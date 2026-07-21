Portugal diperingatkan bahwa mereka akan menghadapi 'tragedi' saat Cristiano Ronaldo pensiun

Sa meyakini bahwa pengaruh Ronaldo jauh melampaui penampilannya di lapangan, sehingga kepergiannya kelak akan menjadi tantangan besar bagi sepak bola Portugal. Ia juga berpendapat bahwa Ronaldo telah membantu FPF mendapatkan kesepakatan komersial yang menguntungkan selama lebih dari dua dekade dan mendesak badan pengurus tersebut untuk menyiapkan narasi baru untuk era pasca-Ronaldo.

"Mungkin terdengar agak kasar, tetapi dari sudut pandang merek, Ronaldo jauh lebih besar daripada seluruh tim nasional Portugal dan banyak tim lainnya jika digabungkan," katanya kepada kantor berita Lusa.

"Saya tidak sedang melakukan analisis olahraga, melainkan analisis merek: kepergiannya akan menjadi tragedi, karena orang-orang masih belum menyadari betapa besarnya perhatian media yang akan hilang. Kita akan terjatuh dari eskalator berkecepatan tinggi.

"Dialah yang membuat mereka menandatangani banyak kontrak dan menghasilkan banyak uang selama lebih dari 20 tahun. Saya yakin FPF sedang mempersiapkan narasi yang berbeda, karena mereka tidak bisa bergantung pada satu orang saja dan perlu menyajikan argumen-argumen lain. Jelas, sepak bola Portugal tidak hanya tentang Ronaldo, tetapi mereka harus mengeksplorasi strategi baru ini dengan baik."