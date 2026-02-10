Posisi Newcastle terkait Sandro Tonali terungkap di tengah spekulasi tentang transfer senilai £100 juta ke Manchester United pada musim panas ini.

Newcastle telah bertindak tegas untuk menghentikan spekulasi yang semakin meningkat mengenai masa depan gelandang andalannya. Meskipun banyak kabar transfer yang menyarankan bahwa pemain Italia tersebut mungkin akan hengkang ke klub besar pada musim panas ini, klub tersebut dengan tegas menolak narasi bahwa mereka adalah "klub penjual" yang rentan terhadap manuver agresif dari rival di Premier League. Rumor yang menyebutkan bahwa The Magpies telah menetapkan harga £100 juta untuk pemain tersebut telah dibantah sebagai tidak akurat, seperti dilaporkan INews, dengan pejabat senior di St James’ Park menegaskan baik secara publik maupun privat bahwa dia tidak dijual.

Klub saat ini sedang menghadapi musim transisi yang sulit, tetapi mereka tetap teguh dalam komitmen mereka terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut. Hierarki Newcastle memandang Tonali sebagai pilar utama visi jangka panjang mereka, dan mereka enggan mempertimbangkan tawaran apa pun, terlepas dari angka yang ditawarkan. Sikap keras ini dianggap sebagai ujian kritis terhadap otoritas klub, terutama saat mereka berusaha mengatasi kesalahan perekrutan baru-baru ini dan meneguhkan diri sebagai kekuatan konsisten di puncak sepak bola Inggris.