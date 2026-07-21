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Portugal diperingatkan bahwa mereka akan menghadapi 'tragedi' saat Cristiano Ronaldo pensiun
Portugal menghadapi masa depan tanpa Ronaldo
Portugal telah diperingatkan bahwa mereka berisiko mengalami kemunduran komersial yang signifikan begitu Ronaldo pensiun dari sepak bola internasional. Daniel Sa, direktur eksekutif Institut Administrasi Pemasaran Portugal (IPAM), berpendapat bahwa citra tim nasional sangat terkait erat dengan penyerang berusia 41 tahun tersebut, yang telah menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan keenam dan terakhirnya di turnamen tersebut, meskipun ia belum menutup kemungkinan untuk terus bermain di level internasional. Ia berpendapat bahwa Portugal berisiko kehilangan eksposur media dan pendapatan finansial yang substansial tanpa kapten lama mereka.
- Getty Images Sport
Pakar pemasaran mengeluarkan peringatan keras
Sa meyakini bahwa pengaruh Ronaldo jauh melampaui penampilannya di lapangan, sehingga kepergiannya kelak akan menjadi tantangan besar bagi sepak bola Portugal. Ia juga berpendapat bahwa Ronaldo telah membantu FPF mendapatkan kesepakatan komersial yang menguntungkan selama lebih dari dua dekade dan mendesak badan pengurus tersebut untuk menyiapkan narasi baru untuk era pasca-Ronaldo.
"Mungkin terdengar agak kasar, tetapi dari sudut pandang merek, Ronaldo jauh lebih besar daripada seluruh tim nasional Portugal dan banyak tim lainnya jika digabungkan," katanya kepada kantor berita Lusa.
"Saya tidak sedang melakukan analisis olahraga, melainkan analisis merek: kepergiannya akan menjadi tragedi, karena orang-orang masih belum menyadari betapa besarnya perhatian media yang akan hilang. Kita akan terjatuh dari eskalator berkecepatan tinggi.
"Dialah yang membuat mereka menandatangani banyak kontrak dan menghasilkan banyak uang selama lebih dari 20 tahun. Saya yakin FPF sedang mempersiapkan narasi yang berbeda, karena mereka tidak bisa bergantung pada satu orang saja dan perlu menyajikan argumen-argumen lain. Jelas, sepak bola Portugal tidak hanya tentang Ronaldo, tetapi mereka harus mengeksplorasi strategi baru ini dengan baik."
Di luar kesuksesan di bidang sepak bola
Menurut Sa, karier sepak bola Ronaldo kini hanyalah salah satu aspek yang menjadikannya salah satu merek olahraga terbesar di dunia. Ia menyoroti jangkauan media sosial global sang penyerang Al Nassr, portofolio sponsor, serta investasi bisnisnya, sambil menegaskan bahwa merek pribadinya akan terus berkembang bahkan setelah ia pensiun dari dunia sepak bola.
"Selain sebagai pemain, ada Ronaldo sang influencer, yang merupakan yang terbesar di dunia dan orang dengan pengikut terbanyak di media sosial; Ronaldo yang disponsori oleh sejumlah merek nasional dan internasional; serta Ronaldo sang investor di berbagai industri. Setelah ia pensiun, merek ini akan terus berkembang," jelas Sa.
- Getty Images Sport
Merencanakan masa depan
Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar setelah kalah 1-0 dari Spanyol, yang akhirnya menjadi juara. Dengan masa depan Ronaldo di tim nasional yang masih belum pasti, FPF sebaiknya memanfaatkan periode ini untuk memperkuat identitas tim nasional sebelum salah satu ikon terbesar sepak bola itu akhirnya pensiun.
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