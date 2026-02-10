Getty Images Sport
Posisi Newcastle terkait Sandro Tonali terungkap di tengah spekulasi tentang transfer senilai £100 juta ke Manchester United pada musim panas ini.
Posisi tegas Newcastle 'tidak dijual'
Newcastle telah bertindak tegas untuk menghentikan spekulasi yang semakin meningkat mengenai masa depan gelandang andalannya. Meskipun banyak kabar transfer yang menyarankan bahwa pemain Italia tersebut mungkin akan hengkang ke klub besar pada musim panas ini, klub tersebut dengan tegas menolak narasi bahwa mereka adalah "klub penjual" yang rentan terhadap manuver agresif dari rival di Premier League. Rumor yang menyebutkan bahwa The Magpies telah menetapkan harga £100 juta untuk pemain tersebut telah dibantah sebagai tidak akurat, seperti dilaporkan INews, dengan pejabat senior di St James’ Park menegaskan baik secara publik maupun privat bahwa dia tidak dijual.
Klub saat ini sedang menghadapi musim transisi yang sulit, tetapi mereka tetap teguh dalam komitmen mereka terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut. Hierarki Newcastle memandang Tonali sebagai pilar utama visi jangka panjang mereka, dan mereka enggan mempertimbangkan tawaran apa pun, terlepas dari angka yang ditawarkan. Sikap keras ini dianggap sebagai ujian kritis terhadap otoritas klub, terutama saat mereka berusaha mengatasi kesalahan perekrutan baru-baru ini dan meneguhkan diri sebagai kekuatan konsisten di puncak sepak bola Inggris.
Manchester United dan Chelsea dalam keadaan siaga tinggi.
Meskipun Newcastle tetap teguh, rival-rival mereka tampaknya sedang mempersiapkan diri untuk pertarungan musim panas yang potensial. Manchester United dilaporkan telah memasukkan Tonali ke dalam "daftar panjang" calon pengganti untuk pemain senior Casemiro. Di sisi lain, Chelsea dilaporkan telah menerima "dorongan" terkait kemungkinan transfer untuk pemain internasional Italia tersebut. Bagi klub London, Tonali dianggap sebagai alternatif berkualitas tinggi dibandingkan target lain, seperti Kees Smit dari AZ, yang kebetulan juga masuk dalam radar Newcastle.
The Magpies sangat menyadari "faktor Isak" yang mengancam negosiasi ini. Ketidakmampuan klub meyakinkan striker bintang Isak untuk bertahan musim panas lalu menjadi pukulan telak yang membuat hierarki klub terdesak dalam hal retensi skuad. Ada tekad di dalam klub untuk memastikan Tonali tidak mengikuti jejak serupa. Munculnya tautan transfer ini, yang dimulai dengan klaim pada hari batas waktu bahwa dia ditawarkan ke Arsenal - klaim yang digambarkan oleh pihak klub sebagai "total non-starter" - menunjukkan bahwa klub rival percaya Newcastle mungkin terpaksa menjual untuk memenuhi regulasi keuangan.
Kesetiaan Tonali kepada Magpies
Salah satu faktor terpenting yang menguntungkan Newcastle adalah sikap pemain itu sendiri. Tonali dilaporkan telah memberikan jaminan terbaru kepada klub mengenai fokus, kebahagiaannya, dan niatnya di masa depan. Sebagian besar loyalitas ini berasal dari dukungan yang tak tergoyahkan yang diterimanya dari klub dan basis penggemar selama larangan perjudian global selama 10 bulan. Tonali dilaporkan sangat berterima kasih atas dukungan klub selama periode terberat dalam kariernya, meskipun beberapa pihak yang awalnya mendukungnya telah berubah.
Selain itu, Newcastle terlindungi dengan baik oleh situasi kontrak. Gelandang ini terikat pada kontrak jangka panjang yang diperpanjang selama masa suspensinya, memberikan klub kendali penuh atas masa depannya. Bahkan jika sikap pribadi Tonali berubah, The Magpies tidak berada di bawah tekanan segera untuk menjual pemain yang dianggap esensial bagi identitas taktis mereka. Untuk saat ini, Tonali tampaknya puas tetap menjadi jantung lini tengah Newcastle saat mereka berusaha menemukan kembali performa yang membawa mereka ke Liga Champions.
Melindungi Proyek Newcastle
Perjuangan untuk mempertahankan Tonali merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mempertahankan proyek Newcastle pada tahun 2026. Bukan hanya masa depan Tonali yang menjadi sorotan; klub juga menghadapi negosiasi kontrak yang macet untuk Tino Livramento dan minat yang terus berlanjut dari klub-klub elit Eropa terhadap Anthony Gordon. Untuk dianggap serius sebagai proyek yang mampu bersaing untuk gelar besar, Newcastle merasa sangat penting untuk mempertahankan talenta terbaik mereka.
Menambah ketidakpastian adalah posisi manajer Eddie Howe yang rapuh. Setelah kekalahan mengecewakan melawan Brentford, Howe mengakui bahwa dia akan "meninggalkan" klub jika dia tidak lagi merasa sebagai orang yang tepat untuk memimpin mereka ke depan. Pemilik klub saat ini mendukung Howe, tetapi suasana di Tyneside tetap tegang. Di tengah latar belakang keraguan manajerial dan transisi skuad, mempertahankan pemain sekelas Tonali dianggap sebagai hal vital yang dapat diandalkan baik bagi para pemain maupun pendukung menjelang jendela transfer musim panas yang krusial.
