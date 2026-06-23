Ini adalah final pertama Portugal, dan para pendukung telah memutuskan: Cristiano Ronaldo harus dicadangkan. Setelah hasil imbang di Palm Beach melawan Republik Demokratik Kongo, ketenangan tim nasional asuhan Roberto Martinez pun sirna, dan tim tersebut tiba di Houston dengan hanya satu hasil yang mungkin—bukan dalam arti matematis, melainkan dalam kewajiban moral untuk memberikan respons yang tegas—saat menghadapi tim Uzbekistan asuhan Fabio Cannavaro.
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Portugal, para pendukung telah memutuskan: Cristiano Ronaldo harus keluar
KONTROVERSI SEKITAR CR7
Minggu yang memisahkan hasil imbang yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo dengan laga hari ini melawan Uzbekistan sama sekali tidak tenang; minggu itu diwarnai oleh rumor dari luar, kontroversi seputar penempatan Cristiano Ronaldo, dan bahkan keluhan para pemain yang, terkadang, perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan, seperti yang ditunjukkan oleh Joao Neves.
KELUARGA, PANTAI, DAN HIBURAN
Meskipun menjalani isolasi total dan fokus sepenuhnya pada lapangan, pernyataan-pernyataan publiknya menunjukkan adanya ketidaknyamanan tertentu atas kritik terhadap apa yang terjadi di Florida. Di antara upaya untuk membantah anggapan bahwa keluarga dan pantai mengalihkan perhatian tim serta kenyataan pahit dari penampilan yang mengecewakan, pelatih kepala menyadari betapa sulitnya Piala Dunia ini.
CRISTIANO RONALDO DIKECUALIKAN
Para pendukung tidak memaafkan foto-foto yang bocor tersebut dan sebagian besar menyalahkan CR7: dalam jajak pendapat yang diadakan oleh A' Bola, mayoritas dari mereka mengungkapkan preferensi mereka terkait susunan pemain inti malam ini, dan hasilnya sangat mengejutkan. Sebagian besar menginginkan bintang Al-Nassr itu tidak masuk dalam sebelas pemain inti, dengan Goncalo Ramos dari PSG menggantikannya—yang juga menjadi incaran Milan di bursa transfer.