Portugal meninjau pertandingan persahabatan melawan Meksiko setelah peringatan keamanan, pertandingan saat ini tidak dalam risiko
Portugal mengevaluasi ulang pertandingan persahabatan melawan Meksiko.
Dalam pernyataan resmi, FPF menyatakan bahwa mereka sedang memantau perkembangan dengan cermat dan mengevaluasi kondisi yang mengelilingi perjalanan delegasi. Federasi tersebut menekankan bahwa situasi yang terus berkembang memerlukan penilaian berkelanjutan sebelum keputusan akhir diambil.
Peringatan keamanan memicu tinjauan
Pihak berwenang Meksiko mengaktifkan peringatan darurat di lebih dari 20 negara bagian mulai Minggu, 22 Februari, setelah penangkapan seorang individu yang diduga terkait dengan kejahatan terorganisir memicu kekhawatiran keamanan di beberapa wilayah. Meskipun situasi ini menarik perhatian internasional, sumber-sumber menyebutkan bahwa untuk saat ini, pertandingan persahabatan tetap dijadwalkan.
“Perkembangan terbaru memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi yang terkait dengan perjalanan delegasi,” kata FPF, menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah Portugal akan menjadi faktor penentu dalam keputusan akhir. Federasi tersebut juga mencatat bahwa mereka tetap menjalin kontak rutin dengan Federasi Sepak Bola Meksiko dan menyoroti hubungan institusional yang kuat antara kedua organisasi.
Pertandingan saat ini tidak dalam risiko.
Portugal menegaskan bahwa keselamatan pemain dan staf akan menjadi pedoman untuk semua langkah selanjutnya.
“Keselamatan pemain, staf pelatih, personel, dan pendukung adalah prioritas mutlak kami,” bunyi pernyataan tersebut, menekankan bahwa pertimbangan keamanan akan menentukan apakah pertandingan akan dilanjutkan sesuai rencana.
Untuk saat ini, Portugal masih diharapkan tampil dengan kekuatan penuh.
Sebelum adanya kekhawatiran keamanan, Portugal berencana untuk melakukan perjalanan ke Meksiko dengan skuad penuh sebagai bagian dari persiapan mereka untuk Piala Dunia FIFA 2026, menurut ESPN.
