Prakiraan untuk Pemain Amerika di Luar Negeri: Christian Pulisic terus menjalani pemulihan cedera, Haji Wright bisa menjadi andalan Coventry, dan Balogun berupaya untuk membangun momentum dari penampilan gemilangnya

Dan begitu musim Eropa berlalu. Ini adalah masa-masa sulit untuk dipahami, terutama di tahun Piala Dunia. Biasanya, narasi dapat dibangun dan tema-tema dapat diidentifikasi. Namun saat ini, ada sedikit ketidaknyamanan. Segala sesuatu tampaknya berfokus pada turnamen musim panas ini. Ada perasaan bahwa semua orang ingin tetap bugar, menjaga kesehatan, dan berjuang untuk mendapatkan tempat.

Tentu saja, semua itu saling terkait. Anda tidak bisa tetap bugar tanpa bermain. Dan Anda tidak bisa berjuang untuk mendapatkan tempat jika tidak tampil baik. Menarik bagaimana hal ini bekerja. Dan saat ini, situasi di USMNT terlihat agak dinamis. Penampilan Weston McKennie mungkin dipertanyakan beberapa bulan lalu. Kini, dia bermain dengan baik dan tampaknya akan menjadi starter. Christian Pulisic adalah pemain terbaik di Serie A selama beberapa bulan, tapi belakangan ini dia mengalami cedera. Kebugarannya harus menjadi perhatian serius bagi Mauricio Pochettino.

Dan di posisi striker, ada persaingan. Jika Folarin Balogun dan Ricardo Pepi adalah nomor satu dan dua, siapa yang akan mendapatkan posisi nomor tiga? Haji Wright dan Patrick Agyemang sedang menjalani musim yang sangat mirip, dan keduanya menemukan performa terbaiknya pada waktu yang tepat. Keduanya memiliki pertandingan krusial akhir pekan ini saat mereka berjuang untuk promosi.

GOAL menyoroti beberapa cerita utama yang patut diikuti di kalangan pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini...