menit dalam hasil imbang 1-1 yang rapi melawan Como yang sedang naik daun pada pertengahan pekan.

    Akhir pekan ini menawarkan kesempatan lain. Parma berada di peringkat ke-12, tetapi bermain dengan performa yang cukup buruk. Mereka hanya mencetak empat gol dalam lima pertandingan terakhir, dan kebobolan empat gol dalam dua pekan berturut-turut. Ini adalah waktu yang tepat untuk menghadapi mereka, dan Pulisic mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan menit bermain tambahan menjelang kamp USMNT berikutnya.

  • Coventry City v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Haji Wright akan memimpin Coventry

    Coventry sedang terpuruk. Beberapa bulan memasuki musim, Frank Lampard berhasil membawa Sky Blues melesat di Championship. Mereka kalah di final playoff musim lalu, tapi musim ini sepertinya akan menjadi musim di mana segalanya akan berjalan lancar. Coventry, kami kira, akan melaju dengan mudah.

    Namun, segalanya berubah dengan cepat, dan meskipun mereka masih berada di puncak klasemen, keunggulan satu poin terlihat cukup rapuh. Namun, Haji Wright adalah pemain yang menjaga Coventry tetap bertahan saat ini. Pertandingan tengah pekan melawan Middlesbrough - yang saat itu berada di puncak klasemen - sepertinya akan menjadi penentu gelar. Siapa pun yang menang dalam pertandingan itu pasti akan menjadi favorit untuk memenangkan seluruh kompetisi. Dan Wright mengambil alih. Pemain Amerika itu mencetak tiga gol, dan Coventry menampilkan permainan serangan balik yang brilian di kandang. Ini bukan sepak bola yang menarik seperti di awal musim. Tapi itu tidak terlalu penting. Coventry membawa pulang tiga poin. Tapi pekerjaan belum selesai. Masih ada 14 pertandingan yang harus dimainkan. West Brom mungkin sedang berjuang untuk menghindari degradasi dan dalam performa buruk, tapi mereka pasti akan berjuang keras. Wright harus kembali tampil gemilang.

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    Folarin Balogun, tampil gemilang dalam pertandingan besar.

    PSG seharusnya bisa lebih mudah mengalahkan Monaco pada pertengahan pekan. Meskipun mereka sedang kesulitan di Ligue 1, mereka memiliki kualitas yang lebih baik daripada kebanyakan tim di Liga Champions - dan mereka adalah juara bertahan. Mengapa mereka kesulitan? Folarin Balogun, yang tampil luar biasa pada malam itu. Dia mencetak dua gol dalam 83 menit permainan yang apik. Sejujurnya, dampaknya terhadap permainan secara keseluruhan cukup terbatas. Dia hanya menyelesaikan 12 umpan pada hari itu, dan hanya empat sentuhan di kotak penalti lawan.

    Namun, dua di antaranya berujung pada gol. Dan meskipun Monaco kalah, ini adalah penampilan yang sangat mengesankan. Tantangan sekarang adalah mempertahankannya. Strasbourg, Lille, dan Marseille semuanya sedang kesulitan belakangan ini. Saatnya bagi Monaco dan Balogun untuk naik kembali ke papan atas. Lens yang berada di puncak klasemen bukanlah lawan yang mudah, tetapi penampilan bagus dari Balogun akan menjadi awal yang baik.

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Weston McKennie dan Juventus akhirnya meraih kemenangan.

    Meskipun banyak dibicarakan tentang performa McKennie, Juventus tampil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Bianconeri telah kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka, termasuk kekalahan telak 3-2 dari Inter yang membuat para petinggi klub menjadi sorotan media setelah komentar mereka tentang keputusan wasit. McKennie, dalam periode tersebut, telah mencetak empat kontribusi gol. Singkatnya, pemain Amerika ini sedang bermain dengan performa terbaik dalam kariernya, tetapi hal itu belum sepenuhnya berdampak pada rekan-rekannya.

    Banyak pertandingan terasa sangat krusial saat ini. Juventus, setelah awal yang solid, mulai tergelincir dari persaingan Eropa. Kekalahan telak 5-2 dari Galatasaray di tengah pekan telah mengancam kampanye Liga Champions mereka. Dengan kata lain, mereka perlu mulai memenangkan pertandingan - dan segera. Tim Como yang tangguh, di kandang, akan menjadi awal yang sulit.

  • Derby County v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Patrick Agyemang, pemain utama Derby

    Patrick Agyemang sedang dalam performa terbaiknya. Penyerang tersebut, secara wajar, mengalami kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Permainan yang terlalu cepat dan fisik bagi mantan pemain Charlotte FC ini membuatnya belum benar-benar cocok di awal-awal karirnya di Derby. Namun, kini situasinya telah berubah. Agyemang kini mendapat peran sentral di tim, diakui sebagai striker utama yang tak terbantahkan, dan menjadi titik fokus tim yang semakin nyaman dalam menguasai bola. Ia telah mencetak 10 gol musim ini dan terlihat layak untuk mencetak lebih banyak.

    Lawannya pekan ini, Watford, akan menjadi duel yang menarik. Mereka berada di zona playoff sebulan lalu, tetapi tidak pernah menang dalam delapan pertandingan terakhir. Derby, di sisi lain, telah mencetak 11 gol dalam lima pertandingan terakhir, dan terlihat lebih solid secara defensif belakangan ini. Ini adalah tim yang kekurangan kepercayaan diri menghadapi striker yang penuh percaya diri.

