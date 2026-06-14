Posisi tunggal yang membuat Deschamps bingung saat menghadapi Senegal

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, sudah memiliki gambaran yang hampir lengkap mengenai susunan pemain yang akan diturunkan Les Bleus pada laga pembuka Piala Dunia melawan Senegal, namun masih ada satu keraguan terkait barisan pertahanan, khususnya posisi bek tengah.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa bek Prancis, William Saliba, masih mengalami nyeri punggung, cedera yang telah dideritanya sejak final Liga Champions.

Saliba sempat meragukan kemampuannya untuk berangkat ke Piala Dunia, namun Federasi Sepak Bola Prancis dan sang pemain akhirnya sepakat untuk ia ikut serta, dengan rencana perawatan lanjutan setelah turnamen berakhir.

Selama dua pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia, melawan Pantai Gading dan Irlandia Utara, ia tidak bermain selama 90 menit penuh, dan meskipun ia menjadi starter di pertandingan persahabatan kedua, ia diganti untuk menghindari cedera yang semakin parah.

Sejak kedatangan timnas Prancis di Boston, Saliba menjalani program istirahat dan perawatan individu di bawah pengawasan tim medis. Meskipun ia seharusnya siap untuk menghadapi Senegal, Deschamps masih ragu antara memilihnya atau Ibrahima Konaté.

Sedangkan Konaté, yang akan bergabung dengan Real Madrid setelah turnamen ini, dianggap sebagai pilihan alternatif, namun ia berada di urutan kedua dalam hierarki timnas Prancis. Namun, cedera Saliba mungkin membuka peluang baginya untuk menjadi starter.