Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

Diterjemahkan oleh

Posisi tunggal yang membuat Deschamps bingung saat menghadapi Senegal

France vs Senegal
France
Senegal
World Cup
D. Deschamps
I. Konate
W. Saliba
Prancis
Senegal
AS

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, sudah memiliki gambaran yang hampir lengkap mengenai susunan pemain yang akan diturunkan Les Bleus pada laga pembuka Piala Dunia melawan Senegal, namun masih ada satu keraguan terkait barisan pertahanan, khususnya posisi bek tengah.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa bek Prancis, William Saliba, masih mengalami nyeri punggung, cedera yang telah dideritanya sejak final Liga Champions.

Saliba sempat meragukan kemampuannya untuk berangkat ke Piala Dunia, namun Federasi Sepak Bola Prancis dan sang pemain akhirnya sepakat untuk ia ikut serta, dengan rencana perawatan lanjutan setelah turnamen berakhir.

Selama dua pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia, melawan Pantai Gading dan Irlandia Utara, ia tidak bermain selama 90 menit penuh, dan meskipun ia menjadi starter di pertandingan persahabatan kedua, ia diganti untuk menghindari cedera yang semakin parah.

Sejak kedatangan timnas Prancis di Boston, Saliba menjalani program istirahat dan perawatan individu di bawah pengawasan tim medis. Meskipun ia seharusnya siap untuk menghadapi Senegal, Deschamps masih ragu antara memilihnya atau Ibrahima Konaté.

Sedangkan Konaté, yang akan bergabung dengan Real Madrid setelah turnamen ini, dianggap sebagai pilihan alternatif, namun ia berada di urutan kedua dalam hierarki timnas Prancis. Namun, cedera Saliba mungkin membuka peluang baginya untuk menjadi starter.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Cedera Saliba menguntungkan Konate

    Musim Konaté bersama Liverpool diwarnai dengan pasang surut, yang dipengaruhi oleh performa tim secara keseluruhan. Pemain tersebut baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia mengalami masalah psikologis setelah kematian mantan rekan setimnya, Diogo Jota, serta kematian ayahnya pada Januari lalu.

    Meskipun demikian, tidak ada keraguan mengenai kualitas Konaté di tim nasional Prancis atau di Real Madrid, yang merekrutnya sebagai pemain bebas transfer.

    Konaté tampil kurang meyakinkan dalam pertandingan persahabatan melawan Pantai Gading, di mana ia mengalami kesulitan di lini pertahanan, sehingga peluangnya untuk diturunkan bersama Upamecano menjadi kurang stabil.

    Dalam kondisi normal, Saliba tetap menjadi pilihan utama, bersama bek Bayern Munich, dan timnas Prancis akan memulai turnamen ini dengan duet tersebut, jika bek Arsenal tersebut pulih sepenuhnya.

    Konaté hampir selalu menjadi starter di Piala Dunia lalu dan menjadi elemen penting dalam perjalanan timnas Prancis ke final edisi Qatar.

    • Iklan
World Cup
France crest
France
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN