Portugal, para pendukung telah memutuskan: Cristiano Ronaldo harus keluar

Para pendukung tidak memaafkan foto-foto yang bocor tersebut dan sebagian besar menyalahkan CR7: dalam jajak pendapat yang diadakan oleh A' Bola, mayoritas dari mereka mengungkapkan preferensi mereka terkait susunan pemain inti malam ini, dan hasilnya sangat mengejutkan. Sebagian besar menginginkan bintang Al-Nassr itu tidak masuk dalam sebelas pemain inti, dengan Goncalo Ramos dari PSG menggantikannya—yang juga menjadi incaran Milan di bursa transfer.